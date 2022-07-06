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Не только Джек Воробей: 7 малоизвестных, но крутых ролей Джонни Деппа

Не только Джек Воробей: 7 малоизвестных, но крутых ролей Джонни Деппа

Автор:
06 июля 2022 13:58
Сообщество : Кино
Метки: Джонни Депп   актёр   воплощение   интересно   кино   образ   роль   фильм   
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Об этом актёре можно говорить долго. Но не только такие известные образы как Джек Воробей, Безумный Шляпник и Барнабас Коллинз прославили Джонни.

В карьере Деппа есть и другие, воплощенные не менее талантливо.


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Интересный драматический фильм об унылой жизни парня, который застрял в маленьком городке и вынужден заботиться о сестрах и нездоровом  брате. Но все меняется, когда в его жизни появляется девушка. Здесь актер предстал в характерном для него амплуа – не идеального парня, который стремится исправить свои ошибки.


Чем обернется предложение сняться в фильме и показать настоящее убийство, которое поступило Рафаэлю? В этом фильме Депп выступил как сценарист, режиссер и исполнитель главной роли.


Еще один яркий пример проникновенного драматизма. В этой военной драме Депп сыграл персонажа одновременно простого и с глубокими переживаниями, загадочного и открытого. Словом, человека, каким может быть каждый из нас.


Чудесная и теплая романтическая комедия из 90-х, повествующая о трогательных отношениях не совсем здоровой девушки Джун, для которой помощник по дому Сэм стал главным мужчиной в жизни, единственным, кто помогает ей сохранять хрупкое душевное равновесие.


Увлекательный детектив с элементами мистики. Специализирующийся на поиске, скупке и перепродаже редких и раритетных вещей Дин Корсо получает странный, но очень выгодный заказ. Образ нигилиста актеру удалось сделать очень реалистичным.


Не все знают, но это была практически проба пера и отправная точка в карьере. Актеру было всего 20, роль была проходной, а окончательный выбор сделала дочь режиссера дочь Уэса Крэйвена. И оказалась чертовски права, как показало время.


Бертон как-то заинтересовался биографией Эдварда Вуда-младшего – американского режиссера и сценариста. По традиции Тим привлек к работе Деппа, который смог достоверно и реалистично рассказать в кадре историю жизни человека, дважды признававшимся худшим из голливудских режиссеров.

А какую роль Джонни вы считаете самой удачной?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Джонни Депп   актёр   воплощение   интересно   кино   образ   роль   фильм   
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9  комментариев
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21k
Serg2001 Час назад
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2k
Павел 17 минут назад
Мне "Суини Тодд" понравился. Фильм мрачноватый и далеко не моего любимого жанра, но чем-то он меня зацепил так что смотрел не отрываясь!
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22k
Inter 22 минуты назад
Страх и ненависть в ЛВ
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9k
Hunson Abadeer Час назад
один из лучших актеров!
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3k
fenomen111 Час назад
Девятые врата.... помним, помним

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1k
Вадим В. Новоженов Час назад
Джонни Депп в роли Уильяма Блейка на кадре из фильма "Мертвец".

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24k
Сибиряк Час назад
Во всё тяжкое
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36k
Антон 2 часа назад
Взвод Оливера Стоуна
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