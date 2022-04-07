Он стал прототипом доктора Лектора

Роберт вырос в ливерпульской неблагополучной семье. Он рано оказался на улице, продавая себя. Пристрастился к наркотикам и перманентно был в депрессии: на его счету несколько попыток самоубийства. Кстати, работники соцслужб и врачи отметили, что Роберт очень умён и хорошо воспитан. Но психика его была искалечена навсегда.

Он оказался в тюрьме в 21 год, после того, как жестоко расправился с клиентом, который показал ему извращённые фото с детьми. Модсли был приговорён к пожизненному заключению и помещён в тюрьму, где он крайне жестоко расправился над сокармеником-педофилом. Плюс ко всему, он съел часть мозга убитого. Именно в тот момент Модсли получил прозвище Ложка.