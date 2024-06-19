Уехавшую из России актрису Чулпан Хаматову уволили из Рижского театра

Одна из её новых ролей - в спектакле по мотивам произведений Гоголя «Gogolis.Nature Morte». Его отменили вскоре после премьеры, потому что зрителей практически не было.

Мы увидели, во что в итоге превратилась постановка. Но… было уже слишком поздно. Мы поняли, что то, что мы представляли в шоу, работает не так, как мы думали… Много времени с актерами я оттачивал детали и мизансцены, но в процессе потерял общую картину. Мы долгое время работали с настройкой не того ключа, - заявил режиссёр постановки Ултис Тиронс.

Теперь же сообщают, что работой Хаматовой недоволен худрук театра. Якобы актриса наносит учреждению репутационный ущерб тем, что её взяли, а на спектакли она никого привлечь не может. И тем, что так и не влилась в коллектив. Более того, латвийское издание Delfi утверждает, что актрису уже уволили, а спектакли с её участием отменили.