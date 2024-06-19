В США освободят женщину, отсидевшую 43 года за преступление, которого не совершала

Началось расследование. Сандра стала подозреваемой, когда явилась к своей бывшей медсестре с ножом. 21-летняя девушка залезла в шкаф и отказывалась уходить, её арестовали.

Хемме страдала психическим расстройством, с 12 лет она слышала голоса. Девушку доставили в больницу Святого Иосифа, куда она уже неоднократно попадала.

Следователи узнали, что она была выписана из той же лечебницы за день убийства и заподозрили её в причастности. Убедительных доказательств и свидетелей не было, как и мотива преступления.