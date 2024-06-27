Как снимали фильм "Афоня": кадры со съемок и 23 интересных факта о фильме

Трагикомедия "Афоня" (1974), рассказывающая о сантехнике-выпивохе из ЖЭКа, стала всенародно любимым хитом.
1. История про сантехника Афанасия Борщева появилась благодаря курсовой работе студента ВГИКа Александра Бородянского, который учился на сценариста. Правда, по сюжету Борщев был не сантехником, а маляром, звали его не Афоня, а Фима, да и сам сценарий был далеко не комедийным.
Прочитав курсовую, один из друзей Бородянского предложил ему отправить эту работу на всесоюзный конкурс сценариев о рабочем классе. Сам молодой сценарист слабо верил в успех, но работу все равно отправил. И к великому удивлению самого Бородянского, его работа получила приз, после чего сценарием заинтересовалось руководство студии имени Довженко (Киев).
2. После того, как сценарий был утвержден, руководство студии предложило Леониду Осыке стать режиссером картины, на что он с радостью согласился. Вот только "Госкино" не понравилась идея того, что фильм по столь перспективному сценарию будет сниматься на киевской киностудии, поэтому они велели перевести весь съемочный процесс на студию "Мосфильм", да и самого Осыку убрали с поста режиссера, взяв на эту должность куда более именитого режиссера Георгия Данелии.
3. Сам Данелия высоко оценил сценарий Бородянского, но все же он нашел в нем некоторые недочеты, которые принялся исправлять. Так, например, по сценарию Борщева звали Серафим, но Данелия посчитал, что ему больше подойдет имя Афанасий.
Но все же самое главное отличие фильма от изначального сценария заключалось в возрасте главных персонажей. Так главный герой должен был быть молодым сантехником, который только недавно вернулся из армии, тогда как Катерина была уже взрослой женщиной, у которой к Борщеву были больше материнские, нежели романтические чувства.
Таким образом Борщев стал уже сформировавшимся мужчиной, тогда как Катя из взрослой женщины с легкой руки режиссера превратилась в молодую девушку. И именно под эту линию и была придумана предыстория о том, что Катя влюбилась в Афоню, когда она была еще совсем девочкой.
И да, еще один важный момент. По изначальному сценарию, женщина, влюбленная в главного героя, накладывала на себя руки. Данелия посчитал ,что такой финал недопустим, и все должно закончиться хорошо. Но Бородянский и сам Куравлев были против хэппи-энда, так как считали, что такой герой как Афоня не заслужил счастья.
Много лет спустя Бородянский говорил, что очень рад тому ,что Данелия все же изменил финал его истории на оптимистичный.
4. Еще когда сценарий находился в распоряжении студии имени Довженко, режиссер Леонид Осыка хотел взять роль Афони Борислава Брондукова, но в итоге не срослось.
А вот на "Мосфильме" на роль Афони пробовалось немало известных актеров, среди которых были Николай Караченцов, Владимир Меньшов, Владимир Носик, Даниель Ольбрыхский (польский актер), Владимир Высоцкий, Виктор Проскурин, Борис Щербаков и т.д. Но как мы все знаем, эту роль получил Леонид Куравлев, который справился с ней просто на пять с плюсом.
После выхода фильма Куравлев даже немного переживал, что его запомнят как сантехника-выпивоху.
5. На роль хозяйственного и добродушного штукатура Коли Данелия пригласил Евгения Леонова. Но несмотря на всю свою положительность, самому актеру его персонаж не нравился. В частности, ему не нравилась излишняя положительность персонажа.
6. На роль Кати Снегиревой Данелия утвердил студентку Щукинского училища Евгению Симонову, причем без проб. Но тут возникли некоторые сложности, так как Евгения Симонова уже была утверждена на роль в фильме "Пропавшая экспедиция". А главная сложность заключалась в том, что съемки "Пропавшей экспедиции" проходили в Башкирии, куда и должна была отправиться молодая актриса.
Было решено организовать пробы на роль Кати. Но ни одна из актрис не понравилась режиссеру. Он хотел видеть в роли Кати именно Симонову.
И тут на помощь пришел директор фильма "Афоня" Александр Яблочкин. Он никому ничего не сказав отправился в Башкирию, а вернулся в Москву уже с Евгенией Симоновой и ее мамой. После этого он подошел к Данелии и сказал режиссеру, что у него есть всего три дня, чтобы отснять все сцены с актрисой.
Эти съемки дались всем очень тяжело, так как времени толком не было. Сцены с актрисой снимали чуть ли ни круглосуточно. Сама Екатерина толком даже не спала. Лишь во время перезда на другой объект ей удавалось немного вздремнуть в автомобиле. Но благо, все сцены удалось отснять точно в срок.
7. Несмотря на то, что Борислав Брондуков так и не сыграл главную роль, и для него нашлось место в фильме. Именно он сыграл роль алкоголика Федула, который по совместительству являлся собутыльником Афони.
Данелия считал ,что Брондуков действительно талантливый комедийный актер, поэтому он специально решил расширить роль Федула, добавив в сценарий несколько дополнительных сцен с его участием.
Во время съемок фильма с Брондуковым произошел один забавный случай. Во время перерыва он вышел покурить на улицу в гриме и киношной одежде, а когда возвращался обратно, то на входе его не хотели пускать внутрь, так как его приняли за настоящего алкоголика.
Лишь когда члены съемочной группы спустились вниз в поисках актера, им удалось объяснить швейцару, что перед ним стоит актер, а не местный забулдыга.
8. На роль мастера ЖЭКа Людмилы Ивановны режиссер взял Валентину Талызину. Актрису посоветовала режиссеру его ассистентка, которая уже работала с Талызиной на съемках фильма "Зигзаг удачи".
Помимо этого в фильме эпизодическую роль сыграла 6-летняя дочь актрисы - Ксюша. Конкретно, она исполнила роль одной из воображаемых дочерей Афони. За эту роль девочка даже получила гонорар в размере 3 рублей.
9. Самая большая проблема во время съемок была с актером Михаилом Светиным, сыгравшим роль шофера из ЖЭКа Воронкова. Светин должен был сняться всего в двух сценах, и на это у него было всего 3 дня, так как ему нужно было улетать в Ленинград.
Георгий Данелия долго уговаривал остаться актера еще на один день, так как они не успевали отснять нужные сцены. Светин же оставался непреклонен. Он твердо решил, что должен лететь в Ленинград, несмотря на то, что там у него была запланирована всего эпизодическая роль, которую можно было и перенести.
В итоге Данелия разозлился, после чего с самого утра (в день отъезда Светина) собрал невыспавшуюся съемочную группу, чтобы отснять сцену собрания. После этого Денелия отпустил Светина, но он на него настолько сильно обиделся, что даже не позвал его на озвучку его персонажа. В итоге Светина в фильме озвучивает другой актер.
Да и сам Данелия больше никогда не звал Светина в кино и не общался с ним, о чем актер очень сильно жалел, ведь съемки эпизода в телеспектакле действительно можно было перенести.
10. На роль возлюбленной Афони (Леночки из квартиры 139) Данелия пригласил Нину Маслову, но та уже была занята в съемках фильма "Улыбнись, ровесник", где она сыграла аж две главные роли.
Но главная сложность заключалась в том, что съемки фильма проходили в Германии. И несмотря на то, что режиссера уговаривали попробовать на эту роль другую актрису, Данелия был твердо настроен взять именно Маслову, да и она была не против. Вот и приходилось бедной актрисе мотаться из Германии в СССР и обратно.
Кстати, образ Леночки Бородянский списал со своей жены. Дело в том, что в его жену влюбился местный сантехник, и то и дело заходил к ним в дом под разными предлогами.
11. Данелия рассказывал, что после выхода фильма "Афоня" он получил множество писем от женщин, которые жаловались на своих мужей - пьющих сантехников. Одна из них даже спросила, приходилось ли режиссеру спасть с пьяным сантехником, на что Данелия ответил, что не спал ни с пьяным, ни с трезвым сантехником.
12. Татьяна Распутина сыграла в фильме хоть и небольшую, но весьма запоминающуюся роль дамы на танцах по имени Людмила. И конечно же зрителям особенно запомнился немалых размеров бюст актрисы, но на самом деле у актрисы была самая обычная грудь.
Для того, чтобы ее увеличить, художники пробовали пойти на разные ухищрения, а именно подложить пакеты с водой. Но во время съемок пакеты лопнули. Тогда решили использовать другой метод, а именно насыпать в мешочки манную крупу, а затем подложить их в бюстгальтер.
13. Когда Катя танцует с Афоней, она говорит, что договорилась встретиться здесь со своей подругой Пашей Строгановой, но та так и не пришла.
Паша Строганова - это не просто случайные имя и фамилия, а отсылка на фильм "Начало" (1970), где роль самой Паши Строгановой сыграла Инна Чурикова. В этом фильме Паша Строганова знакомится на танцах с молодым человеком по имени Аркадий, роль которого сыграл Леонид Куравлев. Забавная отсылка.
14. Данелия решил, что музыкальное оформление для фильма будет состоять из известных композиций. Лишь главная музыкальная тема была написана композитором Моисеем Вайнбергом специально для фильма.
В частности, в сцене на танцах были задействованы две композиции группы "Машина Времени", за использование которых Георгий Данелия заплатил музыкантам группы гонорар в размере 500 рублей.
15. Во время съемок той самой небольшой и невинной постельной сцены (если это можно так назвать), Леонид Куравлев лежал под одеялом в брюках, хотя изначально режиссер попросил его их снять. Но сам Куравлев наотрез отказался это делать, так как стеснялся своей молодой партнерши.
16. В титрах к фильму "Афоня" в актерском составе можно заметить имя некоего Рене Хобуа. Это же имя вы могли видеть и в других лентах Данелии таких как "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-Дза-Дза" и др.
На самом же деле никакой Рене Хобуа ни в одной из этих картин не снимался. Рене Хобуа - это строитель, с которым Георгий Данелия познакомился в одной из гостиниц Тбилиси.
Увидев строителя, который просто приехал за стройматериалами, Георгий Данелия и Резо Габриадзе остановили его и попросили его послушать их сценарий к фильму "Не горюй".
Строитель с слушал варианты сценария, попутно выпивая с режиссером и драматургом. Он восторженно отзывался о сценарии, но потом выяснилось, что он в принципе не очень хорошо знает русский язык, поэтому половину того, о чем там было написано, он вообще не понимал.
Друзей позабавил тот факт, что они долго распинались перед человеком, который практически не понимал, о чем идет речь. И в итоге они решили вставить его в титры к фильму "Не горюй". Ну а потом Данелия решил, что будет забавно, если он будет вставлять фамилию строителя в каждый свой последующий фильм.
17. Тот самый танец под грустную композицию "Милый, че" ставил лично режиссер Георгий Данелия.
18. Фильм "Афоня" снимался в городе Ярославль, а также в его окрестностях. Так, например, роль больницы, в которой работала Катя "сыграл" музей истории Ярославля.
Сам Афоня жил на окраине Ярославля, а именно в доме 59 на улице Дзержинского. Правда, здесь зритель мог заметить небольшой ляп. Дело в том, что в разных сценах, Афоня заходит домой в разные подъезды. Это можно заметить по наличию ступенек.
Недалеко от дома Афони (в доме 63) располагался тот самый ЖЭК, в котором работал главный герой.
Ну а роль деревни Борщевка "сыграло" Диево-Городище. Само село не трогали, оставив все как есть. Разве что, специально для съемок был отстроен колодец с огромным колесом.
Сегодня в Ярославле даже организованы специальные туристические маршруты, связанные с фильмом "Афоня". И конечно же нельзя забывать про пивную "Афоня", которую радостно посещают туристы. У входа в заведение даже стоит памятник Афоне и штукатуру Коле.
В 2010 году данное питейное заведение посетил лично Леонид Куравлев, оставив на памятной табличке свой автограф.
19. Планировалось, что Афоня приедет к тётке, прихватив с собой апельсины в качестве гостинца. Вот только настоящих апельсинов найти не удалось, поэтому реквизиторам пришлось перекрашивать зеленые яблоки в оранжевый цвет.
20. Трактором в деревне, на котором ехали Афоня и его друг детства "Егоза", управлял сам Савелий Крамаров, сыгравший последнего. Правда, актер не справился с управлением, из-за чего трактор врезался в опору ЛЭП, из-за чего во всей деревне вырубило свет.
Продолжать съемки после этого было невозможно, поэтому пришлось в срочном порядке вызывать электрика.
А после того, как электричество вновь заработало и съемки были продолжены, режиссер велел сесть за руль Леониду Куравлеву, чтобы избежать подобного случая.
21. Для съемок сцен в деревне были задействованы и настоящие жители села Диево-Городище. Так, например, роль того самого Ивана Ивановича Иванова ,которого дразнили друзья, сыграл директор местной сельской школы Александр Флоровский.
22. В фильм попали не все отснятые сцены. Так, например, из финальной версии была вырезана сцена из детства Афони, который голышом выбегал из бани и нырял в местный пруд, а тетя Фрося загоняла его обратно.
Официальных кадров со съемки этой сцены не осталось, зато благодаря местному жителю Ювинарию Лебедеву, который снимал весь съемочный процесс на подаренную ему друзьями любительскую камеру "Экран-3", мы можем посмотреть эти самые сцены, хоть и в плохом качестве.
23. Фильм "Афоня" стал лидером советского кинопроката 1975 года, собрав 62,2 миллиона зрителей. Также, стоит отметить, что фильм "Афоня" находится на 15-м месте в общем списке лидеров советского кинопроката.
Источник:
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Царствие Небесное Леониду Куравлеву, уже почти 2.5 года его нет...
и этим это кино прекрасно.
P.S Симонова - просто класс!