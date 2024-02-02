История австрийского Теда Банди

Как водится, стоит начать с самого начала, чтобы познакомиться с портретом серийного убийцы.

В 1950 году в городке Юденбург родился Джек Унтервегер. Отцом его был американский военный, которого он никогда не видел, а мамой австрийка Терезия Унтервегер. Мальчика при рождении назвали Йоханом, но позже изменили имя на Джек и в два года мать оставила сына на воспитание своему отцу.

Когда Унтервегер вырос он частенько говорил, что его мама была секс-работницей, а дед пил запоями и издевался над внуком (остальные родственники Джека всегда опровергали эти слова). Но детство мальчика и вправду было не самым простым: часто он убегал из дома, любил бродяжничать и дед, устав от выходок Джека, просто отказался воспитывать его. Мальчик оказался в другой семье, прекратил ходить в школу и всерьёз стал задумываться о работе сутенёром.

"Курировать"секс-работниц у него не вышло и Джек то подрабатывал рабочим, то официантом. Уже будучи подростком Джек постоянно вляпывался в какие-то происшествия, регулярно попадая в полицейские участки - с 1966 по 1974 годы его осуждали 16 раз. Чаще всего за насилие над секс-работницами и кражи.