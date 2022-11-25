"Ночь лицемеров": Чулпан Хаматова стала "актрисой года" в Латвии

Сам спектакль идёт на русском языке, но с латышскими субтитрами, т.к. язык страны Хаматова еще не выучила. Впрочем, после награждения, как сообщают СМИ, она всё-таки прознесла коротенькую речь на латышском: "Мне очень важно, что здесь, в Латвии, я могу быть на сцене и полноценно работать. Большое-большое спасибо за это".

Оскар Кучера уверен, что подобные награды все-таки дают за соответствующие заслуги. Хаматова - актриса хорошая, поэтому ее и наградили.

«У каждого свои позиции. Актриса и политика — это разные вещи. Она может быть каким угодно человеком, но при этом быть хорошей актрисой, это же никак не умоляет ее достоинства. Если она за какую-то роль получила премию — это понятно. Если она получила актрису года просто за то, что она приехала и гадит на Россию – тогда это…. Ну такая и премия. Поэтому я думаю, что в случае чего ей самой неловко за это будет», - считает Кучера.

Впрочем, результаты награждения удивили пользователей соцсетей.