FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7853 поста • 883 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Умерла народная артистка СССР Вера Васильева

Умерла народная артистка СССР Вера Васильева

Автор:
09 августа 2023 10:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Вера Васильева   актриса   кино   смерть   театр   юлия борисова   
1031
3

Актрисе театра и кино было 97 лет.

"Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой. Нашей любимой Верочки. Выражаем соболезнования близким, друзьям и легиону ее почитателей", — это сообщение появилось сегодня на странице сайта Театра Сатиры.


В Московском академическом театре сатиры Вера Васильева работала с марта 1948 года. В 1986 году она удостоилась звания народной артистки СССР.


Веру Васильеву помнят и любят по ролям в кино и театральным постановкам. В её фильмографии - более 40 картин. Среди них - "Сказание о земле Сибирской", "Чук и Гек", "Свадьба с приданым"...


Она озвучивала и мультфильмы: "Первая скрипка", "Светлячок №6", "Умка ищет друга", "Волшебник Изумрудного города", "Приключения Васи Куролесова".


Талант Веры Васильевой был отмечен государственными наградами и премиями, артистка была награждена орденами Трудового Красного Знамени, Почета (1995), Дружбы (2015), "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней (2020, 2010, 2000). В 1948 и 1951 гг Васильева становилась лауреатом Сталинской премии I и III степеней. Театральное мастерство Веры Кузьминичны были отмечены премиями "Хрустальная Турандот" (1996) и "Золотая маска" (2010). В 2014 году актриса стала обладательницей российской национальной актерской премии им. Андрея Миронова "Фигаро".


Вчера также не стало Юлии Борисовой. Народная артистка СССР, Герой Труда, кавалер орденов "За заслуги перед Отечеством", лауреат государственных премий и множества профессиональных наград скончалась в возрасте 98 лет. Всю свою творческую жизнь Юлия Борисова посвятила Вахтанговской сцене, прослужив в театре более 70 лет.


Среди её работ - Принцесса Турандот и Виринея (в одноименных спектаклях), Настасья Филипповна ("Идиот"), Клеопатра ("Антоний и Клеопатра"), Гелена ("Варшавская мелодия"), Валя ("Иркутская история"), Гитель ("Двое на качелях"), Стряпуха ("Стряпуха" и "Стряпуха замужем"), Эпифания ("Миллионерша"), Мария ("Мария Тюдор"), королева Анна ("Стакан воды"), Лика Мизинова ("Насмешливое моё счастье"), Кручинина ("Без вины виноватые"), Патрик Кэмпбелл ("Милый лжец"), Мадам Готье ("Возьмите зонт, мадам Готье!") и др.


Вечная память великим актрисам.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Ynews   Вера Васильева   актриса   кино   смерть   театр   юлия борисова   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
47k
consul1970 Полчаса назад
"В Московском академическом театре сатиры Вера Васильева работала"
В театре СЛУЖАТ, а не работают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

137674



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Набирающие популярность в сообществах
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Во мне живёт два волка

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомир#ДТП#позитив#США#знаменитости#интересное#дети#Прошлое
#Юмор#автомобили#Прикол#аварии#авто аварии#Автовсячина#кино#сарказм#задержание#улыбнуло
#животные#люди#в мире#забавно#интересно#подборка#факты#полиция#новости#собака
Замуровали, демоны! Топ фильмов о людях в замкнутом пространстве Замуровали, демоны! Топ фильмов о людях в замкнутом пространстве У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться