10 советских актёров, сыгравших женские роли

И как не вспомнить Георгия Милляра, заслуженную Бабу-Ягу советского кино. Актёр часто играл нечисть, но именно Баба-Яга стала его визитной карточкой. Впервые он сыграл её в сказке «Василиса Прекрасная» (1939). Изначально Александр Роу пригласил Милляра на роли гусляра и старика-отца. А когда Георгий Францевич узнал, что режиссёр не может найти Бабу-Ягу, предложил себя. Артист заявил, что женщина и не должна играть эту роль. Позже он был Бабой-Ягой в сказках «Морозко» (1964), «Огонь, вода и … медные трубы» (1967) и «Золотые рога» (1972).

Но Баба-Яга не единственная женская роль в фильмографии актёра. Милляр также появился в образах королевы в «Королевстве кривых зеркал» (1963) и колдуньи в сказке «Новые похождения Кота в сапогах» (1958).