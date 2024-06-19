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Уехавшую из России актрису Чулпан Хаматову уволили из Рижского театра

Уехавшую из России актрису Чулпан Хаматову уволили из Рижского театра

Автор:
19 июня 2024 15:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Латвия   Чулпан Хаматова   актриса   рига   театр   
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Сообщают, что она не интересна зрителям и не смогла влиться в коллектив.

Чулпан Хаматова - Народная артистка нашей страны и одна из самых высокооплачиваемых актрис театра и кино. До недавнего времени активно снималась в кино, играла в театре и занималась благотворительностью.

А в 2022 году уехала в Латвию.

Там устроилась в Новый Рижский театр и стала репетировать. По её словам, уровень заработка в России и в Латвии несопоставим, но Хаматову всё устраивало.

Одна из её новых ролей - в спектакле по мотивам произведений Гоголя «Gogolis.Nature Morte». Его отменили вскоре после премьеры, потому что зрителей практически не было.

Мы увидели, во что в итоге превратилась постановка. Но… было уже слишком поздно. Мы поняли, что то, что мы представляли в шоу, работает не так, как мы думали… Много времени с актерами я оттачивал детали и мизансцены, но в процессе потерял общую картину. Мы долгое время работали с настройкой не того ключа, - заявил режиссёр постановки Ултис Тиронс.

Теперь же сообщают, что работой Хаматовой недоволен худрук театра. Якобы актриса наносит учреждению репутационный ущерб тем, что её взяли, а на спектакли она никого привлечь не может. И тем, что так и не влилась в коллектив. Более того, латвийское издание Delfi утверждает, что актрису уже уволили, а спектакли с её участием отменили.

Хаматова это никак не прокомментировала.

О своих дальнейших планах актриса также не сообщила. Вероятно, так и останется жить в Латвии. Как она говорила, когда приехала туда:

Я уезжала в твёрдом убеждении, что буду работать здесь водителем или курьером. Это будет для меня очень непростое время, через которое надо пройти. Зато у меня остается свобода выбора, свобода говорить «нет» и «да», когда я считаю это нужным, свобода самовыражения. Невозможность какое-то время работать по профессии - это плата, на которую мне придется пойти. Да, я была к этому готова.

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Метки: Видео   Латвия   Чулпан Хаматова   актриса   рига   театр   
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41  комментарий
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
ща начнет бухать и всякое говно нюхОть..и сдохнет под забором...это же классика жанра))
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8k
Евгений Д 2 минуты назад
Идиотка- и кто ж ее ут притеснял и не давал правду говорить ???
Тут кто то ее тянул и получала бабло неплохое-
а там оказывается этот "талант" не оценили.
Пустышка хренова.
Скоро заплачет в обращении к русской душе
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3k
Igor Grishaev 4 минуты назад
Мужайтесь, Чупа. Запад вам поможет.
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5k
Владимир 6 минут назад
это все от большого ума-горе такое...
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5k
Василий Афиногенов 11 минут назад
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833
Alexander Sar 14 минут назад
предателей не любят нигде
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11k
vasilykopkov 17 минут назад
А кто её знает в Латвии кроме тех же русских, которые на неё первые и не пойдут.
Предателей не любят везде.
Предавший один раз предаст и в другой...
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1k
олег 17 минут назад
Можно в израиль ,приют беглых комедиантов ,по пенс клубам устраивать чёс.
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7k
Ronin 23 минуты назад
Не чего с голоду не умрёт, на худой конец ззулейха раздвинет ноги на онлифанс так как именно эта площадка верх её актёрской карьеры.
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1k
master_luga Полчаса назад
Да и по рижски говорить не умеет...
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32k
AzuveR Полчаса назад
Как актриса дерьмо, и как человек дерьмо.
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340
Катюшка Полчаса назад
Ну с сайта театра ее не убрали, более того - в репертуаре есть спектакль, в котором она играет. А Стархит - издание, конечно, той еще желтизны (не было ли Малаховское, не помню) - до кучки и имя режисссера не смогут правильно написать, что уж о достоверности фактов говорить

ПыСы - Чулпан не защищаю, просто не люблю недостоверную информацию
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8k
evenSeven 40 минут назад
Ну и пусть работает там курьером или водителем, раз уж была к этому готова. Не очень только понятна на чем базируется уверенность в том, что это будет временно и дальше будет лучше?
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5k
Timur 41 минуту назад
Вот истинная цена ее талантам.
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12k
Трив 45 минут назад
Никто в здравом уме не станет жениться на б*яди. Вот и тут так же. Как бы предатель не подсасывал хозяину, им всегда будут недовольны и всегда будут стремиться унизить и избавиться от него. Ибо предатель прежде всего предаёт себя и свои ценности, а предать другого для него плёвое дело.
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803
Рерих- легат белого братства Розенкрейцеров 46 минут назад
Не фотогенична.
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518
Юстас 48 минут назад
В латвии свобода слова? Вот дура!
. там свободно можно только поливать Россию и русских ховном-это без ограничений. На жтом свобода заканчивается. Попробуй пойти против линии партии и сказать, что и в России есть много хорошего-сожрут и уничтожат.
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438
Кукер 57 минут назад
"Зато у меня остается свобода выбора, свобода говорить «нет» и «да», когда я считаю это нужным, свобода самовыражения" - посмотрел бы я с удовольствием, если он на "свободном Западе" скажет что-то против повесточки.
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1k
Corkscrew Час назад
Вот и пришел окончательный пздц т. н. европейскому гостеприимству и солидарности по отношению еще к одному предателю - перебежчику. Жри не обляпайся, тётя - пой дифирамбы!!!
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40k
Dobry vojak Svejk Час назад
Чулпанушка, ну как так-то оказалось, что даже шпротам не нужна? Может в Новую Гвинею теперь, или куда-нибудь в Камбоджу? На бамбуковую сцену?
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1k
Rool Час назад
"Рука Кремля" ;)
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