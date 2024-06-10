Человеческая психика устроена таким образом, что её привлекает всё таинственное и жуткое гораздо больше, чем обычное и стандартное.
Поэтому этот дом в Виллиске, штат Айова, стал не просто интересной достопримечательностью, но и настоящей мышеловкой для туристов.
Жестокое нераскрытое дело об убийстве прошлого века до сих пор привлекает любопытных посетителей на место преступления, которое теперь называют Домом убийц с топором.
После полуночи 10 июня 1912 года шестеро детей и двое взрослых были найдены зарубленными топором, оставленным на месте преступления. Слухи быстро расползлись по небольшому городку Виллиска, окутав его паутиной липких страхов. Вчера ещё дружные соседи стали смотреть друг на друга с подозрением. Назревала социальная катастрофа.
К сожалению, технологии раскрытия преступлений 1912 года не были достаточно развиты, чтобы установить личность убийцы. И дело остаётся нераскрытым до сих пор. Детективы-любители разных областей, от историков до экстрасенсов, пытались раскрыть его, но безуспешно.
После того как дом на Ист-Секонд-Стрит, 508 несколько раз переходил из рук в руки, в 1994 году он был продан местному музейщику Дарвину Линну. Линн немедленно приступил к ремонту дома, восстановив его до почти идеальной копии того состояния, в котором он находился во время преступления, и дал этому месту новое мрачное название: Дом убийства с топором в Виллиске.
Теперь посетители могут осмотреть историческое место преступления, к счастью, без крови, даже бутафорской. А самые отважные (и состоятельные) туристы даже могут остановиться здесь на ночь, заплатив «всего» 400 долларов за ночлег и возможность полностью прочувствовать мрачную атмосферу нераскрытого преступления прошлых лет.
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