Он стал прототипом доктора Лектора

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Роберт Модсли с 1979 года находится в британской тюрьме и по-прежнему пугает обывателей. И дело не только в его злодеяниях, но и в том, что Модсли дал одну очень жуткую клятву.
Камера маньяка называется "стеклянная клетка", хотя это в общем-то не клетка и сделана она не из стекла. 47 лет Модсли 23 часа в сутки проводит в помещении 4,5 на 5 метров, которое построено из пуленепробиваемого плексигласа. Мебель там сделана из прессованного картона. Спит убийца на бетонной плите, унитаз и раковина привинчены к полу. Тюрьма Уэйкфилд, где содержится преступник, находится в Западном Йоркшире и её называют особняком монстров. Именно биография Роберта Модсли легла в основу одного из самых жутких персонажей кино - доктора Ганнибала Лектора.
Почему Модсли оказался в этой тюрьме и почему он до сих пор опасен?
Роберт вырос в ливерпульской неблагополучной семье. Он рано оказался на улице, продавая себя. Пристрастился к наркотикам и перманентно был в депрессии: на его счету несколько попыток самоубийства. Кстати, работники соцслужб и врачи отметили, что Роберт очень умён и хорошо воспитан. Но психика его была искалечена навсегда.
Он оказался в тюрьме в 21 год, после того, как жестоко расправился с клиентом, который показал ему извращённые фото с детьми. Модсли был приговорён к пожизненному заключению и помещён в тюрьму, где он крайне жестоко расправился над сокармеником-педофилом. Плюс ко всему, он съел часть мозга убитого. Именно в тот момент Модсли получил прозвище Ложка.
Он оказался в тюрьме в 21 год, после того, как жестоко расправился с клиентом, который показал ему извращённые фото с детьми. Модсли был приговорён к пожизненному заключению и помещён в тюрьму, где он крайне жестоко расправился над сокармеником-педофилом. Плюс ко всему, он съел часть мозга убитого. Именно в тот момент Модсли получил прозвище Ложка.
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После этого инцидента Роберта перевели в тюрьму с более строгим содержанием, где он за один день позвал к себе двух других заключённых и устроил кровавую бойню. И после этого мужчина был помещён в "стеклянную клетку".
За годы пребывания в "клетке" Модсли регулярно просил тюремное начальство о самых разных вещах: завести себе волнистого попугая, заверив, что не будет его есть, позволить общение хоть с кем-то, выдать ему капсулу цианида. Все ходатайства были отклонены.
За годы пребывания в "клетке" Модсли регулярно просил тюремное начальство о самых разных вещах: завести себе волнистого попугая, заверив, что не будет его есть, позволить общение хоть с кем-то, выдать ему капсулу цианида. Все ходатайства были отклонены.
Единственный, с кем общается Модсли по переписке - это его 40-летний племянник Гэвин.
Племянник рассказал съемочной группе канала Channel 5, что накануне своего полувекового тюремного заключения, его дядя стал получать что-то вроде удовлетворения от отсутствия нормального общения и сейчас его такое положение дел устраивает полностью.
Племянник рассказал съемочной группе канала Channel 5, что накануне своего полувекового тюремного заключения, его дядя стал получать что-то вроде удовлетворения от отсутствия нормального общения и сейчас его такое положение дел устраивает полностью.
Источник:
АНТИФИШКИ
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