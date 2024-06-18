Электромобиль из Японии стал самым быстрым в мире – если выполнит одно условие

Вам наверняка резанула взгляд несогласованность времен в заголовке – если он уже “стал” самым быстрым, то почему условие он только “выполнит”? Тем не менее, все так и есть.
Японская фирма Aspark Owl заявила, что ее новый электрический гиперкар Aspark Owl SP600 обновил мировой рекорд скорости для серийных электромобилей.
8 июня немецкий гонщик Марк Бассенг разогнал его до 438,73 км/ч на трассе в Папенбурге. Предыдущий мировой рекорд был установлен в 2022 г. гиперкаром Rimac Nevera - он достиг примерно 412 км/ч.
23 мая прошлого года он стал самым быстрым на дистанции ¼ и 8 миль. Ранее японцы выпустили крутой видеоролик, на котором Owl достигает 100 км/ч всего за 1,92 с.
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Про технические характеристики нового рекордсмена информации полный ноль. Можно лишь сказать, что на рынке он уже около десяти лет, за это время было построено около 50 экземпляров. Скорость – его единственное достоинство. Пожалуй, в плюсы с натяжкой можно записать экологичность, поскольку это электрокар.
“Прошло около 10 лет с тех пор, как мы начали работать над гиперкаром Owl, – сказал директор Aspark Масанори Ёшида. – Такие технические возможности вдохновляют всех участников на личное совершенствование, вызов и рост в будущее”.
Предыдущая версия Owl все-таки была медленнее конкурента из Rimac, поэтому для побития рекорда автомобиль модернизировали, добавив к названию приставку SP600. Как и предшественник, новый гиперкар создан Aspark в сотрудничестве с итальянской фирмой Manifattura Automobili Torino. Единственное, что мы знаем о новой версии – аэродинамика кузова была серьезно переработана.
Незачет
Gока новый рекорд не может быть засчитан официально, ехидно указывают журналисты Electrive, потому что SP600 лишь условно является серийным автомобилем – сама Aspark называет его “прототипом с намерениями серийного производства”.
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Давно пора проводить нормальные гонки на полностью серийных авто. Ну чтоб эту модификацию УЖЕ купило МИНИМУМ 50_000 человек.
Для справки - Жигули разных модификаций за первый квартал 2024 купили 91тыс человек.