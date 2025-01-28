«Осознала ошибку и понесла наказание»: актриса, сравнившая карельский язык с мужскими сосками, извинилась и вернулась к работе в театре

Хотя из-за своих шуток попала в крупный скандал, а глава Карелии даже просил СК проверить женщину на предмет возбуждения ненависти и вражды.
В ноябре прошлого года снимали федеральную передачу «Битва за время 2». Там выступила актриса театра драмы «Творческая мастерская» Валерия Ломакина и пошутила о «жутковатости» карельского языка.
Она спародировала карельскую речь, а потом начала юморить:
Даже сами карелы приходят на спектакль и сидят в наушниках и слушают перевод на русский. И даже этот перевод звучит так, будто всю Карелию однажды кто-то обидел и они теперь пожизненно оправдываются. Извините, но я считаю карельский язык атавизмом - как соски у мужчин.
Источник:
После этого разразился скандал и общественники потребовали уволить женщину из театра. А глава Карелии Артур Парфёнчиков попросил СК проверить даму на предмет возбуждения ненависти.
Назвать - даже в шутку - звучание карельской речи жуткой и со сцены вынести вердикт о том, что карельский язык - атавизм, это за гранью. За гранью уважения к народу - носителю языка, к карельской земле, её традициям и культуре, - сообщил он.
Вскоре актриса из театра уволилась. А суд признал её виновной по статье 20.3.1 КоАП РФ «Унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности и языка» и оштрафовал на 10 тысяч рублей.
Сегодня Ломакина написала в соцсетях, что возвращается в театр и сыграет в спектакле «Каин» по библейскому сюжету.
В пресс-службе «Творческой мастерской» заявили, что актрису не взяли обратно в основную труппу, она будет играть в отдельных постановках.
Актриса расторгла постоянный контракт с театром и в труппу «Творческой мастерской» не вернулась. Валерия будет выходит на сцену в трёх спектаклях театра по разовым договорам. За ней оставлены те постановки, замену в которых художественное руководство считает невозможным. <...> Актриса принесла свои извинения и заплатила штраф, то есть осознала ошибку и понесла наказание.
Ранее актриса неоднократно просила прощения за свою шутку. И говорила, что это был монолог её персонажа: «экзальтированной, не вполне вменяемой артистки провинциального театра».
Источник:
- Почему красавица Маруся-Огонёк исчезла на пике славы и стала затворницей?
- «Деточка, ты никогда не будешь сниматься в кино!»: судьба Лилианы Алёшниковой, которая вопреки всему стала актрисой и создала счастливую семью
- Рената Литвинова зазывает зрителей на свои спектакли, оголяя грудь
- Белокурая итальянка, изменившая стандарты красоты
- От голливудского блеска до мрака безумия: история Фрэнсис Фармер
Самоирония же ведь. Способность посмеяться над собой признак здоровья
Помню, я как-то скачал мультик "Рапунцель" на украинском. Я чуть со смеху не лопнул.
И карельский, для русского уха действительно звучит забавно. Если просто поюморить над его звучанием - не вижу в этом ничего страшного. Но если у языка есть живые носители. то он не может быть атавизмом.