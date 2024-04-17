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15 пород кошек, которые считаются самыми некрасивыми

15 пород кошек, которые считаются самыми некрасивыми

Автор:
17 апреля 2024 09:08
Сообщество : Животные
Метки: животные   золотое сечение   кошка   некрасивые   порода   фото   
2013
16

Кошатники уверены, что каждая кошка безупречна и красива. Однако было бы справедливо сказать, что некоторые кошки, возможно, несколько миловиднее, нежели другие. И дело тут не только во вкусе. Так, исследователи решили выяснить, какие породы кошек является самыми красивыми и некрасивыми, чтобы закрыть этот вопрос навсегда.

Они использовали метод золотого сечения, чтобы измерить мордочки вдоль и поперёк и вывести идеальный коэффициент симпатичности. Да-да, такой же способ используется для измерения красоты звёзд кино и других знаменитостей. У них получилась интересная таблица с довольно любопытными результатами. Ниже вы сможете увидеть породы мурлык, имеющие самый высокий разрыв с идеальными стандартами красоты.

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Отличие от золотого сечения: 0,43

Отличие от золотого сечения: 0,44

Исследователи использовали золотое сечение, чтобы определить, какая кошка является самой некрасивой. Измерив расстояние между определенными точками на мордочке, такими как глаза, нос и рот, они смогли рассчитать, насколько близко пропорции каждой кошки соответствуют золотому сечению.

Отличие от золотого сечения: 0,45

Отличие от золотого сечения: 0,49

Отличие от золотого сечения: 0,49

Отличие от золотого сечения: 0,54

Коэффициент красоты кошек рассчитывается приблизительно. Не стоит считать, что это эталонное исследование, на которое следует всерьёз ориентироваться при выборе питомца.

Отличие от золотого сечения: 0,59

Отличие от золотого сечения: 0,63

Отличие от золотого сечения: 0,63

Отличие от золотого сечения: 0,93

Отличие от золотого сечения: 1,75

Отличие от золотого сечения: 2,21

Отличие от золотого сечения: 5,87

Согласно стандартам золотого сечения, есть тройка семейства кошачьих, которые немного (а в некоторых случаях и значительно) не дотягивают до эталонного стандарта красоты. Персидская кошка открывает тройку лидеров.

Отличие от золотого сечения: 18,16

Почётное серебро забирает себе порода питерболд. Эти кошки славятся своими большими заострёнными ушами и треугольной мордой, которые придают им весьма эффектный и нетипичный вид.

Отличие от золотого сечения: 56,87

К сожалению, эта кошечка с плоской мордой занимает первое место, как самая несимпатичная порода. В это слабо верится, не так ли? Поскольку золотое сечение учитывает пропорции ключевых черт, приплюснутый нос и большие глаза сыграли ключевую роль в разрыве с идеальными показателями.

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Метки: животные   золотое сечение   кошка   некрасивые   порода   фото   
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12  комментариев
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31k
AzuveR 2 часа назад
По моему ,сомалийская кошка ,симпатичная ,как и бирма с саванной. А вот демоны из ада,лично для меня,это сфинкы и корниш-рекс. Да простят меня их любители.
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1k
ralpharn 14 минут назад
Что за бред??? Большинство просто очаровашки! А уж Саванну то как в этот список вообще нельзя. Она #1 в моём личном списке САМЫХ КРАСИВЫХ КОШЕК.
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2k
MrMopnex Полчаса назад
Моему британцу ваще пофиг на ваше какое-то там сечение.
Кстати, а кто эталон-то?
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29k
Е-Лена Час назад
На мой непрофессиональный взгляд, здесь нет некрасивых кошек. Есть нарочито неудачные ракурсы фото. И есть те, которым очень трудно (если вообще возможно) было бы жить отдельно от человека. Вот - тут так и просится наказание селекционерам за жестокое обращение с животными.
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67
Сергей Час назад
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4k
Enigma Kuutar Час назад
А что на счёт ликоя? )))
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22k
Жан Батист Эмануэль Зорг Час назад
"Бред оф сив кабл" (с)
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14k
Андрей А Час назад
Фотограф-"золотые- руки".
Специально некрасиво снять-то же талант
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1k
Бухтей Час назад
"считаются самыми некрасивыми"

Это опечатка или чо?
Гималайский колор-пойнт это звезда выставок. Саванна - образец изящества и шарма, ориенталы - очаровашки, абиссинка тоже известная красотка.
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28k
Sheir 2 часа назад
Думаю, что красота кошки зависит не от золотого сечения, а от окраса, цвета глаз, качества шерстки. У меня на даче живет банда кошек. Все прикольные. Но одна- ее увидеть и не вздрогнуть-невозможно. Половина морды черная-половина рыжая. Глаза разные, шерсть всегда дыбом. Я ее зову Мефистофель.
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12k
hairov 2 часа назад
Да ну, бред
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454
DuckTales 2 часа назад
Да все красивые, это же кошки
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Miralanim
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