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9 пород кошек, которые, согласно мнению экспертов, являются самыми умными

9 пород кошек, которые, согласно мнению экспертов, являются самыми умными

Автор:
07 декабря 2023 09:21
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Умная   животные   интересно   кошка   порода   факты   фото   
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Сложно найти человека, который бы сомневался в том, что кошки невероятно умны. Эти пушистые создания являются настоящими Эйнштейнами из мира животных, так как порой кажется, что единственное, что они не умеют делать, так это говорить. Кошки отлично адаптируются к смене обстановки, поддаются дрессировке и обладают отличной памятью.

Однако, какие именно породы отличаются самым высоким уровнем интеллекта? Или острым умом могут похвастаться все представители семейства кошачьих в равной степени? В этих вопросах и пожелали разобраться английские и европейские исследователи. Свои версии они озвучили изданию Daily Mail. Давайте посмотрим, к каким же выводам они пришли.

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Страна происхождения: Эфиопия

Вес: 3-6 килограммов

Интересное исследование по оценке интеллекта разных пород кошек было проведено Хельсинкским университетом в 2021 году. В ходе него учёные протестировали 4300 кошек, представляющих 26 породных групп. В ходе изучения были выделены семь черт, по которым эксперты пытались оценить умственные способности пушистых: игривость, пугливость, агрессия и коммуникабельность по отношению к людям, коммуникабельность по отношению к кошкам, проблемы с туалетным лотком и уход за собой. Итоговые результаты получились довольно любопытными.

Так, абиссинская кошка является одной из самых умных пород. Животное очень любознательно и подвижно. Оно отлично ладит с собаками, кошками и птицами. Абиссинцы известны своей независимостью и упрямым характером. Им требуется постоянная умственная стимуляция, поэтому хозяевам необходимо позаботиться о приобретении игрушек и головоломок для животных.

Страна происхождения: США

Вес: 5-6 килограммов

Кошки этой породы славятся своей хорошей памятью, также они легко обучаются трюкам и умеют открывать дверцы шкафов. Этим кошкам требуется постоянная умственная стимуляция и физические нагрузки, иначе они будут регулярно устраивать в вашем доме настоящий Армагеддон.

Исследователи отмечают, что высокий интеллект бенгальской кошки может быть связан с её наследственным родством с азиатской леопардовой кошкой.

Страна происхождения: Бирма

Вес: 5-6 килограммов

Это энергичная, любопытная и игривая порода, которая обожает интерактивные игрушки и хорошо поддаётся дрессировке. В отличие от абиссинцев и бенгалов, эти кошки жаждут внимания, они в буквальном смысле будут преследовать хозяина, пока не получат необходимую долю общения.

Страна происхождения: Англия

Вес: 3-5 килограммов

Это спортивная порода, обожающая бегать, прыгать и исследовать местность. Поэтому эти кошки очень плохо чувствуют себя в маленьких помещениях. По характеру корниш-рексы ближе к бирманским кошкам. Они плохо переносят разлуку с хозяином и не выносят длительного одиночества.

Страна происхождения: Великобритания, Шотландия

Вес: 2,7-6 килограммов

Одна из самых умных пород кошек. Чтобы интеллектуальные способности питомцев не ухудшались, им требуются игры и игрушки. Несмотря на свой интеллект, они гораздо менее активны, чем представители других пород, поэтому владельцам следует учитывать, что и без того округлые кошки быстро набирают лишний вес. Их рацион нужно тщательно контролировать.

Страна происхождения: Сингапур

Вес: 2-3 килограмма

Сингапурскую кошку отличает невероятная энергичность. Не смотрите на её скромные размеры. Этой породе требуются постоянные охотничьи и интерактивные игры. Обожает находиться в компании людей.

Страна происхождения: Таиланд

Вес: 3-6 килограммов

Сиамская кошка, известная своей красотой, также является одной из самых умных пород. Эти кошки отлично поддаются дрессировке и могут легко научиться ходить на поводке. Отличаются разговорчивостью.

Страна происхождения: Турция

Вес: 3-5 килограммов

Эти кошки могут похвастаться не только высоким интеллектом, но и мягким, ласковым характером. Они крайне зависимы от общения с человеком и очень требовательны в плане внимания. Экспертов неоднократно удивляла способность ангорских кошек открывать любые двери, шкафчики и даже краны.

Страна происхождения: Япония

Вес: 3-5 килограммов

Как и собаки, эти кошки способны выучить множество команд. Они достаточно подвижны и энергичны, поэтому им требуется достаточно пространства для игр. Крайне зависимы от общения с хозяином, поэтому по возможности стараются постоянно следовать за ним и принимать участие во всех его делах.

Результаты исследования являются приблизительными. Учёные отметили, что на сегодняшний день, к сожалению, не существует стандартизированного теста для измерения интеллекта кошек. Эксперты убедились, что каждая порода обладает своим уникальным набором характеристик, который позволил ей приспособиться к условиям окружающей среды, выжить и стать лучше.

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Метки: Умная   животные   интересно   кошка   порода   факты   фото   
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11  комментариев
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3k
Дмитрий 41 минуту назад
мы своего подобрали зимой под машиной, как собака, честное слово =) На кухню ему нельзя - сидит ровно на порожке, взглядом выпрашивает мясо или рыбу, когда режешь. Мяукает (не орет) только когда вода кончилась в миске. В комнату к сыну ему тоже нельзя, но ходит, пока никто не видит и вылетает пулей, если кто-то идёт. Ласковый до безобразия, даже мух гад не ловит ))) Боится курьеров и любых приходящих, но это скорее травма детская.
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13k
Марсианин 9 минут назад
Котики - лучшие наркотики!!!
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33k
Ego sum qui sum 15 минут назад
не от породы это зависит как и у людей
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57k
zloykoyot Полчаса назад
Ерунда всё это. У кошек, собак и вообще животных всё как у людей -есть умные, есть глупые. Вне зависимости от расы, породы и места рождения.
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143
ruslan d Полчаса назад
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25k
Сибиряк Полчаса назад
Умнее дворовых нету, если взял с улицы и они уже хлебнули тяжкой жизни
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366
Z Z 52 минуты назад
Про ангорку бред, она независима от человека. Охотника, каких еще поискать - душила ласок, норок, крыс - вообщем всех. Спрыгивала с балкона 4 этажа, била собак, они прятались только ее видя.
Умная - научилась ходить на унитаз и смывать за собой(кнопку нажимала)
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Круэлла

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