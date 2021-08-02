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10 советских актёров, сыгравших женские роли

10 советских актёров, сыгравших женские роли (11 фото)

Автор:
02 августа 2021 11:58
Сообщество : Кино
Метки: artist   актер   женская роль   интересно   кино   образ   роль   фильм   
656
11

Вспоминаем 10 советских артистов, примеривших платье и макияж ради яркой запоминающейся роли.

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Метки: artist   актер   женская роль   интересно   кино   образ   роль   фильм   
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17k
Robin Hood Час назад
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22k
Ваня 20 минут назад
один милляр чего стоит... спасибо...
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7k
amrita 21 минуту назад
Очень красивые дамы получились.. Стоянова люблю в женских ролях " Городка"
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6k
AIRON_FIRST Полчаса назад
Мишулин, Харатьян, Калягин и Ливанов играли не женские роли, а мужчин, переодевшихся в женское платье, а это не соответствует названию поста)))
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5k
Алексей 55 минут назад
Ну а как же?
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14k
Hairy. Час назад
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1k
Будьте крепенькими и здоровенькими! Час назад
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63k
Viktor Час назад
Ефремова не хотел упоминать, но, как говорится, из песни слов ....


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434
WadDad Час назад
Хорошо, что в списке нет "бабушки лёгкого поведения".
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28k
ACU900 Час назад
Анекдот напомнило:
Доктор Ватсон провел ночь с проституткой. Наутро она ему говорит:
- Ай-ай-ай, доктор Ватсон! Как некрасиво! Что скажут миссис Хадсон
и мистер Мортимер!
- Откуда ты о них знаешь, милочка?
Проститутка (хрипло, раскуривая трубку):
- Это же элементарно, Ватсон!

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