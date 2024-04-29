В Старом Осколе девушка завернулась в саван и легла в гроб у театра

При помощи
перфоманса необычной выходки она хотела получить работу в театре, но очевидно, заработает лишь путёвку в дурку.
Необычный перфоманс устроила неудовлетворённая решением работодателя девушка в воскресенье вечером в Старом Осколе. Она притащила к "Старооскольскому театру для детей и молодёжи" гроб и легла в него, завернулась в саван с надписью "Занесите меня в театр".
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Как выяснилось позднее, жительница Белгородской области решила привлечь к себе внимание. Она очень хотела устроится в детский театр, но получила отказ. Таким образом актриса из погорелого театра решила, видимо, показать, какого творчески развитого и смелого человека не допускают работать с детьми.
Позднее девушку задержали и отвезли в отдел. Стало известно, что любительницу современного искусства зовут Елизавета Коломиец, которая недавно окончила знаменитый ГИТИС.
Позднее, когда девушку выпустили из отдела, она опубликовала на своей страничке в соцсетях опубликовала фотографию с несколькими философскими трактатами: "Говорить правду о самом себе" Мишеля Фуко, "Могут ли угнетенные говорить" Гаятри Чакраворти Спивак и "Рапсодия для театра" Алена Бадью. Снимок она подписала, что этот снимок отвечает на все вопросы. Всё очень интересно, но совершенно непонятно. Может, не зря ей не дали работу в детском театре?
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