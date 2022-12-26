Журнал Empire составил спорный список 50 лучших актёров в истории, изобразив каждого в самой известной роли

Лоренс Оливье (изображён в образе из фильма «Гамлет»)

(изображён в образе из фильма «Гамлет») Кейт Уинслет (изображена в образе из фильма «Вечное сияние чистого разума»)

(изображена в образе из фильма «Вечное сияние чистого разума») Леонардо Ди Каприо (изображён в образе из фильма «Выживший»)

(изображён в образе из фильма «Выживший») Том Круз (изображён в образе из фильма «Миссия невыполнима»)

(изображён в образе из фильма «Миссия невыполнима») Дэниел Дэй-Льюис (изображён в образе из фильма «Нефть»)

(изображён в образе из фильма «Нефть») Пенелопа Крус (изображена в образе из фильма «Возвращение»)

(изображена в образе из фильма «Возвращение») Аль Пачино (изображён в образе из фильма «Лицо со шрамом»)

(изображён в образе из фильма «Лицо со шрамом») Фрэнсис Макдорманд (изображена в образе из фильма «Фарго»)

(изображена в образе из фильма «Фарго») Хоакин Феникс (изображён в образе из фильма «Джокер»)

(изображён в образе из фильма «Джокер») Ингрид Бергман (изображена в образе из фильма «Касабланка»)

В списке множество спорных пунктов, но заметили ли вы, что в нём нет… Чарли Чаплина?

Обязательно пишите, какие актёры и актрисы обязаны были попасть в этот список, а кого стоит выгнать из него поганой метлой!