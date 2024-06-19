В США освободят женщину, отсидевшую 43 года за преступление, которого не совершала

Сандру Хемме осудили за убийство 31-летней работницы библиотеки Патриции Ешке в 1980 году. В прошлую пятницу судья Райан Хорсман отметил, что 64-летняя жительница Миссури стала жертвой несправедливости, а в отношении ныне покойного офицера местной полиции, против которого были явные улики, так и не было проведено должного расследования.
"Мы просто не можем дождаться, когда Сандра вернётся домой", - говорит сестра Джойс Энн Кейс.
Эта история началась в ноябре 1980 года, когда Патриция не пришла на работу. Обеспокоенная мать решила проведать дочь, и нашла её на полу дома в луже крови и с ножом под головой. На женщине не было одежды, её руки были связаны телефонным шнуром, а на шее были намотаны колготки.
Началось расследование. Сандра стала подозреваемой, когда явилась к своей бывшей медсестре с ножом. 21-летняя девушка залезла в шкаф и отказывалась уходить, её арестовали.
Хемме страдала психическим расстройством, с 12 лет она слышала голоса. Девушку доставили в больницу Святого Иосифа, куда она уже неоднократно попадала.
Следователи узнали, что она была выписана из той же лечебницы за день убийства и заподозрили её в причастности. Убедительных доказательств и свидетелей не было, как и мотива преступления.
Джейн Пачер, адвокат Сандры из организации Innocence Project (которая занялась её делом спустя десятилетия), предположила, что убитая и подозреваемая даже не видели друг друга.
"Приговор Сандре был вынесен исключительно на основании её признаний, полученных в то время, когда она была под действием тяжёлых препаратов", - заявили в организации Innocence Project.
"Фактически всё, что было подвергнуто судебной экспертизе, исключает её вину", - говорится в постановлении судьи.
Девушку допрашивали в больнице. Детективы отметили, что она выглядела растерянной и не могла понять их вопросы.
"Каждый раз, когда полиция получала от мисс Хемме показания, они кардинально отличались от предыдущих", - прокомментировали адвокаты.
"Даже если я невиновна, они хотят посадить кого-то, чтобы закрыть дело. Пусть всё это закончится, я устала", - написала Сандра родителям в письме на Рождество 1980 года.
Весной следующего года Сандра признала себя виновной в преступлении, чтобы избежать смертной казни.
Судья Райан постановил, что она сделала признание, когда находилась в состоянии психического кризиса и физической боли, и это "единственная улика, связывающая мисс Хемме с преступлением".
Суд снял с Хемме обвинение, она должна выйти на свободу в течение 30 дней.
Полиция не провела расследование в отношении офицера Майкла Холмана, несмотря на наличие "существенных и объективных" улик против него. У офицера нашли серьги Патриции и её кредитную карту, с которой он пытался снять 630,43 доллара в тот же день, когда была найдена убитая.
Майкл утверждал, что нашёл кредитку в сумочке в канаве.
Кроме того, на месте преступления были найдены пряди волос, которые совпадали с его собственными. Также несколько свидетелей сообщили, что видели пикап полицейского возле дома жертвы в день убийства.
"Офицер был известен своим преступным поведением, включая кражи из домов и преследования", - добавил судья.
В итоге сотрудник правоохранительных органов был уволен, в 2015 году он скончался.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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