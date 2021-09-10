Эллочка Щукина: от пикантной инженерши до бабочки из 90-х

Эллочке же оставалось довольствоваться теми двумястами рублями, что получал ее муж, инженер Щукин. Между тем, такой суммы ей было мало. Ее красота и амбиции требовали больших жертв:

"Лоб приятной высоты и выпуклости, большие влажные глаза, милейший в Московской губернии носик с легкой курносостью и подбородок с маленьким, нарисованным тушью, пятнышком. Рост Эллочки льстил мужчинам. Она была маленькая. Что же касается особых примет, то их не было. Эллочка и не нуждалась в них. Она была красива".



"Бедный Эрнест Павлович Щукин шел на большие жертвы ради поддержания семейного благополучия: «брал на дом вечернюю работу, отказался от прислуги, разводил примус, выносил мусор и даже жарил котлеты". - "Двенадцать стульев", И. Ильф и Е. Петров



Эллочка, однако, тратила бюджет с фантастической скоростью. И, увидев фотографии мисс Вандербильт в новом замке во Флориде, приобрела на аукционе два стула, что внесло определенный разлад в семейную жизнь: Щукин предпочел от нее съехать. Впрочем, как мы узнаем из дальнейшего повествования, Эрнест Павлович все-таки вернулся к Эллочке, и они вместе даже съездили на отдых в Пятигорск.





1. "Двенадцать стульев", 1966 год: Эллочка Щукина - Алиса Фрейндлих

При всем моем уважении к таланту Алисы Бруновны, здесь она потерпела сокрушительное поражение. Легкомысленная красавица Эллочка в ее исполнении похожа на печального и очень умного мопса. Нет у нее ни оптимистичного характера, ни деловитости: такая красить шкурку "мексиканского тушкана" зеленой акварелью не будет, она для этого слишком неизобретательна. Так что, боюсь, Фрейндлих - не очаровательная в своей глупости Эллочка, актриса слишком умна и интеллигентна для такой роли, и это чувствуется и во взгляде, и в мимике.