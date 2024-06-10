После того как дом на Ист-Секонд-Стрит, 508 несколько раз переходил из рук в руки, в 1994 году он был продан местному музейщику Дарвину Линну. Линн немедленно приступил к ремонту дома, восстановив его до почти идеальной копии того состояния, в котором он находился во время преступления, и дал этому месту новое мрачное название: Дом убийства с топором в Виллиске.