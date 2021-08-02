10 советских актёров, сыгравших женские роли

Вспоминаем 10 советских артистов, примеривших платье и макияж ради яркой запоминающейся роли.
Дмитрий Харатьян
Дмитрий Харатьян очень непринужденно смотрится в женском образе и забавно отыгрывает типично женские манеры. Впервые он появился на экране в платье в фильме «Гардемарины, вперёд!» (1987). По сюжету его герою, над которым нависает угроза ареста, приходится податься в бега прямо в разгар спектакля, где он играл барышню. Вскоре Харатьян снова появился в женском обличии в комедии «На Дерибасовской хорошая погода...» (1992), но на этот раз образ был более дерзким. Суперагент Фёдор Соколов в поимке преступников опирался на метод ловли на живца, и, нарядившись подобным образом, пытался поймать маньяка.
Спартак Мишулин
Спартак Мишулин примерил на себя платье и макияж в фильме «Частный детектив, или операция „Кооперация“» (1989), где, кстати сыграл дуэтом с Дмитрием Харатьяном. Герой Мишулина, отец и помощник частного сыщика в исполнении Харатьяна, идет на встречу с преступником, притворившись женой похищенного предпринимателя.
Олег Табаков
Все знают Олега Табакова в образе миссис Эндрю из «Мэри Поппинс, до свидания» (1984), но это не первый раз, когда актёр так кардинально перевоплотился. В 1965 году в театре «Современник» он участвовал в спектакле «Всегда в продаже». Там Табаков сыграл трёх персонажей, одной из которых была буфетчица Клавдия Ивановна.
Михаил Ромм
Для третьей серии фильма «Иван Грозный» Сергей Эйзенштейн запланировал большую сцену аудиенции у королевы Елизаветы. На роль рыжей Бесс он пригласил своего друга, режиссёра Михаила Ромма, который в те годы занимал должность начальника Главка художественных фильмов. Михаил Ильич сразу откликнулся на предложение, но неожиданно пришел приказ, запрещающий ему сниматься в роли королевы. Мол, как начальник Главка может играть женщину! Как вы знаете, третья серия фильма так осталась не снятой, но фото и кинопробы Ромма в гриме чудом сохранились.
Фёдор Стуков
На роль Иришки, внучки главной героини фильма «Родня» (1981), Никита Михалков долго искал подходящую девочку, но все претендентки были недостаточно убедительны. Им не хватало наглости и развязности. Тогда режиссёр решил попробовать 9-летнего Фёдора Стукова, который недавно снялся у него в фильме «Несколько дней из жизни И. И. Обломова». Мальчик быстро включился в работу и с удовольствием импровизировал в новом образе.
Андрей Миронов
В музыкальной комедии «Трое в лодке, не считая собаки» (1979) Андрей Миронов исполнил сразу несколько ролей. Одной из них стала миссис Байкли, старушка, страдающая от склероза. Это персонаж присутствует на экране считанные минуты, но запоминается надолго.
Александр Калягин
Александр Калягин в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!» (1975) — это классика перевоплощения в женщину. Артист сыграл роль бродяги Бабса, который, спасаясь от полицейских, попадает в дом богачей. Чтобы не попасть в руки правосудия, его заставляют сбрить усы, надеть платье и изображать приехавшую из Бразилии тётку. Калягин по-настоящему вжился в образ донны Розы. Его движения, жесты, смех и фразочки до сих пор западают в сердца зрителей.
Василий Ливанов
Василий Ливанов — не самый очевидный пример, который не все сразу вспомнят. Во второй серии фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1980) — «Смертельная схватка» — герои бегут в Швейцарию. Чтобы перехитрить преследователей, Холмс перевоплощается в старушку и ждет в поезде Ватсона в таком виде.
Александр Леньков
В 1988 году Александр Леньков появился в неожиданном образе в детском фантастическом фильме «Остров ржавого генерала». В экранизации очередных приключений Алисы Селезнёвой артист исполнил роль робота Бабы-Яги.
Георгий Милляр
И как не вспомнить Георгия Милляра, заслуженную Бабу-Ягу советского кино. Актёр часто играл нечисть, но именно Баба-Яга стала его визитной карточкой. Впервые он сыграл её в сказке «Василиса Прекрасная» (1939). Изначально Александр Роу пригласил Милляра на роли гусляра и старика-отца. А когда Георгий Францевич узнал, что режиссёр не может найти Бабу-Ягу, предложил себя. Артист заявил, что женщина и не должна играть эту роль. Позже он был Бабой-Ягой в сказках «Морозко» (1964), «Огонь, вода и … медные трубы» (1967) и «Золотые рога» (1972).
Но Баба-Яга не единственная женская роль в фильмографии актёра. Милляр также появился в образах королевы в «Королевстве кривых зеркал» (1963) и колдуньи в сказке «Новые похождения Кота в сапогах» (1958).
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