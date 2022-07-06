Не только Джек Воробей: 7 малоизвестных, но крутых ролей Джонни Деппа

Об этом актёре можно говорить долго. Но не только такие известные образы как Джек Воробей, Безумный Шляпник и Барнабас Коллинз прославили Джонни.
В карьере Деппа есть и другие, воплощенные не менее талантливо.
Интересный драматический фильм об унылой жизни парня, который застрял в маленьком городке и вынужден заботиться о сестрах и нездоровом брате. Но все меняется, когда в его жизни появляется девушка. Здесь актер предстал в характерном для него амплуа – не идеального парня, который стремится исправить свои ошибки.
Чем обернется предложение сняться в фильме и показать настоящее убийство, которое поступило Рафаэлю? В этом фильме Депп выступил как сценарист, режиссер и исполнитель главной роли.
Еще один яркий пример проникновенного драматизма. В этой военной драме Депп сыграл персонажа одновременно простого и с глубокими переживаниями, загадочного и открытого. Словом, человека, каким может быть каждый из нас.
Чудесная и теплая романтическая комедия из 90-х, повествующая о трогательных отношениях не совсем здоровой девушки Джун, для которой помощник по дому Сэм стал главным мужчиной в жизни, единственным, кто помогает ей сохранять хрупкое душевное равновесие.
Увлекательный детектив с элементами мистики. Специализирующийся на поиске, скупке и перепродаже редких и раритетных вещей Дин Корсо получает странный, но очень выгодный заказ. Образ нигилиста актеру удалось сделать очень реалистичным.
Не все знают, но это была практически проба пера и отправная точка в карьере. Актеру было всего 20, роль была проходной, а окончательный выбор сделала дочь режиссера дочь Уэса Крэйвена. И оказалась чертовски права, как показало время.
Бертон как-то заинтересовался биографией Эдварда Вуда-младшего – американского режиссера и сценариста. По традиции Тим привлек к работе Деппа, который смог достоверно и реалистично рассказать в кадре историю жизни человека, дважды признававшимся худшим из голливудских режиссеров.
А какую роль Джонни вы считаете самой удачной?
Источник:
АНТИФИШКИ
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