Электромобиль из Японии стал самым быстрым в мире – если выполнит одно условие

Японская фирма Aspark Owl заявила, что ее новый электрический гиперкар Aspark Owl SP600 обновил мировой рекорд скорости для серийных электромобилей.

8 июня немецкий гонщик Марк Бассенг разогнал его до 438,73 км/ч на трассе в Папенбурге. Предыдущий мировой рекорд был установлен в 2022 г. гиперкаром Rimac Nevera - он достиг примерно 412 км/ч.

23 мая прошлого года он стал самым быстрым на дистанции ¼ и 8 миль. Ранее японцы выпустили крутой видеоролик, на котором Owl достигает 100 км/ч всего за 1,92 с.