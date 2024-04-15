Что означает буковка М на кошачьих лбах

Место, откуда начинать гладить конечно! – скажут некоторые, а другие дополнят: "Это место для крепления короны на голове сей царской особы", и тоже будут совершенно правы, но это еще не всё.
Все коты и кошки обладают уникальной, красивой окраской, но у носителей буковки М есть свои тайны. Кстати, по некоторым данным, в древнем Египте все храмовые коты и кошки имели М-отметину на лбу, которая в глазах древних египтян символизировала высокий статус кошек, их связь с подлунным миром и прочими сакральными вещами.
Интересен также тот факт, что в некоторых языках кошек называют звукоподражательными словами – Мао или Мау – образованными от их "мяу". То есть у кота на лбу написано, как он называется. Удобно, не запутаешься.
Но откуда берется буква М на кошачьих лбах?
Во всем виноват табби – это такой тип окраса, который делает кошек полосатыми: рисует черточки на лице, шее, спине и хвосте, наделяя котиков самой удачной для охоты в лесу и траве шубкой, этаким диким камуфляжем, который идеален для выживания в природе.
Все коты и кошки с М-отметиной на лбу имеют ген полосатости. Что интересно, у некоторых котиков из всего табби-окраса есть только вот эта буковка на лбу, а на остальном теле полосок может и не быть. Но ген полосатости у таких кошек 100% присутствует, буковка М как раз служит его маркером.
Да, кошки давно одомашнены, но совершенно домашними они до сих пор не стали. По факту мы держим дома дикого зверя, кусочек живой природы. И буковка М на лбах многих из них напоминает нам об этом.
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