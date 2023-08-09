Умерла народная артистка СССР Вера Васильева

Актрисе театра и кино было 97 лет.
"Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой. Нашей любимой Верочки. Выражаем соболезнования близким, друзьям и легиону ее почитателей", — это сообщение появилось сегодня на странице сайта Театра Сатиры.
В Московском академическом театре сатиры Вера Васильева работала с марта 1948 года. В 1986 году она удостоилась звания народной артистки СССР.
Веру Васильеву помнят и любят по ролям в кино и театральным постановкам. В её фильмографии - более 40 картин. Среди них - "Сказание о земле Сибирской", "Чук и Гек", "Свадьба с приданым"...
Она озвучивала и мультфильмы: "Первая скрипка", "Светлячок №6", "Умка ищет друга", "Волшебник Изумрудного города", "Приключения Васи Куролесова".
Талант Веры Васильевой был отмечен государственными наградами и премиями, артистка была награждена орденами Трудового Красного Знамени, Почета (1995), Дружбы (2015), "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней (2020, 2010, 2000). В 1948 и 1951 гг Васильева становилась лауреатом Сталинской премии I и III степеней. Театральное мастерство Веры Кузьминичны были отмечены премиями "Хрустальная Турандот" (1996) и "Золотая маска" (2010). В 2014 году актриса стала обладательницей российской национальной актерской премии им. Андрея Миронова "Фигаро".
Вчера также не стало Юлии Борисовой. Народная артистка СССР, Герой Труда, кавалер орденов "За заслуги перед Отечеством", лауреат государственных премий и множества профессиональных наград скончалась в возрасте 98 лет. Всю свою творческую жизнь Юлия Борисова посвятила Вахтанговской сцене, прослужив в театре более 70 лет.
Среди её работ - Принцесса Турандот и Виринея (в одноименных спектаклях), Настасья Филипповна ("Идиот"), Клеопатра ("Антоний и Клеопатра"), Гелена ("Варшавская мелодия"), Валя ("Иркутская история"), Гитель ("Двое на качелях"), Стряпуха ("Стряпуха" и "Стряпуха замужем"), Эпифания ("Миллионерша"), Мария ("Мария Тюдор"), королева Анна ("Стакан воды"), Лика Мизинова ("Насмешливое моё счастье"), Кручинина ("Без вины виноватые"), Патрик Кэмпбелл ("Милый лжец"), Мадам Готье ("Возьмите зонт, мадам Готье!") и др.
Вечная память великим актрисам.
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
В театре СЛУЖАТ, а не работают.