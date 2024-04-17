15 пород кошек, которые считаются самыми некрасивыми

Кошатники уверены, что каждая кошка безупречна и красива. Однако было бы справедливо сказать, что некоторые кошки, возможно, несколько миловиднее, нежели другие. И дело тут не только во вкусе. Так, исследователи решили выяснить, какие породы кошек является самыми красивыми и некрасивыми, чтобы закрыть этот вопрос навсегда.