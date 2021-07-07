FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 3964 поста • 957 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Пузыряем: из-за чего на лужах во время сильного дождя появляются пузыри?

Пузыряем: из-за чего на лужах во время сильного дождя появляются пузыри? (2 фото)

Автор:
07 июля 2021 11:39
Сообщество : Факты
Метки: дождь   лужа   образование   почемучка   примета   причина   пузырь   
1806
2

Образующиеся на лужах пузыри во время дождя наверняка замечал каждый. А почему во время ливня на поверхности луж появляются просто огромные пузыри?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: дождь   лужа   образование   почемучка   примета   причина   пузырь   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Джордж. Вашингтон. 3 часа назад
В кои-то веки нормальный пост. А теперь давай сраться, что вкусвилле морковка дорогая и шерканная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
163
korney Час назад
"у природы не бывает плохой погоды, и дождь обязательно нужен как ей, так и людям" - так себе утверждение. Расскажи это в Крыму и по соседству - там нормально пузырей надавило.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
КОСТЯН 2 часа назад
Когда ссышь в толчок тоже появляются пузыри, Galateya почему?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
163
korney КОСТЯН Час назад
Написано же - низкое давление и большие капли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) 19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) Тьма опасная и нет: что заставляет людей паниковать из-за темноты? Тьма опасная и нет: что заставляет людей паниковать из-за темноты? Весенняя гиперсомния: причины, проявления, профилактика Весенняя гиперсомния: причины, проявления, профилактика Грибной дождик – какой он? Грибной дождик – какой он? Боязнь вакцинации: причины и возможные способы преодоления Боязнь вакцинации: причины и возможные способы преодоления ПАРАЗИТельная картина: чем ученые объясняют нашествие клещей этим летом? ПАРАЗИТельная картина: чем ученые объясняют нашествие клещей этим летом?
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

32903



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Юрий Никулин: прошёл две войны, любил только одну женщину, а в кино дебютировал в 37 лет
2
25
Юрий Никулин: прошёл две войны, любил только одну женщину, а в кино дебютировал в 37 лет
15 кинодеталей, которые мало кто может заметить с первого раза
3
75
15 кинодеталей, которые мало кто может заметить с первого раза
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Дружба народов длится, пока есть общий ресурс
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#ynews#подборка#дтп#СССР#картинки#авто аварии#природа#приколы
#Юмор#история#автомобили#Россия#аварии#фотографии#истории#познавательно#в мире#звезды
#интересно#люди#автомир#интересное#животные#прикол#позитив#спорт#кино#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться