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"Ночь лицемеров": Чулпан Хаматова стала "актрисой года" в Латвии

"Ночь лицемеров": Чулпан Хаматова стала "актрисой года" в Латвии

Автор:
25 ноября 2022 09:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Чулпан Хаматова   актриса года   звание   латвия   политика   премия   реакция соцсетей   сво   театр   
2077
5

Чулпан Хаматова живёт в Прибалтике меньше года, однако уже успела получить престижное звание. В Сети удивляются и негодуют: за что такие привилегии?

Актриса Чулпан Хаматова, покинувшая Россию после начала СВО и обосновавшаяся в Латвии, стала лауреатом местной премии театральных работников "Ночь лицедеев" в номинации "Актриса года". "Актриса года – Чулпан Хаматова, роль в спектакле Post Scriptum, Новый рижский театр", – сообщается на сайте премии.


В спектакле режиссёра Алвиса Херманиса актриса сыграла сразу несколько ролей: священника, насильника, учительницы, девочки и автора. Сама пьеса составлена из публикаций журналистки Анны Политковской и главы, которая не вошла в роман "Бесы" Достоевского. Сюжет постановки посвящен «совести, сознанию и подсознанию России в контексте последних событий».


Сам спектакль идёт на русском языке, но с латышскими субтитрами, т.к. язык страны Хаматова еще не выучила. Впрочем, после награждения, как сообщают СМИ, она всё-таки прознесла коротенькую речь на латышском: "Мне очень важно, что здесь, в Латвии, я могу быть на сцене и полноценно работать. Большое-большое спасибо за это".


Оскар Кучера уверен, что подобные награды все-таки дают за соответствующие заслуги. Хаматова - актриса хорошая, поэтому ее и наградили.


«У каждого свои позиции. Актриса и политика — это разные вещи. Она может быть каким угодно человеком, но при этом быть хорошей актрисой, это же никак не умоляет ее достоинства. Если она за какую-то роль получила премию — это понятно. Если она получила актрису года просто за то, что она приехала и гадит на Россию – тогда это…. Ну такая и премия. Поэтому я думаю, что в случае чего ей самой неловко за это будет», - считает Кучера.


Впрочем, результаты награждения удивили пользователей соцсетей.



Удивительно, но сама Чулпан Хаматова ранее заявляла, что ничуть не дорожит званием "Народной артистки", которое некогда получила в России, и готова отказаться от него в любой момент. Но, видимо, латвийская награда - это "другое".


Депутат Елена Драпеко сыронизировала, заметив, что премия страны, которую едва можно разглядеть на карте, и звание "Народной артистки РФ" - это "масштаб настолько несопоставимый, что даже говорить об этом странно". "Хотя в случае с этой наградой видна политическая целесообразность. Возможно, надо было отметить ее гигантский «подвиг» — предательство Родины. Вот и отметили", - считает Драпеко.

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Метки: Ynews   Чулпан Хаматова   актриса года   звание   латвия   политика   премия   реакция соцсетей   сво   театр   
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55  комментариев
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847
vandergur Час назад
тварь она. Двуличная сука
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5k
Компьютер DELL монитором 39 секунд назад
Снова тут этот Чулан с Ахматами ...
Автор, тебе писать что ли больше не о чем ?
Забыть окончательно ты эту тварину по ходу не дашь ?
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525
Aurelian 10 минут назад
Чулпан Хаматова стала "актрисой года" в Латвии и сутулой собакой в России.
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83
Сергей 10 минут назад
вчулан хамоватую
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40k
Игорь 11 минут назад
А кому-то за русофобию нобеоевские премии давали...
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6k
Умница-красавица 23 минуты назад
А можно было просто не заметить? Мало ли какие там в малозначительных странах третьего мира местечковые премии, нахрена тут нам знать обо всём
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71k
Доктор Джонс 23 минуты назад
Мля... Я сейчас так хохотался...
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511
Светлана 24 минуты назад
Что ж вам уехавшие покоя не дают. Забудьте и живите счастливо.
Видела Драпеку у Кати Гордеевой. Человек - биоробот с набором клишированных фраз и жутковатой улыбкой.
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1k
Аркадий 24 минуты назад
Предатель, но благодаря фонду "Подари жизнь" она там какой то учредитель вроде, много достойных уважению дел сделано и спасено жизней.
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4k
Нуи Хусим 24 минуты назад
Обалдеть! Какой напряг у шпротников с актерами. Еще и года не побыла (лохматова) а уже актерка года! Нада побольше повыгнать культурных деятелей в целях подъема культурного мастерства недружественных стран. А то только еще Израилю "активно помогаем".
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17k
тов.Suhov Полчаса назад
Плюс Елене Драпеко.
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5k
ПЕТР Полчаса назад
Вот увидите как эта актриса года чесанет в другу страну в случае заварушки по Латвии..человек просто обосрался а прикрывается благими понятиями, ну что бы почитатели весь стыд не увидели, а увидели благородные цели. А там ее уже обработали как надо и вот он, готовый продукт - актриса года, встречайте!
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6k
Том Сойер Полчаса назад
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227
VENOM 37 минут назад
ШПРОТНИКОВ ИМЕЕЮТ ВО ВСЕ ДЫРЫ и ИМ ВСЕ ПОФИГУ.
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3k
Александр 37 минут назад
Поставил посту диз, потому как лично мне настолько плевать какие там зулейка призы берет. Единственная новость о данной актрисе которую я прочитаю с удовольствием, это новость о лишении гражданства и запрете на въезд в Россию.
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227
VENOM 38 минут назад
МРАЗОТА
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4k
foggen2 39 минут назад
Чулпан в принципе неплохая актриса.В хорошем смысле.Талантливая.Без сарказма.
А вот как человек-что то пошло не так.......Совесть кинулась искать себя и уткнулась не туда....
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4k
bumtester 42 минуты назад
Да, жалко конечно что такие люди уезжают из России. Не потому что они каике то там актрисы. Я ее знаю в первую очередь как куратора фонда, помогающего больным детям.
Но в десять жаль, что кремлеботы получили задание дескридитировать ее фонд в том числе. Святого ничего нет. Им насрать на все - на больных детей на благотворительность, на страну, на мать родную. Главное свой серебрянник отработать.
А все почему? Все потому что она всего лишь сказала то что думает.
Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм.
---
Для всех кто утверждает, дескать вот воровала из фонда и пр. Не задавались вопросом, а почему это вдруг сейчас всплыло? То есть так вот внезапно? Только уехала и тут же бац - оказывается все давно знали...
И в конце концов, где уголовные дела? где аресты? Или что такого знают кремлеботы, чего не знает прокуратура и СК?
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30
Aiden Highrider 44 минуты назад
Не хочет повторить опыт Лободы вот и рвёт свою пятую точку, понося Родину...
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−6
Bolo Yang 46 минут назад
Да,что вы говорите?!
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36k
Антон 48 минут назад
чума лохматая!
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