10 самых злых пород кошек, жить с которыми под одной крышей осмелится не каждый

Эта порода требует много внимания со стороны своих владельцев, потому что им нравится, когда их балуют и всячески лелеют. Но если этой кошкой пренебрегают, она может стать агрессивной по отношению к другим домашним животным или даже людям в вашем доме. Турецкий ван не прощает игнорирования, он не создан для того, чтобы подолгу бродить в одиночестве.