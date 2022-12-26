Журнал Empire составил спорный список 50 лучших актёров в истории, изобразив каждого в самой известной роли

Давайте посмотрим на конфигурацию актёров и актрис, которые были названы лучшими из лучших. Важно отметить, что здесь нет рейтинга мест от пятидесятого к первому, просто перечисление.
Знаменитое британское издание о кино Empire Magazine опубликовало список 50 лучших актёров всех времён. В феврале этого года редакция запустила голосование среди своей многотысячной аудитории, результаты которого и были превращены в этот каталог кинозвёзд. Получился он, как минимум, спорным из-за присутствия некоторых слишком молодых звёзд и отсутствия, казалось, бы неоспоримых мэтров актёрской игры. Кроме того, такой состав участников подвергся критике в том числе из-за засилья англоязычных актёров, представляющих разные периоды Голливуда.
Список был сопровождён приятными и стильными иллюстрациями художника Билла Макконки.
Первая десятка актёров
- Дензел Вашингтон (изображён в образе из фильма «Тренировочный день»)
- Мэрил Стрип (изображена в образе из фильма «Дьявол носит Prada»)
- Роберт Де Ниро (изображён в образе из фильма «Таксист»)
- Натали Портман (изображена в образе из фильма «Чёрный лебедь»)
- Джин Хэкмен (изображён в образе из фильма «Разговор»)
- Майкл Кейн (изображён в образе из фильма «Похороны в Берлине»)
- Кэтрин Хепбёрн (изображена в образе из фильма «Африканская королева»)
- Джек Николсон (изображён в образе из фильма «Бэтмен»)
- Флоренс Пью (изображена в образе из фильма «Солнцестояние»)
- Николас Кейдж (изображён в фильме «Плохой лейтенант»)
Людей сильно удивило присутствие в списке 26-летней Флоренс Пью, которая хоть и действительно является одной из лучших актрис своего поколения, вряд ли уже успела войти в историю. Особенно учитывая, кто в этом списке стоит рядом с ней.
Вторая десятка актёров
- Хамфри Богарт (изображён в образе из фильма «Мальтийский сокол»)
- Виола Дэвис (изображена в образе из фильма «Женщина-король»)
- Кейт Бланшетт (изображена в образе из серии фильмов «Властелин колец»)
- Марлон Брандо (изображён в образе из фильма «Крёстный отец»)
- Алек Гиннесс (изображён в образе из серии фильмов «Звёздные войны»)
- Бетт Дейвис (изображена в образе из фильма «Что случилось с Бэби Джейн?»)
- Сэмюэл Л. Джексон (изображён в образе из серии фильмов кинематографической вселенной Marvel)
- Том Харди (изображён в образе из фильма «Легенда»)
- Грета Гарбо (изображена в образе из фильма «Ниночка»)
- Филип Сеймур Хоффман (изображён в образе из фильма «Капоте»)
31 актёр из списка — действующие.
Третья десятка актёров
- Тильда Суинтон (изображена в образе из фильма «Сквозь снег»)
- Мишель Йео (изображена в образе из фильма «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»)
- Энтони Хопкинс (изображён в образе из фильма «Молчание ягнят»)
- Гэри Олдман (изображён в образе из фильма «Дракула»)
- Кристиан Бэйл (изображён в образе из фильма «Американский психопат»)
- Сидни Пуатье (изображён в образе из фильма «Душной южной ночью»)
- Джулианна Мур (изображена в образе из фильма «Большой Лебовски»)
- Шахрух Хан (изображён в образе из фильма «Непохищенная невеста»)
- Бастер Китон (изображён в образе из фильма «Генерал»)
- Шарлиз Терон (изображена в образе из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости»)
Четвёртая десятка актёров
- Морган Фримен (изображён в образе из фильма «Семь»)
- Джеймс Стюарт (изображён в образе из фильма «Эта замечательная жизнь»)
- Оливия Колман (изображена в образе из фильма «Фаворитка»)
- Мишель Уильямс (изображена в образе из фильма «Манчестер у моря»)
- Хит Леджер (изображён в образе из фильма «Тёмный рыцарь»)
- Николь Кидман (изображена в образе из фильма «Часы»)
- Том Хэнкс (изображён в образе из фильма «Форрест Гамп»)
- Пол Ньюман (изображён в образе из фильма «Хладнокровный Люк»)
- Тосиро Мифунэ (изображён в образе из фильма «Телохранитель»)
- Мэрилин Монро (изображена в образе из фильма «Зуд седьмого года»)
Пятая десятка актёров
- Лоренс Оливье (изображён в образе из фильма «Гамлет»)
- Кейт Уинслет (изображена в образе из фильма «Вечное сияние чистого разума»)
- Леонардо Ди Каприо (изображён в образе из фильма «Выживший»)
- Том Круз (изображён в образе из фильма «Миссия невыполнима»)
- Дэниел Дэй-Льюис (изображён в образе из фильма «Нефть»)
- Пенелопа Крус (изображена в образе из фильма «Возвращение»)
- Аль Пачино (изображён в образе из фильма «Лицо со шрамом»)
- Фрэнсис Макдорманд (изображена в образе из фильма «Фарго»)
- Хоакин Феникс (изображён в образе из фильма «Джокер»)
- Ингрид Бергман (изображена в образе из фильма «Касабланка»)
В списке множество спорных пунктов, но заметили ли вы, что в нём нет… Чарли Чаплина?
Обязательно пишите, какие актёры и актрисы обязаны были попасть в этот список, а кого стоит выгнать из него поганой метлой!
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А где Зеля? Этот великий актер радовал нас весь этот год.
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Роберт Де Ниро - "Крестный оиец-2" (но не Таксист)
Николас Кейдж - "Покидая Лас-Вегас" - больше всего призов он взял именно там.
Шарлиз Терон - А как же "Адвокат Дьявола"? Безумный Макс - фтопку!
Это только те, которые в глаза бросились...