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В Старом Осколе девушка завернулась в саван и легла в гроб у театра

В Старом Осколе девушка завернулась в саван и легла в гроб у театра

Автор:
29 апреля 2024 14:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   гроб   перфоманс   полиция   работа   старый оскол   театр   
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При помощи перфоманса необычной выходки она хотела получить работу в театре, но очевидно, заработает лишь путёвку в дурку.

Необычный перфоманс устроила неудовлетворённая решением работодателя девушка в воскресенье вечером в Старом Осколе. Она притащила к "Старооскольскому театру для детей и молодёжи" гроб и легла в него, завернулась в саван с надписью "Занесите меня в театр".

Как выяснилось позднее, жительница Белгородской области решила привлечь к себе внимание. Она очень хотела устроится в детский театр, но получила отказ. Таким образом актриса из погорелого театра решила, видимо, показать, какого творчески развитого и смелого человека не допускают работать с детьми.


Позднее девушку задержали и отвезли в отдел. Стало известно, что любительницу современного искусства зовут Елизавета Коломиец, которая недавно окончила знаменитый ГИТИС.

Позднее, когда девушку выпустили из отдела, она опубликовала на своей страничке в соцсетях опубликовала фотографию с несколькими философскими трактатами: "Говорить правду о самом себе" Мишеля Фуко, "Могут ли угнетенные говорить" Гаятри Чакраворти Спивак и "Рапсодия для театра" Алена Бадью. Снимок она подписала, что этот снимок отвечает на все вопросы. Всё очень интересно, но совершенно непонятно. Может, не зря ей не дали работу в детском театре?

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Метки: Видео   гроб   перфоманс   полиция   работа   старый оскол   театр   
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3  комментария
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641
Ви 48 минут назад
Декаданс. Вот был какой то художник, он яйца к брусчатке гвоздем прибил. Вот это перформанс. Всем сразу понятно - кто идиот, а кто нет. Одно только интересно - полиция гвоздь вытаскивала, или под белы ручки и с мясом выдрали? =) А тут... детский сад какой то. Закрыть крышку, заколотить и похоронить только остается.
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21k
КВТИУ-80 17 минут назад
Надо было бы до утра крышечку гвоздиками, гвоздиками...
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15k
Vital Idol Полчаса назад
может они "Вий" ставить собираются...
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Burzum
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