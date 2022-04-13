"Самый счастливый человек в камере смертников": печальная история Джо

В преступлении, чтоб два раза не вставать, обвинили и Фрэнка Агилара и Джо Арриди. Агилар все валил на Арриди, который вообще не понимал, что творится и просто соглашался со всем, что ему говорили. Он не пытался защищать свои права. И только несколько лет спустя стало известно, что Арриди, судя по всему, и в городе не было в ту ночь.

Фрэнк Агилар уже имел в своём прошлом схожее обвинение, когда он напал на спящую домработницу, но та сумела отбиться и он скрылся. Тогда Агилар смог избежать уголовного срока.

Против Арриди было очень мало улик. Например, волос, найденный на месте преступления, который мог принадлежать Джо. Ну а вторым доказательством стали его признания и то, что он, как казалось, знал Агилара, сказав: "Это Фрэнк" в тот момент, когда его попросили опознать "подельника".