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Что означает буковка М на кошачьих лбах

Что означает буковка М на кошачьих лбах

Автор:
15 апреля 2024 09:05
Сообщество : Животные
Метки: буква   животные   интересно   кошка   лоб   факт   фото   
860
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Место, откуда начинать гладить конечно! – скажут некоторые, а другие дополнят: "Это место для крепления короны на голове сей царской особы", и тоже будут совершенно правы, но это еще не всё.

Все коты и кошки обладают уникальной, красивой окраской, но у носителей буковки М есть свои тайны. Кстати, по некоторым данным, в древнем Египте все храмовые коты и кошки имели М-отметину на лбу, которая в глазах древних египтян символизировала высокий статус кошек, их связь с подлунным миром и прочими сакральными вещами.

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Интересен также тот факт, что в некоторых языках кошек называют звукоподражательными словами – Мао или Мау – образованными от их "мяу". То есть у кота на лбу написано, как он называется. Удобно, не запутаешься.

Но откуда берется буква М на кошачьих лбах?

Во всем виноват табби – это такой тип окраса, который делает кошек полосатыми: рисует черточки на лице, шее, спине и хвосте, наделяя котиков самой удачной для охоты в лесу и траве шубкой, этаким диким камуфляжем, который идеален для выживания в природе.

Все коты и кошки с М-отметиной на лбу имеют ген полосатости. Что интересно, у некоторых котиков из всего табби-окраса есть только вот эта буковка на лбу, а на остальном теле полосок может и не быть. Но ген полосатости у таких кошек 100% присутствует, буковка М как раз служит его маркером.

Да, кошки давно одомашнены, но совершенно домашними они до сих пор не стали. По факту мы держим дома дикого зверя, кусочек живой природы. И буковка М на лбах многих из них напоминает нам об этом.

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Метки: буква   животные   интересно   кошка   лоб   факт   фото   
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9k
Alex 24 минуты назад
иМператор означает )
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4k
Василий Афиногенов 15 минут назад
Наша Белочка
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Круэлла
  • Дата регистрации: 12.08.2011
  • 1758 постов (1729 в горячем)

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