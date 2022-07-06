Не только Джек Воробей: 7 малоизвестных, но крутых ролей Джонни Деппа

Бертон как-то заинтересовался биографией Эдварда Вуда-младшего – американского режиссера и сценариста. По традиции Тим привлек к работе Деппа, который смог достоверно и реалистично рассказать в кадре историю жизни человека, дважды признававшимся худшим из голливудских режиссеров.

А какую роль Джонни вы считаете самой удачной?