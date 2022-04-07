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Он стал прототипом доктора Лектора

Он стал прототипом доктора Лектора (5 фото)

Автор:
07 апреля 2022 15:43
Сообщество : RealFishki
Метки: США   интересное   история   кино   маньяки   преступление   психопатия   
709
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Роберт Модсли с 1979 года находится в британской тюрьме и по-прежнему пугает обывателей. И дело не только в его злодеяниях, но и в том, что Модсли дал одну очень жуткую клятву.
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Источник:

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Метки: США   интересное   история   кино   маньяки   преступление   психопатия   
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7  комментариев
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20k
Serg2001 2 часа назад
Т.е. по факту он убил четверых, из которых один гомик-извращенец, один педофил и двое осужденных за тяжкие преступления?...
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17k
Corvus Corax 41 минуту назад
Доктор Ганнибал ЛектЕр, мля... Hannibal Lecter!!!
А лектор это немного другое... Школота...
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9k
Ivan 2 часа назад
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