FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11310 постов • 1209 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
Журнал Empire составил спорный список 50 лучших актёров в истории, изобразив каждого в самой известной роли

Журнал Empire составил спорный список 50 лучших актёров в истории, изобразив каждого в самой известной роли

Автор:
26 декабря 2022 08:44
Сообщество : Кино
Метки: Empire   актеры   кино   образ   рисунок   роль   фильм   
432
6

Давайте посмотрим на конфигурацию актёров и актрис, которые были названы лучшими из лучших. Важно отметить, что здесь нет рейтинга мест от пятидесятого к первому, просто перечисление.

Знаменитое британское издание о кино Empire Magazine опубликовало список 50 лучших актёров всех времён. В феврале этого года редакция запустила голосование среди своей многотысячной аудитории, результаты которого и были превращены в этот каталог кинозвёзд. Получился он, как минимум, спорным из-за присутствия некоторых слишком молодых звёзд и отсутствия, казалось, бы неоспоримых мэтров актёрской игры. Кроме того, такой состав участников подвергся критике в том числе из-за засилья англоязычных актёров, представляющих разные периоды Голливуда.

Список был сопровождён приятными и стильными иллюстрациями художника Билла Макконки.

Первая десятка актёров

×
×

  • Дензел Вашингтон (изображён в образе из фильма «Тренировочный день»)
  • Мэрил Стрип (изображена в образе из фильма «Дьявол носит Prada»)
  • Роберт Де Ниро (изображён в образе из фильма «Таксист»)
  • Натали Портман (изображена в образе из фильма «Чёрный лебедь»)
  • Джин Хэкмен (изображён в образе из фильма «Разговор»)
  • Майкл Кейн (изображён в образе из фильма «Похороны в Берлине»)
  • Кэтрин Хепбёрн (изображена в образе из фильма «Африканская королева»)
  • Джек Николсон (изображён в образе из фильма «Бэтмен»)
  • Флоренс Пью (изображена в образе из фильма «Солнцестояние»)
  • Николас Кейдж (изображён в фильме «Плохой лейтенант»)

Людей сильно удивило присутствие в списке 26-летней Флоренс Пью, которая хоть и действительно является одной из лучших актрис своего поколения, вряд ли уже успела войти в историю. Особенно учитывая, кто в этом списке стоит рядом с ней.


Вторая десятка актёров


  • Хамфри Богарт (изображён в образе из фильма «Мальтийский сокол»)
  • Виола Дэвис (изображена в образе из фильма «Женщина-король»)
  • Кейт Бланшетт (изображена в образе из серии фильмов «Властелин колец»)
  • Марлон Брандо (изображён в образе из фильма «Крёстный отец»)
  • Алек Гиннесс (изображён в образе из серии фильмов «Звёздные войны»)
  • Бетт Дейвис (изображена в образе из фильма «Что случилось с Бэби Джейн?»)
  • Сэмюэл Л. Джексон (изображён в образе из серии фильмов кинематографической вселенной Marvel)
  • Том Харди (изображён в образе из фильма «Легенда»)
  • Грета Гарбо (изображена в образе из фильма «Ниночка»)
  • Филип Сеймур Хоффман (изображён в образе из фильма «Капоте»)

31 актёр из списка — действующие.


Третья десятка актёров


  • Тильда Суинтон (изображена в образе из фильма «Сквозь снег»)
  • Мишель Йео (изображена в образе из фильма «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»)
  • Энтони Хопкинс (изображён в образе из фильма «Молчание ягнят»)
  • Гэри Олдман (изображён в образе из фильма «Дракула»)
  • Кристиан Бэйл (изображён в образе из фильма «Американский психопат»)
  • Сидни Пуатье (изображён в образе из фильма «Душной южной ночью»)
  • Джулианна Мур (изображена в образе из фильма «Большой Лебовски»)
  • Шахрух Хан (изображён в образе из фильма «Непохищенная невеста»)
  • Бастер Китон (изображён в образе из фильма «Генерал»)
  • Шарлиз Терон (изображена в образе из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости»)

Четвёртая десятка актёров


  • Морган Фримен (изображён в образе из фильма «Семь»)
  • Джеймс Стюарт (изображён в образе из фильма «Эта замечательная жизнь»)
  • Оливия Колман (изображена в образе из фильма «Фаворитка»)
  • Мишель Уильямс (изображена в образе из фильма «Манчестер у моря»)
  • Хит Леджер (изображён в образе из фильма «Тёмный рыцарь»)
  • Николь Кидман (изображена в образе из фильма «Часы»)
  • Том Хэнкс (изображён в образе из фильма «Форрест Гамп»)
  • Пол Ньюман (изображён в образе из фильма «Хладнокровный Люк»)
  • Тосиро Мифунэ (изображён в образе из фильма «Телохранитель»)
  • Мэрилин Монро (изображена в образе из фильма «Зуд седьмого года»)

Пятая десятка актёров


  • Лоренс Оливье (изображён в образе из фильма «Гамлет»)
  • Кейт Уинслет (изображена в образе из фильма «Вечное сияние чистого разума»)
  • Леонардо Ди Каприо (изображён в образе из фильма «Выживший»)
  • Том Круз (изображён в образе из фильма «Миссия невыполнима»)
  • Дэниел Дэй-Льюис (изображён в образе из фильма «Нефть»)
  • Пенелопа Крус (изображена в образе из фильма «Возвращение»)
  • Аль Пачино (изображён в образе из фильма «Лицо со шрамом»)
  • Фрэнсис Макдорманд (изображена в образе из фильма «Фарго»)
  • Хоакин Феникс (изображён в образе из фильма «Джокер»)
  • Ингрид Бергман (изображена в образе из фильма «Касабланка»)

В списке множество спорных пунктов, но заметили ли вы, что в нём нет… Чарли Чаплина?

Обязательно пишите, какие актёры и актрисы обязаны были попасть в этот список, а кого стоит выгнать из него поганой метлой!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Empire   актеры   кино   образ   рисунок   роль   фильм   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Cornho 45 минут назад
Без подсказок узнал бы только четверых.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Frank Borman 4 минуты назад
Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Сплошная америкосня.
А где Зеля? Этот великий актер радовал нас весь этот год.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
SolomonA 11 минут назад
Весьма спорно. Ну понятно, за что Дензел Вашингтон попал в первую десятку - тупо квота на черных...
А вот по ролям - совсем швах. Натали Портман - какой, нахрен, «Чёрный лебедь»? Матильда из "Леона" - 100%, в крайнем случае - Амидала/Пагме.
Роберт Де Ниро - "Крестный оиец-2" (но не Таксист)
Николас Кейдж - "Покидая Лас-Вегас" - больше всего призов он взял именно там.
Шарлиз Терон - А как же "Адвокат Дьявола"? Безумный Макс - фтопку!
Это только те, которые в глаза бросились...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

484154



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 жутковатых фото, после которых страшно даже подойти к воде
30 жутковатых фото, после которых страшно даже подойти к воде
30 инструментов и приспособлений для решения нетривиальных проблем
30 инструментов и приспособлений для решения нетривиальных проблем
Набирающие популярность в сообществах
Пальмовое масло в СССР
Пальмовое масло в СССР
Оградить ребенка от пагубного влияния сети? Мнение властей
Оградить ребенка от пагубного влияния сети? Мнение властей
"Ты чего осёл?": быдло - мужик решил докопаться до дворника
"Ты чего осёл?": быдло - мужик решил докопаться до дворника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Постой, crazy train, не стучите колеса....

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#СССР#в мире#подборка#Приколы#комментарии#Интересные#Разные
#интересно#история#факты#картинки#страна#мир#Жизнь#США#дорога
#люди#фотографии#кино#Прикол#животные#забавно#Россия#актеры
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить Герой второго плана, ударивший Джеймса Кэмерона: 10 фактов об Эде Харрисе Герой второго плана, ударивший Джеймса Кэмерона: 10 фактов об Эде Харрисе 18 фильмов братьев Коэн — от худшего к лучшему 18 фильмов братьев Коэн — от худшего к лучшему 9 интересных фактов о франшизе "Мумия" 9 интересных фактов о франшизе "Мумия" Как удалось снять «Усатый нянь»: самая уютная советская комедия Как удалось снять «Усатый нянь»: самая уютная советская комедия 12 злодеев из кино, которые могли выглядеть заметно по-другому 12 злодеев из кино, которые могли выглядеть заметно по-другому

На что жалуетесь?

Вернуться