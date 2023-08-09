Умерла народная артистка СССР Вера Васильева

В Московском академическом театре сатиры Вера Васильева работала с марта 1948 года. В 1986 году она удостоилась звания народной артистки СССР.





Веру Васильеву помнят и любят по ролям в кино и театральным постановкам. В её фильмографии - более 40 картин. Среди них - "Сказание о земле Сибирской", "Чук и Гек", "Свадьба с приданым"...





Она озвучивала и мультфильмы: "Первая скрипка", "Светлячок №6", "Умка ищет друга", "Волшебник Изумрудного города", "Приключения Васи Куролесова".