«Осознала ошибку и понесла наказание»: актриса, сравнившая карельский язык с мужскими сосками, извинилась и вернулась к работе в театре

В ноябре прошлого года снимали федеральную передачу «Битва за время 2». Там выступила актриса театра драмы «Творческая мастерская» Валерия Ломакина и пошутила о «жутковатости» карельского языка.

Она спародировала карельскую речь, а потом начала юморить: