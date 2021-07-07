Образующиеся на лужах пузыри во время дождя наверняка замечал каждый. А почему во время ливня на поверхности луж появляются просто огромные пузыри?
К слову, в народе по этому поводу даже есть две диаметрально противоположные приметы: одни твердо уверены, что крупные пузыри являются предвестниками долгого дождя. Другие настаивают, что их появление сигнализирует о его скором завершении. Оба этих утверждения истинны. Но только при разных условиях. Образуются пузыри при низком давлении, в жару, а также, если в течение всего дня было достаточно душно. Когда дует сильный ветер, этого явления не наблюдается.
Как же с научной позиции объяснить появления пузырей? На это влияет ряд факторов:
- если дождик слабенький, ту пузыри не сформируется. Большие капли появляются только после температурного перепада;
- во время быстрых и сильных летних гроз пузыри можно наблюдать достаточно часто;
- много пузырей формируется на поверхности луж при низком атмосферном давлении;
- чем более крупные дождевые капли падают в лужи, тем с большей силой они разбиваются о поверхность воды. При этом формируется своего рода воронка, куда попадает воздух;
- во время сильного шквалистого ветра дождевые капли сдуваются, поэтому в ветреную погоду увидеть крупные пузыри не получится;
- при повышенном давлении дождь формирует брызги, отскакивающие от поверхности воды. Соответственно, пузыри при этом тоже не образуются.
Таким образом, чтобы пузырьки были достаточно крупными и заметными, их должны создавать большие дождевые капли. А такие обычно бывают в сильный ливень, который в большинстве случаев заканчивается быстро. Как бы ни хотелось, чтобы всегда было ясно, солнечно и тепло, у природы не бывает плохой погоды, и дождь обязательно нужен как ей, так и людям.
А вы любите наблюдать за стучащими по подоконнику каплями, сидя у окна?
Источник:
- ПАРАЗИТельная картина: чем ученые объясняют нашествие клещей этим летом?
- Грибной дождик – какой он?
- Запрещенный шашлык: как быть, если жарить нельзя, но очень хочется?
- Тьма опасная и нет: что заставляет людей паниковать из-за темноты?
- Весенняя гиперсомния: причины, проявления, профилактика
Понравилось18