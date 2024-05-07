Турецкий ван: кошки, которые обожают воду

Легенда, по которой турецким ванам однажды удалось спасти всех живых существ на планете неразрывно связана с типичными для породы рыжими пятнышками на голове и хвосте и спине.

Дело было так. Когда Ной во время всемирного потопа погрузил на свой ковчег каждой живой твари по паре, дабы всех спасти, дьяволу это не понравилось. Чтобы помешать планам Ноя, он создал мышь, которая в самый ответственный момент должна была прогрызть днище ковчега и утопить его. Узнав об этом, Бог благословил кошку, приложив к ней палец, чтобы она эту мышь нашла и истребила. Пушистая со своей миссией справилась, и с тех пор все турецкие ваны гордо носят на себе рыжую отметину, в знак того, что смогли сохранить весь экипаж ковчега.

Легенда красивая, но ошибается в одном моменте. Дело в том, что у турецких ванов существует полностью белый вариант окраса, который называется ван-кедиси. С ними, кстати, есть одна проблемка.