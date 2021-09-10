Эллочка Щукина: от пикантной инженерши до бабочки из 90-х

Тридцать слов составлял словарь Эллочки-людоедки – именно этим она и запомнилась читателям «Двенадцати стульев», не считая, конечно, ее большого и страстного желания обойти заокеанскую соперницу - заносчивую Вандербильдиху, которая приобретала меха, бриллианты и замки.
Эллочке же оставалось довольствоваться теми двумястами рублями, что получал ее муж, инженер Щукин. Между тем, такой суммы ей было мало. Ее красота и амбиции требовали больших жертв:
"Лоб приятной высоты и выпуклости, большие влажные глаза, милейший в Московской губернии носик с легкой курносостью и подбородок с маленьким, нарисованным тушью, пятнышком. Рост Эллочки льстил мужчинам. Она была маленькая. Что же касается особых примет, то их не было. Эллочка и не нуждалась в них. Она была красива".
"Бедный Эрнест Павлович Щукин шел на большие жертвы ради поддержания семейного благополучия: «брал на дом вечернюю работу, отказался от прислуги, разводил примус, выносил мусор и даже жарил котлеты". - "Двенадцать стульев", И. Ильф и Е. Петров
Эллочка, однако, тратила бюджет с фантастической скоростью. И, увидев фотографии мисс Вандербильт в новом замке во Флориде, приобрела на аукционе два стула, что внесло определенный разлад в семейную жизнь: Щукин предпочел от нее съехать. Впрочем, как мы узнаем из дальнейшего повествования, Эрнест Павлович все-таки вернулся к Эллочке, и они вместе даже съездили на отдых в Пятигорск.
1. "Двенадцать стульев", 1966 год: Эллочка Щукина - Алиса Фрейндлих
При всем моем уважении к таланту Алисы Бруновны, здесь она потерпела сокрушительное поражение. Легкомысленная красавица Эллочка в ее исполнении похожа на печального и очень умного мопса. Нет у нее ни оптимистичного характера, ни деловитости: такая красить шкурку "мексиканского тушкана" зеленой акварелью не будет, она для этого слишком неизобретательна. Так что, боюсь, Фрейндлих - не очаровательная в своей глупости Эллочка, актриса слишком умна и интеллигентна для такой роли, и это чувствуется и во взгляде, и в мимике.
2. "12 стульев", 1971 год: Эллочка Щукина - Наталья Воробьева
Игривая, очень капризная и очень женственная, эта Эллочка-людоедка как и прочие гайдаевские персонажи полностью соответствует своему книжному образу. В полном смысле красивой ее, пожалуй, не назовешь, но она пикантная, с изюминкой, и, несомненно, нравится тем, кто жаждет ощутить себя рядом со своей дамой "большим и могучим мужем". В ней, однако, чувствуется большая карикатурность, чем в других героях (Эллочку, право, и странно будет сравнивать с кем-то вроде отца Федора, чей трагизм невозможно не заметить, несмотря на достаточно комичное начало), но она вместе со своим инженером Щукиным украшают фильм, не давая перевесить драматической составляющей.
3. "12 стульев", 1976 год: Эллочка Щукина - Елена Шанина
Если сравнивать ее с предыдущей Эллочкой, а это сравнение невольно приходит на ум - слишком уж схожи эти женские типажи с личиками-сердечками, то захаровская героиня, безусловно, простовата. Причем эта инженерша еще и обладает совершенно дикарскими замашками: точно не только ее словарный запас типичен для людоедского племени "Мумбо-Юмбо", но она и сама оттуда сбежала: только посмотрите, как решительно она рвет булку зубами, как обгладывает куриную ножку, а как прыгает на софу...Блеск! Впрочем, достижения цивилизации докатились и до нее: по крайней мере телефоном она пользоваться умела.
Проблема лишь в том, что у этой Эллочки по-настоящему очаровательной быть не получилось. А именно милое очарование и капризно надутая губка заставляют мужчин, включая беднягу Щукина, прощать ей все. Потому что рядом с ней, о которой надо заботиться и опекать, просыпается их мужественность. У простой и грубоватой Эллочки такое провернуть не получится, а она здесь именно такова.
4. "Двенадцать стульев", 2004 год: Эллочка Щукина - Наталья Бузько
Да-да, здесь у нас инженерша Щукина разлива 1990-х годов, посмотрите и оцените это падение нравов. Шучу, конечно, но пикантная Эллочка внезапно трансформировалась в даму-вамп, у которой за плечами не только Щукин, но и штук пятнадцать бизнесменов в малиновых пиджаках. Даже невинный "мексиканский тушкан" здесь обратился в фальшивого леопарда, не говоря уже о том, что под ним.
Эллочка-людоедка имела свои недостатки: от легкомысленности до...В общем, много она их имела. Но, кажется, развращенность среди них не числилась. И в завидном Остапе ее больше увлекло блестящее чайное ситечко, нежели сам Остап. Здесь же Бендер оказался ей куда более интересен. Боюсь, после этой немецкой пародии, прошедшейся грязными лапками по одному из моих любимых произведений, я еще долго не приду в себя. Кто же знал, что для просмотра фильмов по классике нужны крепкие нервы.
5. "Двенадцать стульев", 2005 год: Эллочка Щукина - Анжелика Варум
От мюзикла ничего особенного я и не ожидала, а потому этот образ большим разочарованием не стал. Он мне, безусловно, не нравится, и это совсем не книжная Эллочка, но, по крайней мере, это и оттингеровское недоразумение. Итак, эта Щукина до крайности манерна и очень пафосна, ни легкости, ни очаровательной капризности, ни симпатичной глуповатости. Тут абсолютно понятно, что за внешностью дорогой куклы (а не милой куколки) скрывается характер советского танка. Такая предъявит свои требования прямо и четко. И если бы ей действительно нужен был стул, Бендер его и в глаза бы не увидел. Да и на чайное ситечко такую не возьмешь.
Что ж, мой выбор в очередной раз падает на гайдаевского персонажа. Она настолько хороша в своей пикантности и глупости, сочетающейся с незаметной сильному полу железной хваткой (в конце концов, своим Щукиным инженерша крутила как хотела), что даже просыпается зависть: на что стремиться самой, прошибая лбом стены, если можно вот так, как Эллочка?
Источник:
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