"Самый счастливый человек в камере смертников": печальная история Джо

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В американской истории есть упоминание о человеке, который должен был быть казнён за нападение на двух человек. Позже он стал тем "самым счастливым". Почему так вышло и за что ему дали такое странное прозвище?
Джо Арриди родился в 1915 году в сталелитейном городке Пуэбло (штат Колорадо) и не разговаривал первые пять лет своей жизни. Когда мальчик пошёл в школу, то учителя довольно быстро поняли, что Джо не сможет угнаться за обычной школьной программой. Мама пыталась заниматься с сыном дома, но когда ему исполнилось 10 лет, Джо отправили в Государственную школу Колорадо для детей с особенностями развития.
Его IQ,, согласно материалам личного дела, врачи оценила на уровень в 46 баллов. Это очень низкий показатель, которым обладает менее 1% на планете. Средний IQ обычно составляет - 90-100 баллов.
Его IQ,, согласно материалам личного дела, врачи оценила на уровень в 46 баллов. Это очень низкий показатель, которым обладает менее 1% на планете. Средний IQ обычно составляет - 90-100 баллов.
Детство
Арриди угодил в школу для особенных детей в 1925 году, на тот момент его развитие соответствовало мышлению шестилетнего. Джо мог говорить, но не умел ни писать, ни решать простейшие математические задачи, запоминать цвета и даже петь.
Его особенность давала другим возможность легко им манипулировать. Как-то раз одноклассники попросили его признаться в краже, которую он на самом деле не совершал. Джо легко взял вину на себя.
Через год в школе мальчик стал в разы лучше адаптирован к жизни среди людей и его отправили обратно домой. Но там некому было заниматься с Джо, в школу его не принимали: мальчик просто шатался по улице целыми днями. Родителям всё-таки удалось пристроить его в школу, но программа давалась ему плохо.
Его особенность давала другим возможность легко им манипулировать. Как-то раз одноклассники попросили его признаться в краже, которую он на самом деле не совершал. Джо легко взял вину на себя.
Через год в школе мальчик стал в разы лучше адаптирован к жизни среди людей и его отправили обратно домой. Но там некому было заниматься с Джо, в школу его не принимали: мальчик просто шатался по улице целыми днями. Родителям всё-таки удалось пристроить его в школу, но программа давалась ему плохо.
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Через четыре года, в 1929 году, Арриди снова отправили в Государственную школу, где он оставался на протяжении семи лет. Несколько раз он сбегал, но его каждый раз возвращали обратно.
В 1936 году, когда Джо Арриди исполнился 21 год, он покинул учебное заведение. В основном он бродяжничал, периодически показываясь дома. Но все поменялось после жуткого события в конце лета. События, которое полностью изменило его жизнь.
В 1936 году, когда Джо Арриди исполнился 21 год, он покинул учебное заведение. В основном он бродяжничал, периодически показываясь дома. Но все поменялось после жуткого события в конце лета. События, которое полностью изменило его жизнь.
15 августа 1936 года, ночью, родители 12-летней Барбары Дрейн и её 15-летней сестры Дороти, были в гостях. В это время кто-то пробрался в их дом и попытался убить во сне девочек. В результате Барбара впала в кому и чудом выжила, а Дороти скончалась.
Начались поиски. Полиция Колорадо подозревала мексиканца Фрэнка Агилара, который работал у отца девочек. После него было несколько серьёзных улик: очнувшаяся Барбара опознала его, а полиция нашла в доме Агиалара топор, который очень походил на орудие убийства.
Агилар в убийстве не сознавался, следствие затягивалось из-за недостаточности доказательств. На полицию давило общество, требуя во что бы то ни стало найти убийцу, который признается в совершённом.
Власти решили "допросить" Джо Арриди.
Начались поиски. Полиция Колорадо подозревала мексиканца Фрэнка Агилара, который работал у отца девочек. После него было несколько серьёзных улик: очнувшаяся Барбара опознала его, а полиция нашла в доме Агиалара топор, который очень походил на орудие убийства.
Агилар в убийстве не сознавался, следствие затягивалось из-за недостаточности доказательств. На полицию давило общество, требуя во что бы то ни стало найти убийцу, который признается в совершённом.
Власти решили "допросить" Джо Арриди.
Молодой человек боялся полицейских и детективы легко убедили его сознаться в том, что он не совершал. Ну да, также как и его одноклассники когда-то. На следующий день после, так называемого допроса полицейские показали письменное признание, утверждая, что его сделал Джо Арриди. И все как-то забыли о том, что 21-летний парень еле-еле писал печатными буквами и уж точно не мог сделать это сам. Вдобавок, офицеры убедили Арриди рассказать, что он ударил девочек бейсбольной битой, хотя следствием позже было установлено, что их зарубили топором.
В преступлении, чтоб два раза не вставать, обвинили и Фрэнка Агилара и Джо Арриди. Агилар все валил на Арриди, который вообще не понимал, что творится и просто соглашался со всем, что ему говорили. Он не пытался защищать свои права. И только несколько лет спустя стало известно, что Арриди, судя по всему, и в городе не было в ту ночь.
Фрэнк Агилар уже имел в своём прошлом схожее обвинение, когда он напал на спящую домработницу, но та сумела отбиться и он скрылся. Тогда Агилар смог избежать уголовного срока.
Против Арриди было очень мало улик. Например, волос, найденный на месте преступления, который мог принадлежать Джо. Ну а вторым доказательством стали его признания и то, что он, как казалось, знал Агилара, сказав: "Это Фрэнк" в тот момент, когда его попросили опознать "подельника".
Фрэнк Агилар уже имел в своём прошлом схожее обвинение, когда он напал на спящую домработницу, но та сумела отбиться и он скрылся. Тогда Агилар смог избежать уголовного срока.
Против Арриди было очень мало улик. Например, волос, найденный на месте преступления, который мог принадлежать Джо. Ну а вторым доказательством стали его признания и то, что он, как казалось, знал Агилара, сказав: "Это Фрэнк" в тот момент, когда его попросили опознать "подельника".
Жизнь в камере смертников
Арриди был легко внушаем и то ли его принудили опознать Фрэнка Агилара, то ли он и раньше с ним встречался - сейчас уже не узнаешь. Барбара Дрейн на суде уверенно указала на Агилара и заявила, что никогда ранее не встречала Джо Арриди. Но несмотря на всю расплывчатость улик против Арриди 22 декабря 1936 года его приговорили к смертной казни.
Адвокаты подали апелляцию, заявив, что словам его нельзя доверять, ведь уровень интеллекта не может ему позволить давать взвешенные свидетельские показания. Ему задавали вопросы, чтобы проверить уровень интеллекта. Ни на вопрос, как выглядит топор, или кто такой Джордж Вашингтон, Джо не смог дать внятного ответа. Но в 1937 году присяжные признали его вменяемым и способным нести ответственность за свои поступки.
А обвиняемый похоже и не осознавал серьезности своего положения. В тюрьме он играл со своими игрушками, весело шутил с заключёнными и общался с журналистами.
А обвиняемый похоже и не осознавал серьезности своего положения. В тюрьме он играл со своими игрушками, весело шутил с заключёнными и общался с журналистами.
Перед смертью Джо попросил в качестве последнего ужина мороженое и подарил одному из заключённых самое ценное, что у него было - игрушечный поезд. Когда смертнику дали последнее слово, он счастливо сказал, что когда окажется на небесах, то будет играть там на арфе и разводить цыплят.
Один из надзирателей позже вспоминал: "Человеку, которого мы убили было 6 лет, он понятия не имел, почему умирает. Это был самый счастливый человек в камере смертников." Кстати, именно этот надзиратель до самого конца боролся за жизнь Джо Арриди. Он на собственные средства нанял ему адвоката, который мог отсрочить исполнение приговора целых девять раз. Пока в тюрьму не позвонил губернатор и не настоял на казни Арриди.
Один из надзирателей позже вспоминал: "Человеку, которого мы убили было 6 лет, он понятия не имел, почему умирает. Это был самый счастливый человек в камере смертников." Кстати, именно этот надзиратель до самого конца боролся за жизнь Джо Арриди. Он на собственные средства нанял ему адвоката, который мог отсрочить исполнение приговора целых девять раз. Пока в тюрьму не позвонил губернатор и не настоял на казни Арриди.
7 января 1939 года был казнён "самый счастливый человек в камере смертников".
Перед смертью он дважды прочитал детскую версию молитвы. Во время исполнения наказания несколько человек, включая того самого надзирателя, плакали.
На следующий день в СМИ вышли статьи с заголовками, вроде "23-летний ребёнок умер за убийство", а на могиле Джо Арриди изображён он, играющий со своим поездом и написано "Здесь лежит невиновный человек".
Перед смертью он дважды прочитал детскую версию молитвы. Во время исполнения наказания несколько человек, включая того самого надзирателя, плакали.
На следующий день в СМИ вышли статьи с заголовками, вроде "23-летний ребёнок умер за убийство", а на могиле Джо Арриди изображён он, играющий со своим поездом и написано "Здесь лежит невиновный человек".
История всколыхнула общество, было создано движение "Друзья Джо Арриди" (оно существует и сегодня). Цель сообщества - предотвратить грубые судебные ошибки американской тюремной системы.
В 2011 году губернатор Колорадо Билл Риттер вынес посмертное помилование Арриди: "Помилование Арриди не может отменить это трагическое событие в истории Колорадо. Однако в интересах справедливости и простой порядочности мы хотим восстановить его доброе имя."
А истинный виновник, Фрэнк Агилар, был осуждён через несколько месяцев после Арриди и казнён в 1937 году.
В 2011 году губернатор Колорадо Билл Риттер вынес посмертное помилование Арриди: "Помилование Арриди не может отменить это трагическое событие в истории Колорадо. Однако в интересах справедливости и простой порядочности мы хотим восстановить его доброе имя."
А истинный виновник, Фрэнк Агилар, был осуждён через несколько месяцев после Арриди и казнён в 1937 году.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: США интересное история криминал преступление факты
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