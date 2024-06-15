"Китай, 3050 год": девушка рассчиталась в супермаркете своей ладонью

Технология под названием Weixin Palm Payment пока доступна только в южной части страны — ее разработали изобретатели из компании Tencent.
Туристка Марина Гуаранья из Бразилии купила продукты в китайском супермаркете и рассчиталась только с помощью ладони и бесконтактного сканера — без наличных, банковской карты и телефона. Как это возможно, девушка рассказала на своей странице в TikTok.
Инфлюенсерша не могла поверить своим глазам, когда продолжала платить ладонью и в других заведениях и автоматах.
"Если вы забыли дома свою банковскую карточку, мобильный телефон или кошелек, то это не проблема. Вы просто платите за все ладонью! Разве это не удивительно? Китай, 3050 год", — написала девушка в описании к короткому ролику, который быстро стал вирусным.
Эта технология под названием Weixin Palm Payment пока доступна только в южной части страны. Ее разработали изобретатели из компании Tencent, создавшей приложение для мгновенного обмена сообщениями WeChat.
Суть Weixin Palm Payment заключается в использовании инфракрасной камеры для анализа биометрических данных и вен на руке каждого человека.
Те, кто желают воспользоваться этой инновацией, должны пройти специальную регистрацию и отсканировать свою руку, предварительно предоставив разработчикам полную информацию о себе — имя, номер телефона, серию паспорта, данные учетной записи в приложении WeChat Pay и тому подобное.
Впрочем, специалисты по кибербезопасности отмечают, что это может быть рискованно, ведь не до конца понятно, где и как хранится соответствующая информация о пользователях, насколько она защищена от злоумышленников и кто имеет к ней доступ.
Источник:
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Улыбкой.
Правда пока не пробовал