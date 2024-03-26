Жуткая трансформация одной обычной семьи

Согласно рассказам, относящимся к тому времени, старший Бендер был уже довольно пожилым мужчиной в возрасте около 60 лет. Его сыну, Джону Бендеру-младшему было около 30. Джона-младшего часто называли дурачком, потому что он беспрестанно смеялся без причины.

При этом он свободно говорил по-английски, хоть и с немецким акцентом. Джон-старший, напротив, не смог нормально освоить язык из-за возраста.

Эльвира Бендер и Кейт приехали в 1871 году. Эльвира Бендер была матриархом семьи, и домочадцы уважительно называли её Ма. Однако она не отличалась гостеприимством и имела дурную славу в округе.