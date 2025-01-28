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«Осознала ошибку и понесла наказание»: актриса, сравнившая карельский язык с мужскими сосками, извинилась и вернулась к работе в театре

«Осознала ошибку и понесла наказание»: актриса, сравнившая карельский язык с мужскими сосками, извинилась и вернулась к работе в театре

Автор:
28 января 2025 16:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Юмор   актриса   карелия   проверка   театр   шутка   язык   
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Хотя из-за своих шуток попала в крупный скандал, а глава Карелии даже просил СК проверить женщину на предмет возбуждения ненависти и вражды.

В ноябре прошлого года снимали федеральную передачу «Битва за время 2». Там выступила актриса театра драмы «Творческая мастерская» Валерия Ломакина и пошутила о «жутковатости» карельского языка.

Она спародировала карельскую речь, а потом начала юморить:

Даже сами карелы приходят на спектакль и сидят в наушниках и слушают перевод на русский. И даже этот перевод звучит так, будто всю Карелию однажды кто-то обидел и они теперь пожизненно оправдываются. Извините, но я считаю карельский язык атавизмом - как соски у мужчин.

После этого разразился скандал и общественники потребовали уволить женщину из театра. А глава Карелии Артур Парфёнчиков попросил СК проверить даму на предмет возбуждения ненависти.

Назвать - даже в шутку - звучание карельской речи жуткой и со сцены вынести вердикт о том, что карельский язык - атавизм, это за гранью. За гранью уважения к народу - носителю языка, к карельской земле, её традициям и культуре, - сообщил он.

Вскоре актриса из театра уволилась. А суд признал её виновной по  статье 20.3.1 КоАП РФ «Унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности и языка» и оштрафовал на 10 тысяч рублей.

Сегодня Ломакина написала в соцсетях, что возвращается в театр и сыграет в спектакле «Каин» по библейскому сюжету.

В пресс-службе «Творческой мастерской» заявили, что актрису не взяли обратно в основную труппу, она будет играть в отдельных постановках.

Актриса расторгла постоянный контракт с театром и в труппу «Творческой мастерской» не вернулась. Валерия будет выходит на сцену в трёх спектаклях театра по разовым договорам. За ней оставлены те постановки, замену в которых художественное руководство считает невозможным. <...> Актриса принесла свои извинения и заплатила штраф, то есть осознала ошибку и понесла наказание.

Ранее актриса неоднократно просила прощения за свою шутку. И говорила, что это был монолог её персонажа: «экзальтированной, не вполне вменяемой артистки провинциального театра».

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Метки: Видео   Юмор   актриса   карелия   проверка   театр   шутка   язык   
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9  комментариев
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9k
Бритва Час назад
я бы суд оштрафовал. Ведь вынеся подобный приговор, суд признал, что мужские соски это что-то плохое, а это дискриминация по половому признаку.
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6k
Delovaya Kolbasa 7 минут назад
Прежде чем открыть свой поганый рот неплохо было всем этим шутникам подумать : а не обидит ли мой высер кого-нибудь? В чем будет польза для общества от моей шутки?
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1k
Angelpro 24 минуты назад
Такие капризные стали.
Самоирония же ведь. Способность посмеяться над собой признак здоровья
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21k
Kucher Час назад
Каждый язык по своему уникален. Но некоторые действительно звучат смешно.
Помню, я как-то скачал мультик "Рапунцель" на украинском. Я чуть со смеху не лопнул.
И карельский, для русского уха действительно звучит забавно. Если просто поюморить над его звучанием - не вижу в этом ничего страшного. Но если у языка есть живые носители. то он не может быть атавизмом.
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23k
Голос Вселенной Час назад
Мне одному показалось, что у нее самой нет атавизмов???
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32k
Егор Час назад
Вывод: на национальные и религиозные темы надо шутить либо смешно, либо никак.
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174k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
еврей походу.
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August
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