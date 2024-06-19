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В США освободят женщину, отсидевшую 43 года за преступление, которого не совершала

В США освободят женщину, отсидевшую 43 года за преступление, которого не совершала

Автор:
19 июня 2024 09:39
Сообщество : Криминал
Метки: США   история   криминал   ошибка   преступление   срок   
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Сандру Хемме осудили за убийство 31-летней работницы библиотеки Патриции Ешке в 1980 году. В прошлую пятницу судья Райан Хорсман отметил, что 64-летняя жительница Миссури стала жертвой несправедливости, а в отношении ныне покойного офицера местной полиции, против которого были явные улики, так и не было проведено должного расследования.

"Мы просто не можем дождаться, когда Сандра вернётся домой", - говорит сестра Джойс Энн Кейс.

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Эта история началась в ноябре 1980 года, когда Патриция не пришла на работу. Обеспокоенная мать решила проведать дочь, и нашла её на полу дома в луже крови и с ножом под головой. На женщине не было одежды, её руки были связаны телефонным шнуром, а на шее были намотаны колготки.


Началось расследование. Сандра стала подозреваемой, когда явилась к своей бывшей медсестре с ножом. 21-летняя девушка залезла в шкаф и отказывалась уходить, её арестовали.

Хемме страдала психическим расстройством, с 12 лет она слышала голоса. Девушку доставили в больницу Святого Иосифа, куда она уже неоднократно попадала.

Следователи узнали, что она была выписана из той же лечебницы за день убийства и заподозрили её в причастности. Убедительных доказательств и свидетелей не было, как и мотива преступления.

Джейн Пачер, адвокат Сандры из организации Innocence Project (которая занялась её делом спустя десятилетия), предположила, что убитая и подозреваемая даже не видели друг друга.

"Приговор Сандре был вынесен исключительно на основании её признаний, полученных в то время, когда она была под действием тяжёлых препаратов", - заявили в организации Innocence Project.

"Фактически всё, что было подвергнуто судебной экспертизе, исключает её вину", - говорится в постановлении судьи.

Девушку допрашивали в больнице. Детективы отметили, что она выглядела растерянной и не могла понять их вопросы.

"Каждый раз, когда полиция получала от мисс Хемме показания, они кардинально отличались от предыдущих", - прокомментировали адвокаты.

"Даже если я невиновна, они хотят посадить кого-то, чтобы закрыть дело. Пусть всё это закончится, я устала", - написала Сандра родителям в письме на Рождество 1980 года.

Весной следующего года Сандра признала себя виновной в преступлении, чтобы избежать смертной казни.

Судья Райан постановил, что она сделала признание, когда находилась в состоянии психического кризиса и физической боли, и это "единственная улика, связывающая мисс Хемме с преступлением".

Суд снял с Хемме обвинение, она должна выйти на свободу в течение 30 дней.

Полиция не провела расследование в отношении офицера Майкла Холмана, несмотря на наличие "существенных и объективных" улик против него. У офицера нашли серьги Патриции и её кредитную карту, с которой он пытался снять 630,43 доллара в тот же день, когда была найдена убитая.

Майкл утверждал, что нашёл кредитку в сумочке в канаве.

Кроме того, на месте преступления были найдены пряди волос, которые совпадали с его собственными. Также несколько свидетелей сообщили, что видели пикап полицейского возле дома жертвы в день убийства.

"Офицер был известен своим преступным поведением, включая кражи из домов и преследования", - добавил судья.

В итоге сотрудник правоохранительных органов был уволен, в 2015 году он скончался.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   история   криминал   ошибка   преступление   срок   
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4  комментария
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11k
Vacony 2 часа назад
всегда удивляли причины ил мотивы, что бы какой то следователь, в круговороте текущих дел, такой залез на полку, нашел дело 30-40 летней давности и стал разбираться, а верно ли там сделали....
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20k
speaktr-st 10 минут назад
Ну коп то сдох, а вот кто расследование проводил поди жив еще? Вот его можно прижучить.
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17k
Типа граф 16 минут назад
46 лет ... Капец там компенсация будет
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7k
hhwost 2 часа назад
менты своего выгородили. обычное дело.
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 3044 поста (2871 в горячем)

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