9 пород кошек, которые, согласно мнению экспертов, являются самыми умными

Страна происхождения: Эфиопия

Вес: 3-6 килограммов

Интересное исследование по оценке интеллекта разных пород кошек было проведено Хельсинкским университетом в 2021 году. В ходе него учёные протестировали 4300 кошек, представляющих 26 породных групп. В ходе изучения были выделены семь черт, по которым эксперты пытались оценить умственные способности пушистых: игривость, пугливость, агрессия и коммуникабельность по отношению к людям, коммуникабельность по отношению к кошкам, проблемы с туалетным лотком и уход за собой. Итоговые результаты получились довольно любопытными.

Так, абиссинская кошка является одной из самых умных пород. Животное очень любознательно и подвижно. Оно отлично ладит с собаками, кошками и птицами. Абиссинцы известны своей независимостью и упрямым характером. Им требуется постоянная умственная стимуляция, поэтому хозяевам необходимо позаботиться о приобретении игрушек и головоломок для животных.