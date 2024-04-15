Что означает буковка М на кошачьих лбах

Все коты и кошки с М-отметиной на лбу имеют ген полосатости. Что интересно, у некоторых котиков из всего табби-окраса есть только вот эта буковка на лбу, а на остальном теле полосок может и не быть. Но ген полосатости у таких кошек 100% присутствует, буковка М как раз служит его маркером.