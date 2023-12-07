9 пород кошек, которые, согласно мнению экспертов, являются самыми умными

Сложно найти человека, который бы сомневался в том, что кошки невероятно умны. Эти пушистые создания являются настоящими Эйнштейнами из мира животных, так как порой кажется, что единственное, что они не умеют делать, так это говорить. Кошки отлично адаптируются к смене обстановки, поддаются дрессировке и обладают отличной памятью.
Однако, какие именно породы отличаются самым высоким уровнем интеллекта? Или острым умом могут похвастаться все представители семейства кошачьих в равной степени? В этих вопросах и пожелали разобраться английские и европейские исследователи. Свои версии они озвучили изданию Daily Mail. Давайте посмотрим, к каким же выводам они пришли.
Страна происхождения: Эфиопия
Вес: 3-6 килограммов
Интересное исследование по оценке интеллекта разных пород кошек было проведено Хельсинкским университетом в 2021 году. В ходе него учёные протестировали 4300 кошек, представляющих 26 породных групп. В ходе изучения были выделены семь черт, по которым эксперты пытались оценить умственные способности пушистых: игривость, пугливость, агрессия и коммуникабельность по отношению к людям, коммуникабельность по отношению к кошкам, проблемы с туалетным лотком и уход за собой. Итоговые результаты получились довольно любопытными.
Так, абиссинская кошка является одной из самых умных пород. Животное очень любознательно и подвижно. Оно отлично ладит с собаками, кошками и птицами. Абиссинцы известны своей независимостью и упрямым характером. Им требуется постоянная умственная стимуляция, поэтому хозяевам необходимо позаботиться о приобретении игрушек и головоломок для животных.
Страна происхождения: США
Вес: 5-6 килограммов
Кошки этой породы славятся своей хорошей памятью, также они легко обучаются трюкам и умеют открывать дверцы шкафов. Этим кошкам требуется постоянная умственная стимуляция и физические нагрузки, иначе они будут регулярно устраивать в вашем доме настоящий Армагеддон.
Исследователи отмечают, что высокий интеллект бенгальской кошки может быть связан с её наследственным родством с азиатской леопардовой кошкой.
Страна происхождения: Бирма
Вес: 5-6 килограммов
Это энергичная, любопытная и игривая порода, которая обожает интерактивные игрушки и хорошо поддаётся дрессировке. В отличие от абиссинцев и бенгалов, эти кошки жаждут внимания, они в буквальном смысле будут преследовать хозяина, пока не получат необходимую долю общения.
Страна происхождения: Англия
Вес: 3-5 килограммов
Это спортивная порода, обожающая бегать, прыгать и исследовать местность. Поэтому эти кошки очень плохо чувствуют себя в маленьких помещениях. По характеру корниш-рексы ближе к бирманским кошкам. Они плохо переносят разлуку с хозяином и не выносят длительного одиночества.
Страна происхождения: Великобритания, Шотландия
Вес: 2,7-6 килограммов
Одна из самых умных пород кошек. Чтобы интеллектуальные способности питомцев не ухудшались, им требуются игры и игрушки. Несмотря на свой интеллект, они гораздо менее активны, чем представители других пород, поэтому владельцам следует учитывать, что и без того округлые кошки быстро набирают лишний вес. Их рацион нужно тщательно контролировать.
Страна происхождения: Сингапур
Вес: 2-3 килограмма
Сингапурскую кошку отличает невероятная энергичность. Не смотрите на её скромные размеры. Этой породе требуются постоянные охотничьи и интерактивные игры. Обожает находиться в компании людей.
Страна происхождения: Таиланд
Вес: 3-6 килограммов
Сиамская кошка, известная своей красотой, также является одной из самых умных пород. Эти кошки отлично поддаются дрессировке и могут легко научиться ходить на поводке. Отличаются разговорчивостью.
Страна происхождения: Турция
Вес: 3-5 килограммов
Эти кошки могут похвастаться не только высоким интеллектом, но и мягким, ласковым характером. Они крайне зависимы от общения с человеком и очень требовательны в плане внимания. Экспертов неоднократно удивляла способность ангорских кошек открывать любые двери, шкафчики и даже краны.
Страна происхождения: Япония
Вес: 3-5 килограммов
Как и собаки, эти кошки способны выучить множество команд. Они достаточно подвижны и энергичны, поэтому им требуется достаточно пространства для игр. Крайне зависимы от общения с хозяином, поэтому по возможности стараются постоянно следовать за ним и принимать участие во всех его делах.
Результаты исследования являются приблизительными. Учёные отметили, что на сегодняшний день, к сожалению, не существует стандартизированного теста для измерения интеллекта кошек. Эксперты убедились, что каждая порода обладает своим уникальным набором характеристик, который позволил ей приспособиться к условиям окружающей среды, выжить и стать лучше.
Источник:
- 20+ любопытных фактов о наших любимцах - кошках
- Почему в Средневековье кошек изображали такими страшными
- 14 вымерших пород собак, которые были потеряны для человечества навсегда
- 12 пар породистых кошек, которые люди постоянно путают друг с другом
- Ньюфаундленд: милый пушистый великан
Умная - научилась ходить на унитаз и смывать за собой(кнопку нажимала)
А по опыту тому ж - британцы и шотландцы тупые, как валенки.