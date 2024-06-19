Уехавшую из России актрису Чулпан Хаматову уволили из Рижского театра

Сообщают, что она не интересна зрителям и не смогла влиться в коллектив.
Чулпан Хаматова - Народная артистка нашей страны и одна из самых высокооплачиваемых актрис театра и кино. До недавнего времени активно снималась в кино, играла в театре и занималась благотворительностью.
А в 2022 году уехала в Латвию.
Там устроилась в Новый Рижский театр и стала репетировать. По её словам, уровень заработка в России и в Латвии несопоставим, но Хаматову всё устраивало.
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Одна из её новых ролей - в спектакле по мотивам произведений Гоголя «Gogolis.Nature Morte». Его отменили вскоре после премьеры, потому что зрителей практически не было.
Мы увидели, во что в итоге превратилась постановка. Но… было уже слишком поздно. Мы поняли, что то, что мы представляли в шоу, работает не так, как мы думали… Много времени с актерами я оттачивал детали и мизансцены, но в процессе потерял общую картину. Мы долгое время работали с настройкой не того ключа, - заявил режиссёр постановки Ултис Тиронс.
Теперь же сообщают, что работой Хаматовой недоволен худрук театра. Якобы актриса наносит учреждению репутационный ущерб тем, что её взяли, а на спектакли она никого привлечь не может. И тем, что так и не влилась в коллектив. Более того, латвийское издание Delfi утверждает, что актрису уже уволили, а спектакли с её участием отменили.
Хаматова это никак не прокомментировала.
О своих дальнейших планах актриса также не сообщила. Вероятно, так и останется жить в Латвии. Как она говорила, когда приехала туда:
Я уезжала в твёрдом убеждении, что буду работать здесь водителем или курьером. Это будет для меня очень непростое время, через которое надо пройти. Зато у меня остается свобода выбора, свобода говорить «нет» и «да», когда я считаю это нужным, свобода самовыражения. Невозможность какое-то время работать по профессии - это плата, на которую мне придется пойти. Да, я была к этому готова.
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Тут кто то ее тянул и получала бабло неплохое-
а там оказывается этот "талант" не оценили.
Пустышка хренова.
Скоро заплачет в обращении к русской душе
Предателей не любят везде.
Предавший один раз предаст и в другой...
ПыСы - Чулпан не защищаю, просто не люблю недостоверную информацию