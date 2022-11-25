"Ночь лицемеров": Чулпан Хаматова стала "актрисой года" в Латвии

Чулпан Хаматова живёт в Прибалтике меньше года, однако уже успела получить престижное звание. В Сети удивляются и негодуют: за что такие привилегии?
Актриса Чулпан Хаматова, покинувшая Россию после начала СВО и обосновавшаяся в Латвии, стала лауреатом местной премии театральных работников "Ночь лицедеев" в номинации "Актриса года". "Актриса года – Чулпан Хаматова, роль в спектакле Post Scriptum, Новый рижский театр", – сообщается на сайте премии.
В спектакле режиссёра Алвиса Херманиса актриса сыграла сразу несколько ролей: священника, насильника, учительницы, девочки и автора. Сама пьеса составлена из публикаций журналистки Анны Политковской и главы, которая не вошла в роман "Бесы" Достоевского. Сюжет постановки посвящен «совести, сознанию и подсознанию России в контексте последних событий».
Сам спектакль идёт на русском языке, но с латышскими субтитрами, т.к. язык страны Хаматова еще не выучила. Впрочем, после награждения, как сообщают СМИ, она всё-таки прознесла коротенькую речь на латышском: "Мне очень важно, что здесь, в Латвии, я могу быть на сцене и полноценно работать. Большое-большое спасибо за это".
Оскар Кучера уверен, что подобные награды все-таки дают за соответствующие заслуги. Хаматова - актриса хорошая, поэтому ее и наградили.
«У каждого свои позиции. Актриса и политика — это разные вещи. Она может быть каким угодно человеком, но при этом быть хорошей актрисой, это же никак не умоляет ее достоинства. Если она за какую-то роль получила премию — это понятно. Если она получила актрису года просто за то, что она приехала и гадит на Россию – тогда это…. Ну такая и премия. Поэтому я думаю, что в случае чего ей самой неловко за это будет», - считает Кучера.
Впрочем, результаты награждения удивили пользователей соцсетей.
Заслуженно ли Чулпан Хаматова получила звание актрисы года в прошедшей «Ночи лицедеев»? – Да – Нет – Кто такая Чулпан Хаматова? – Покажите мне результаты
Удивительно, но сама Чулпан Хаматова ранее заявляла, что ничуть не дорожит званием "Народной артистки", которое некогда получила в России, и готова отказаться от него в любой момент. Но, видимо, латвийская награда - это "другое".
Депутат Елена Драпеко сыронизировала, заметив, что премия страны, которую едва можно разглядеть на карте, и звание "Народной артистки РФ" - это "масштаб настолько несопоставимый, что даже говорить об этом странно". "Хотя в случае с этой наградой видна политическая целесообразность. Возможно, надо было отметить ее гигантский «подвиг» — предательство Родины. Вот и отметили", - считает Драпеко.
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Автор, тебе писать что ли больше не о чем ?
Забыть окончательно ты эту тварину по ходу не дашь ?
Видела Драпеку у Кати Гордеевой. Человек - биоробот с набором клишированных фраз и жутковатой улыбкой.
А вот как человек-что то пошло не так.......Совесть кинулась искать себя и уткнулась не туда....
Но в десять жаль, что кремлеботы получили задание дескридитировать ее фонд в том числе. Святого ничего нет. Им насрать на все - на больных детей на благотворительность, на страну, на мать родную. Главное свой серебрянник отработать.
А все почему? Все потому что она всего лишь сказала то что думает.
Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм.
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Для всех кто утверждает, дескать вот воровала из фонда и пр. Не задавались вопросом, а почему это вдруг сейчас всплыло? То есть так вот внезапно? Только уехала и тут же бац - оказывается все давно знали...
И в конце концов, где уголовные дела? где аресты? Или что такого знают кремлеботы, чего не знает прокуратура и СК?
Где она облила грязью Россию?
Где она оскорбила россиян?
Только ссылку на источники пожалуйста. На видео, где она своими словами говорит что то оскорбительное или плохое, на ее официльные сайты, телеграм каналы, твиттеры, прости господи.
Но не заказные на статейке в желтой прессе из разряда сами придумали сами опровергли, сами порадовались.
И где она кинула всех нуждающихся в конце концов? Фонд как бы до сих пор работает.
Вот опять.
У кого вопросы? У кремлеботов?
Где уголовные дела? Где аресты (хоть заочные)?
Дайте источник? ссылку на сайт прокуратуры, где говорилось бы, что хотя бы расследование какое нибудь начали.
Опять сами придумали - сами порадовались
Да я уже понял. Не читал, но осуждаю