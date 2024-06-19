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10 самых злых пород кошек, жить с которыми под одной крышей осмелится не каждый

10 самых злых пород кошек, жить с которыми под одной крышей осмелится не каждый

Автор:
19 июня 2024 08:32
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   злость   кошка   порода   факт   фото   
1580
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Мы привыкли, что в большинстве своём кошки — это милые и добрые мурлыки, которые совершенно не против водить дружбу с людьми. Однако есть ряд пород, имеющих довольно скверный от природы характер.

Эти кошки своенравны, злопамятны и при возможности не упустят случая, чтобы наказать обидчика (будь это человек или животное), пустив в ход свои когти или зубы. Нет, это не значит, что такие представители кошачьих совершенно не подходят для роли домашних питомцев, просто владельцу придётся приложить в разы больше усилий, чтобы социализировать любимца, сделав его более покладистым.

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Эта порода требует много внимания со стороны своих владельцев, потому что им нравится, когда их балуют и всячески лелеют. Но если этой кошкой пренебрегают, она может стать агрессивной по отношению к другим домашним животным или даже людям в вашем доме. Турецкий ван не прощает игнорирования, он не создан для того, чтобы подолгу бродить в одиночестве.

Эти кошки хорошо ладят с детьми и другими домашними животными, такими как собаки или даже птицы. Но они любят быть в безусловном приоритете. Кроме того, эти кошки очень умны и любят попадать в неприятности просто ради развлечения, чтобы проверить свой интеллект и то, насколько крепки нервы хозяина.

Корат — редкая порода кошек, любящая купаться в человеческом внимании. Если кошка его не дополучает, она будет его требовать, делая это достаточно агрессивно и настойчиво. Котик может хватать вас за руки, покусывать и царапать, пытаясь завлечь в игру.

Если вам нужна кошка, похожая на собаку, вам подойдёт египетская мау. Это чрезвычайно умная кошка, понимающая всё буквально с полуслова, но если вы не найдёте способ правильного взаимодействия с ней, она будет всячески вас отвергать, не слушаться и при возможности набрасываться в тот момент, когда вы менее всего этого ожидаете.

Шотландские вислоухие кошки требуют много внимания, поэтому, если вы не собираетесь проводить с ними достаточно времени, у вас могут возникнуть проблемы. Так, животное, которое не получает достаточно хозяйской любви, становится отстранённым, замкнутым и обидчивым.

Одна из самых доминирующих пород среди домашних кошек. Если владелец не зарекомендует себя в качестве лидера, питомец быстро станет наглым и агрессивным по отношению к другим домашним животным или даже людям.

Пиксибоб имеет дикую кошачью родословную, и из-за этого он более склонен к агрессии. Эти кошки любят охоту и выслеживание, а без должной социализации могут укусить или сильно поцарапать. Однако, если вы их правильно социализируете, они станут весёлыми и игривыми кошками. Достаточное количество игрушек и активных игр помогают утихомирить выраженные охотничьи инстинкты.

Бомбейские кошки очень зависимы от внимания своих хозяев. Также они очень ревнивы и не любят делить своего человека с кем-либо ещё.

Сфинксы плохо переносят любую конкуренцию. Они безоговорочно уверены в том, что любви хозяина достойна только их королевская персона. Чтобы избежать неприятных моментов, связанных с агрессией, старайтесь с раннего детства социализировать сфинкса, приобщая его к совместным играм с другими животными и людьми.

Сиамские кошки могут быть любящими, если вы их правильно социализируете и воспитаете. Но потенциально это крайне агрессивные территориальные животные, которые не любят, когда их беспокоят по пустякам и трогают без повода. Ещё одна отличительная черта сиамов — ревность. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, чтобы удержать их от порчи характера — это обеспечить им м

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Метки: животные   злость   кошка   порода   факт   фото   
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8  комментариев
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1k
Александр Сергеев 59 минут назад
Так что же такое это "м",что нужно обеспечить сиамской кошке? Автор решил не до конца скопипастить,чтобы интригу сохранить?:))
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9k
perekrestok 2 минуты назад
Кошка из дворняг, но по цвету сиамская. И по характеру тоже. Общается со мной только когда сама хочет. Но и внимания требует постоянно. родственников терпит. К чужим относится с крайним негативом.
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706
Пчёл 19 минут назад
Не бывает злых животных. Злость - качество человека. А у животных - агрессия.
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1k
САР 22 минуты назад
Любой кот обидится, если им не заниматься.
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11k
vasilykopkov Полчаса назад
Поэтому я собачник...
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504
_Vasiliy_ Полчаса назад
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12k
BarOb 48 минут назад
Одно и тоже про всех кошек
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  • Дата регистрации: 09.10.2018
  • 313 постов (301 в горячем)

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