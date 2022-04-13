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"Самый счастливый человек в камере смертников": печальная история Джо

"Самый счастливый человек в камере смертников": печальная история Джо (10 фото)

Автор:
13 апреля 2022 17:41
Сообщество : RealFishki
Метки: США   интересное   история   криминал   преступление   факты   
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В американской истории есть упоминание о человеке, который должен был быть казнён за нападение на двух человек. Позже он стал тем "самым счастливым". Почему так вышло и за что ему дали такое странное прозвище?
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Молодой человек боялся полицейских и детективы легко убедили его сознаться в том, что он не совершал. Ну да, также как и его одноклассники когда-то. На следующий день после, так называемого допроса полицейские показали письменное признание, утверждая, что его сделал Джо Арриди. И все как-то забыли о том, что 21-летний парень еле-еле писал печатными буквами и уж точно не мог сделать это сам. Вдобавок, офицеры убедили Арриди рассказать, что он ударил девочек бейсбольной битой, хотя следствием позже было установлено, что их зарубили топором.

Источник:

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Метки: США   интересное   история   криминал   преступление   факты   
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2  комментария
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Хельги Полчаса назад
Помилование не является установлением судебной ошибки. Т.е. в место признания судебного преступления и наказания причастных оболганного человека не реабилитировали, а как раз признали виновным и после этого как бы простили за то, что он не делал.
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Вася 2 минуты назад
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