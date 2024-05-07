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Турецкий ван: кошки, которые обожают воду

Турецкий ван: кошки, которые обожают воду

Автор:
07 мая 2024 09:20
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   кошка   порода   турецкий ван   факты   фото   
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Прежде чем знакомить вас с легендами, расскажу о том, что нам вообще известно об этой породе кошек. Как следует из названия – эти котики появились в Турции, в окрестностях озера Ван. Много веков они были обычными домашними питомцами у турков, пока вышеупомянутое озеро в 50-е годы не посетили журналисты из Великобритании. Они заинтересовались необычными водоплавающими котами и даже увезли несколько особей с собой, чтобы дома заняться их разведением.

Стараниями Лоры Лашингтон и Сони Хэллидей (тех женщин, которые обратили внимание на необычных котиков) к 70-м годам порода турецкий ван получила официальный статус. Ещё один интересный факт – проведенные генетические исследования указали на то, что эти шерстяные комки являются одной из древнейших пород кошек.

В целом это довольно активные коты, которых сложно удержать на месте. К другим животным относятся терпимо и даже иногда вовлекают их в свои игры, с хозяевами ведут себя ласково. Любят помяукать и помурлыкать, так что если вы не любите "разговорчивых" животин, то вариант не для вас.

Со здоровьем у турецких водоплавающих кошек тоже всё в порядке. Порода не отличается какими-то специфическими для нее недугами, всё так же как у обычных котеек – требуется лишь регулярное "техобслуживание" в виде прививок, лечения от паразитов да периодических осмотров у ветеринара.

Легенда, по которой турецким ванам однажды удалось спасти всех живых существ на планете неразрывно связана с типичными для породы рыжими пятнышками на голове и хвосте и спине.

Дело было так. Когда Ной во время всемирного потопа погрузил на свой ковчег каждой живой твари по паре, дабы всех спасти, дьяволу это не понравилось. Чтобы помешать планам Ноя, он создал мышь, которая в самый ответственный момент должна была прогрызть днище ковчега и утопить его. Узнав об этом, Бог благословил кошку, приложив к ней палец, чтобы она эту мышь нашла и истребила. Пушистая со своей миссией справилась, и с тех пор все турецкие ваны гордо носят на себе рыжую отметину, в знак того, что смогли сохранить весь экипаж ковчега.

Легенда красивая, но ошибается в одном моменте. Дело в том, что у турецких ванов существует полностью белый вариант окраса, который называется ван-кедиси. С ними, кстати, есть одна проблемка.

Ученые проводили исследования кошек чисто белого окраса и выяснили, что среди голубоглазых и разноглазых особей примерно 3% котеек рождаются глухими. Это результат генетической мутации, происходящей ещё на ранних стадиях развития эмбриона.

В остальном это отличные коты с минимумом предрасположенностей к болезням. Да ещё и воду любят. У кого есть такая? Делитесь опытом!

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Метки: животные   интересно   кошка   порода   турецкий ван   факты   фото   
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