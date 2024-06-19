10 самых злых пород кошек, жить с которыми под одной крышей осмелится не каждый

Мы привыкли, что в большинстве своём кошки — это милые и добрые мурлыки, которые совершенно не против водить дружбу с людьми. Однако есть ряд пород, имеющих довольно скверный от природы характер.
Эти кошки своенравны, злопамятны и при возможности не упустят случая, чтобы наказать обидчика (будь это человек или животное), пустив в ход свои когти или зубы. Нет, это не значит, что такие представители кошачьих совершенно не подходят для роли домашних питомцев, просто владельцу придётся приложить в разы больше усилий, чтобы социализировать любимца, сделав его более покладистым.
Эта порода требует много внимания со стороны своих владельцев, потому что им нравится, когда их балуют и всячески лелеют. Но если этой кошкой пренебрегают, она может стать агрессивной по отношению к другим домашним животным или даже людям в вашем доме. Турецкий ван не прощает игнорирования, он не создан для того, чтобы подолгу бродить в одиночестве.
Эти кошки хорошо ладят с детьми и другими домашними животными, такими как собаки или даже птицы. Но они любят быть в безусловном приоритете. Кроме того, эти кошки очень умны и любят попадать в неприятности просто ради развлечения, чтобы проверить свой интеллект и то, насколько крепки нервы хозяина.
Корат — редкая порода кошек, любящая купаться в человеческом внимании. Если кошка его не дополучает, она будет его требовать, делая это достаточно агрессивно и настойчиво. Котик может хватать вас за руки, покусывать и царапать, пытаясь завлечь в игру.
Если вам нужна кошка, похожая на собаку, вам подойдёт египетская мау. Это чрезвычайно умная кошка, понимающая всё буквально с полуслова, но если вы не найдёте способ правильного взаимодействия с ней, она будет всячески вас отвергать, не слушаться и при возможности набрасываться в тот момент, когда вы менее всего этого ожидаете.
Шотландские вислоухие кошки требуют много внимания, поэтому, если вы не собираетесь проводить с ними достаточно времени, у вас могут возникнуть проблемы. Так, животное, которое не получает достаточно хозяйской любви, становится отстранённым, замкнутым и обидчивым.
Одна из самых доминирующих пород среди домашних кошек. Если владелец не зарекомендует себя в качестве лидера, питомец быстро станет наглым и агрессивным по отношению к другим домашним животным или даже людям.
Пиксибоб имеет дикую кошачью родословную, и из-за этого он более склонен к агрессии. Эти кошки любят охоту и выслеживание, а без должной социализации могут укусить или сильно поцарапать. Однако, если вы их правильно социализируете, они станут весёлыми и игривыми кошками. Достаточное количество игрушек и активных игр помогают утихомирить выраженные охотничьи инстинкты.
Бомбейские кошки очень зависимы от внимания своих хозяев. Также они очень ревнивы и не любят делить своего человека с кем-либо ещё.
Сфинксы плохо переносят любую конкуренцию. Они безоговорочно уверены в том, что любви хозяина достойна только их королевская персона. Чтобы избежать неприятных моментов, связанных с агрессией, старайтесь с раннего детства социализировать сфинкса, приобщая его к совместным играм с другими животными и людьми.
Сиамские кошки могут быть любящими, если вы их правильно социализируете и воспитаете. Но потенциально это крайне агрессивные территориальные животные, которые не любят, когда их беспокоят по пустякам и трогают без повода. Ещё одна отличительная черта сиамов — ревность. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, чтобы удержать их от порчи характера — это обеспечить им м
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