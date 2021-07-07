К слову, в народе по этому поводу даже есть две диаметрально противоположные приметы: одни твердо уверены, что крупные пузыри являются предвестниками долгого дождя. Другие настаивают, что их появление сигнализирует о его скором завершении. Оба этих утверждения истинны. Но только при разных условиях. Образуются пузыри при низком давлении, в жару, а также, если в течение всего дня было достаточно душно. Когда дует сильный ветер, этого явления не наблюдается.

Как же с научной позиции объяснить появления пузырей? На это влияет ряд факторов:

- если дождик слабенький, ту пузыри не сформируется. Большие капли появляются только после температурного перепада;

- во время быстрых и сильных летних гроз пузыри можно наблюдать достаточно часто;

- много пузырей формируется на поверхности луж при низком атмосферном давлении;

- чем более крупные дождевые капли падают в лужи, тем с большей силой они разбиваются о поверхность воды. При этом формируется своего рода воронка, куда попадает воздух;

- во время сильного шквалистого ветра дождевые капли сдуваются, поэтому в ветреную погоду увидеть крупные пузыри не получится;

- при повышенном давлении дождь формирует брызги, отскакивающие от поверхности воды. Соответственно, пузыри при этом тоже не образуются.