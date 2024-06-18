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Электромобиль из Японии стал самым быстрым в мире – если выполнит одно условие

Электромобиль из Японии стал самым быстрым в мире – если выполнит одно условие

Автор:
18 июня 2024 09:00
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   машина   самый быстрый авто   фото   электромобиль   
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Вам наверняка резанула взгляд несогласованность времен в заголовке – если он уже “стал” самым быстрым, то почему условие он только “выполнит”? Тем не менее, все так и есть.

Японская фирма Aspark Owl заявила, что ее новый электрический гиперкар Aspark Owl SP600 обновил мировой рекорд скорости для серийных электромобилей.

8 июня немецкий гонщик Марк Бассенг разогнал его до 438,73 км/ч на трассе в Папенбурге. Предыдущий мировой рекорд был установлен в 2022 г. гиперкаром Rimac Nevera - он достиг примерно 412 км/ч.

23 мая прошлого года он стал самым быстрым на дистанции ¼ и 8 миль. Ранее японцы выпустили крутой видеоролик, на котором Owl достигает 100 км/ч всего за 1,92 с.


Про технические характеристики нового рекордсмена информации полный ноль. Можно лишь сказать, что на рынке он уже около десяти лет, за это время было построено около 50 экземпляров. Скорость – его единственное достоинство. Пожалуй, в плюсы с натяжкой можно записать экологичность, поскольку это электрокар.

“Прошло около 10 лет с тех пор, как мы начали работать над гиперкаром Owl, – сказал директор Aspark Масанори Ёшида. – Такие технические возможности вдохновляют всех участников на личное совершенствование, вызов и рост в будущее”.

Предыдущая версия Owl все-таки была медленнее конкурента из Rimac, поэтому для побития рекорда автомобиль модернизировали, добавив к названию приставку SP600. Как и предшественник, новый гиперкар создан Aspark в сотрудничестве с итальянской фирмой Manifattura Automobili Torino. Единственное, что мы знаем о новой версии – аэродинамика кузова была серьезно переработана.

Незачет

Gока новый рекорд не может быть засчитан официально, ехидно указывают журналисты Electrive, потому что SP600 лишь условно является серийным автомобилем – сама Aspark называет его “прототипом с намерениями серийного производства”.

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Метки: Видео   авто   машина   самый быстрый авто   фото   электромобиль   
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1  комментарий
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Pravednik84 Час назад
А в этом что то есть.
Давно пора проводить нормальные гонки на полностью серийных авто. Ну чтоб эту модификацию УЖЕ купило МИНИМУМ 50_000 человек.
Для справки - Жигули разных модификаций за первый квартал 2024 купили 91тыс человек.
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
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