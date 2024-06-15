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"Китай, 3050 год": девушка рассчиталась в супермаркете своей ладонью

"Китай, 3050 год": девушка рассчиталась в супермаркете своей ладонью

Автор:
15 июня 2024 09:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   КИтай   в мире   ладонь   люди   оплата   супермаркет   фото   
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Технология под названием Weixin Palm Payment пока доступна только в южной части страны — ее разработали изобретатели из компании Tencent.

Туристка Марина Гуаранья из Бразилии купила продукты в китайском супермаркете и рассчиталась только с помощью ладони и бесконтактного сканера — без наличных, банковской карты и телефона. Как это возможно, девушка рассказала на своей странице в TikTok.

Инфлюенсерша не могла поверить своим глазам, когда продолжала платить ладонью и в других заведениях и автоматах.

"Если вы забыли дома свою банковскую карточку, мобильный телефон или кошелек, то это не проблема. Вы просто платите за все ладонью! Разве это не удивительно? Китай, 3050 год", — написала девушка в описании к короткому ролику, который быстро стал вирусным.

Эта технология под названием Weixin Palm Payment пока доступна только в южной части страны. Ее разработали изобретатели из компании Tencent, создавшей приложение для мгновенного обмена сообщениями WeChat.


Суть Weixin Palm Payment заключается в использовании инфракрасной камеры для анализа биометрических данных и вен на руке каждого человека.

Те, кто желают воспользоваться этой инновацией, должны пройти специальную регистрацию и отсканировать свою руку, предварительно предоставив разработчикам полную информацию о себе — имя, номер телефона, серию паспорта, данные учетной записи в приложении WeChat Pay и тому подобное.

Впрочем, специалисты по кибербезопасности отмечают, что это может быть рискованно, ведь не до конца понятно, где и как хранится соответствующая информация о пользователях, насколько она защищена от злоумышленников и кто имеет к ней доступ.


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Метки: Видео   КИтай   в мире   ладонь   люди   оплата   супермаркет   фото   
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11  комментариев
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19k
GROMOZEKA Час назад
Намедне увидел новую схему оплаты сбера.
Улыбкой.
Правда пока не пробовал
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5k
Crechet 21 минуту назад
Это не Китай в 3050-м, а остальные в 20-м веке, если такие вещи удивляют. У нас тоже много где можно оплату делать без гаджетов/карты...
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8k
V2.Smirnov 21 минуту назад
Был такой фантастический рассказ! Помню! Мужик заполучил стакан с отпечатками пальцев миллионера и накупил кучу всякого в такой вот системе.
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26k
pssst 23 минуты назад
В Питере можно со связкой ходить по магазинам. ЕВПОЧЯ
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8k
diman02 53 минуты назад
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10k
Alex 59 минут назад
В Москве в метро можно пройти показав свою рожу
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Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1581 пост (1538 в горячем)

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