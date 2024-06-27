Как снимали фильм "Афоня": кадры со съемок и 23 интересных факта о фильме

И да, еще один важный момент. По изначальному сценарию, женщина, влюбленная в главного героя, накладывала на себя руки. Данелия посчитал ,что такой финал недопустим, и все должно закончиться хорошо. Но Бородянский и сам Куравлев были против хэппи-энда, так как считали, что такой герой как Афоня не заслужил счастья.

Много лет спустя Бородянский говорил, что очень рад тому ,что Данелия все же изменил финал его истории на оптимистичный.

4. Еще когда сценарий находился в распоряжении студии имени Довженко, режиссер Леонид Осыка хотел взять роль Афони Борислава Брондукова, но в итоге не срослось.

А вот на "Мосфильме" на роль Афони пробовалось немало известных актеров, среди которых были Николай Караченцов, Владимир Меньшов, Владимир Носик, Даниель Ольбрыхский (польский актер), Владимир Высоцкий, Виктор Проскурин, Борис Щербаков и т.д. Но как мы все знаем, эту роль получил Леонид Куравлев, который справился с ней просто на пять с плюсом.