"Китай, 3050 год": девушка рассчиталась в супермаркете своей ладонью

Туристка Марина Гуаранья из Бразилии купила продукты в китайском супермаркете и рассчиталась только с помощью ладони и бесконтактного сканера — без наличных, банковской карты и телефона. Как это возможно, девушка рассказала на своей странице в TikTok.

Инфлюенсерша не могла поверить своим глазам, когда продолжала платить ладонью и в других заведениях и автоматах.

"Если вы забыли дома свою банковскую карточку, мобильный телефон или кошелек, то это не проблема. Вы просто платите за все ладонью! Разве это не удивительно? Китай, 3050 год", — написала девушка в описании к короткому ролику, который быстро стал вирусным.

Эта технология под названием Weixin Palm Payment пока доступна только в южной части страны. Ее разработали изобретатели из компании Tencent, создавшей приложение для мгновенного обмена сообщениями WeChat.