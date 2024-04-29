В Старом Осколе девушка завернулась в саван и легла в гроб у театра

Как выяснилось позднее, жительница Белгородской области решила привлечь к себе внимание. Она очень хотела устроится в детский театр, но получила отказ. Таким образом актриса из погорелого театра решила, видимо, показать, какого творчески развитого и смелого человека не допускают работать с детьми.

Позднее девушку задержали и отвезли в отдел. Стало известно, что любительницу современного искусства зовут Елизавета Коломиец, которая недавно окончила знаменитый ГИТИС.