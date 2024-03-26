Жуткая трансформация одной обычной семьи

Большинство преступников, опасаясь слива информации, предательства напарников или стремясь к уединению, работают в одиночку. Некоторые предпочитают дуэты. Но чтобы действовала целая семья – это почти нереально.
Однако именно это произошло в Соединённых Штатах в Канзасе в 1870-х годах. Семья Бендеров, вошедшая в историю как «Кровавые Бендеры», убила более 20 человек чуть больше чем за год. А потом они внезапно исчезли. Никто не знает, куда они делись, и какая судьба их постигла.
История семьи Бендер начинается с окончания Гражданской войны в США, когда коренные американцы племени осейджей были переселены в Оклахому. Канзасские территории предназначались для европейских иммигрантов, которые хотели поселиться здесь и осуществить свою Великую американскую мечту.
Семья Бендеров немецкого происхождения как раз была одной из тех, кто переехал на окраину Канзаса. Джон и Эльвира, а также двое их детей Джон-младший и Кейт обосновалась недалеко от города Черривейл на большом участке, планируя открыть гостиницу.
Мужчины перебрались первыми, возвели небольшой домик к приезду матери и сестры.
Согласно рассказам, относящимся к тому времени, старший Бендер был уже довольно пожилым мужчиной в возрасте около 60 лет. Его сыну, Джону Бендеру-младшему было около 30. Джона-младшего часто называли дурачком, потому что он беспрестанно смеялся без причины.
При этом он свободно говорил по-английски, хоть и с немецким акцентом. Джон-старший, напротив, не смог нормально освоить язык из-за возраста.
Эльвира Бендер и Кейт приехали в 1871 году. Эльвира Бендер была матриархом семьи, и домочадцы уважительно называли её Ма. Однако она не отличалась гостеприимством и имела дурную славу в округе.
Кейт Бендер, напротив, была молодой, привлекательной и располагающей особой. В округе быстро распространилась слава о девушке как о целительнице и экстрасенсе.
Многие историки считают, что именно её владение речью и располагающее поведение и приводили путешественников в трактир Бендера, где они становились жертвами семейки убийц.
Семья Бендеров соорудила посередине своего так называемого постоялого двора (в действительности это была скромная хижина) плотный холщовый занавес, чтобы зонировать пространство. В задней части хижины находились жилые помещения семьи. Передняя часть была превращена в столовую с небольшой кухней и магазином, где путешественников встречали и предлагали различные припасы.
Однако постоялый двор Бендеров стал конечной остановкой для многих путешественников, которых семья хладнокровно убивала и лишала имущества. То, что постоялый двор находился недалеко от дороги в отдалённом малонаселённом районе, привлекало многих путешественников, которые хотели получить кров и пищу.
Поскольку людям приходилось преодолевать большие расстояния, они часто останавливались на ночлег в трактире. Однако многие богатые путешественники даже не подозревали, что эта ночь станет для них последней в жизни.
Юная Кейт поражала многих постояльцев красотой и обходительностью так, что они теряли бдительность. Затем, когда гость занимал почетное место за обеденным столом, двое мужчин семьи вставали за занавеску прямо за креслом и наносили человеку удар по голове огромным молотом.
Часто жертва погибала после первого удара. В остальных случаях мужчины быстро перерезали жертве горло. Затем кровавая семейка тащила неподвижное тело и закапывала его в неприметном месте под покровом ночи.
Удивительным в этих преступлениях семьи Бендер является то, что они настолько хорошо прятали тела, что долгое время никто не подозревал об их злодеяниях. И только когда количество исчезновений в округе подозрительно выросло, трактир Бендеров оказался под пристальным вниманием.
Первые подозрения возникли только в мае 1871 года, спустя несколько месяцев после того, как семья Бендеров поселилась в этом районе. В ручье был найден мужчина с перерезанным горлом и разбитым черепом.
Но только к концу следующего года, когда в округе стало пропадать всё больше путешественников, расследование, наконец, пришло к логическим умозаключениям. Власти нагрянули в домовладение семьи Бендер с обыском и обнаружили в подвале дома около десятка трупов.
Но самих хозяев уже и след простыл. Последний раз членов семьи видели три дня назад на городском собрании, где было решено обыскать все окрестные дома в попытке разобраться с исчезновениями проезжающих. В 20 километрах от дома были обнаружены следы повозки. Потом нашлась и сама повозка с лошадьми. Предположительно Бендеры сели на поезд до канзасского города Гумбольдт, а оттуда, по крайней мере, часть из них, отправилась в Техас.
В то время земли между Техасом и Мексикой были территорий беззакония, и там их след оборвался. Однако считается, что супруги отправились на север. В последующие месяцы и годы было арестовано несколько человек, и некоторые из них утверждали, что убили Кровавых Бендеров. Но награда в 3 000 долларов так и не была востребована.
За два года семья Бендеров совершила более 20 убийств. Семья даже не пощадила младенца, который, вероятно, громко плакал, когда убивали его родных, и мог вызвать подозрения соседей. Масштабы криминального прошлого семьи Бендеров поражали всех, кто жил рядом с ними.
Несмотря на то, что их преступления были раскрыты, семья Бендеров так и не была поймана. Есть даже некоторые версии, которые заставляют поверить, что семья Бендеров на самом деле была не семьей, а профессиональными серийными убийцами, удивительным способом нашедшими друг друга. Независимо от того, была ли это настоящая семья или нет, Бендеры вошли в историю преступлений как одни из самых известных серийных убийц Америки.
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