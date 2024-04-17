15 пород кошек, которые считаются самыми некрасивыми

Кошатники уверены, что каждая кошка безупречна и красива. Однако было бы справедливо сказать, что некоторые кошки, возможно, несколько миловиднее, нежели другие. И дело тут не только во вкусе. Так, исследователи решили выяснить, какие породы кошек является самыми красивыми и некрасивыми, чтобы закрыть этот вопрос навсегда.
Они использовали метод золотого сечения, чтобы измерить мордочки вдоль и поперёк и вывести идеальный коэффициент симпатичности. Да-да, такой же способ используется для измерения красоты звёзд кино и других знаменитостей. У них получилась интересная таблица с довольно любопытными результатами. Ниже вы сможете увидеть породы мурлык, имеющие самый высокий разрыв с идеальными стандартами красоты.
Отличие от золотого сечения: 0,43
Отличие от золотого сечения: 0,44
Исследователи использовали золотое сечение, чтобы определить, какая кошка является самой некрасивой. Измерив расстояние между определенными точками на мордочке, такими как глаза, нос и рот, они смогли рассчитать, насколько близко пропорции каждой кошки соответствуют золотому сечению.
Отличие от золотого сечения: 0,45
Отличие от золотого сечения: 0,49
Отличие от золотого сечения: 0,49
Отличие от золотого сечения: 0,54
Коэффициент красоты кошек рассчитывается приблизительно. Не стоит считать, что это эталонное исследование, на которое следует всерьёз ориентироваться при выборе питомца.
Отличие от золотого сечения: 0,59
Отличие от золотого сечения: 0,63
Отличие от золотого сечения: 0,63
Отличие от золотого сечения: 0,93
Отличие от золотого сечения: 1,75
Отличие от золотого сечения: 2,21
Отличие от золотого сечения: 5,87
Согласно стандартам золотого сечения, есть тройка семейства кошачьих, которые немного (а в некоторых случаях и значительно) не дотягивают до эталонного стандарта красоты. Персидская кошка открывает тройку лидеров.
Отличие от золотого сечения: 18,16
Почётное серебро забирает себе порода питерболд. Эти кошки славятся своими большими заострёнными ушами и треугольной мордой, которые придают им весьма эффектный и нетипичный вид.
Отличие от золотого сечения: 56,87
К сожалению, эта кошечка с плоской мордой занимает первое место, как самая несимпатичная порода. В это слабо верится, не так ли? Поскольку золотое сечение учитывает пропорции ключевых черт, приплюснутый нос и большие глаза сыграли ключевую роль в разрыве с идеальными показателями.
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Кстати, а кто эталон-то?
Специально некрасиво снять-то же талант
Это опечатка или чо?
Гималайский колор-пойнт это звезда выставок. Саванна - образец изящества и шарма, ориенталы - очаровашки, абиссинка тоже известная красотка.