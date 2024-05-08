Чёрная кошка: суеверия и приметы

В наши дни трудно представить, что когда-то чёрных кошек мало того что жутко боялись, так ещё и преследовали. Но это так. И даже в современном мире отношение к чёрным кошкам неоднозначно.
Суеверия о них были реальным явлением на протяжении всей истории человечества, что привело к появлению множества странных представлений, особенно в средневековой Европе. К счастью, для милого монохромного животного существовали и хорошие приметы.
Происхождение суеверий о чёрных кошках может исходить от наших предков. У древнего человека были большие проблемы с кошками. Многие из них были гораздо крупнее, чем сейчас. Кроме того, они обладали отличным аппетитом и даже иногда перекусывали людьми. Поскольку люди не всегда находились на вершине пищевой цепочки, страх перед кошками был необходим для выживания. Если кто-то сталкивался с огромным южноамериканским смилодоном – саблезубым тигром, – именно страх помогал ему сражаться или убегать.
Его ранний страх перед кошками, возможно, породил первобытное недоверие к животным, которое большинство, но не всё человечество преодолело, когда кошек стало меньше. Хотя никто не знает, какого цвета был смилодон, почему-то именно чёрным кошкам пришлось отдуваться за всех своих сестёр других цветов.
Ещё норманны верили, что, подобно чёрному ворону, чёрная кошка – знак скорой смерти. Они считали, что если такая кошка переходит дорогу, это к несчастью. Со временем страх перед чёрными кошками распространился по всей Европе, и, к сожалению, начались массовые убийства бедняжек.
Средневековье – Тёмные века было временем многочисленных суеверий, возникших на основе ранних духовных верований и отсутствия научного понимания природы вещей. Ярким примером этого являются преследования людей, обвинённых в ведьмовстве. Многие верили, что ведьмы и чёрные кошки действуют сообща. Предположительно, дьявол посылал такую кошку, чтобы она помогала ведьме в её злых делах. Кроме того, ведьмы могли превращаться в чёрных кошек, чтобы скрываться в тени и насылать чары на ничего не подозревающих людей.
Невинные женщины (и мужчины) и чёрные кошки подвергались несправедливым преследованиям. Сотни тысяч людей, обвинённых в ведьмовстве, были убиты по всей Европе. А это могло стать одним из факторов, способствовавших – в сочетании с другими серьёзными экологическими катализаторами – выходу популяции грызунов из-под контроля. Они распространили болезнь, названную бубонной чумой, и за 5 лет погибло более 25 миллионов человек.
А вот египтяне почитали чёрных кошек. Когда тысячи лет назад на Ближнем Востоке и в Египте произошло их одомашнивание, животное приобрело совершенно особый статус. Поскольку кошки выступали в качестве защитников, охраняя запасы продовольствия от крыс, мышей и других тварей, вызывавших болезни, то заслужили очень высокий статус среди египтян.
Богиня-кошка Бастет, которая была частично кошкой, а частично женщиной, является отражением того благоговения, которое египтяне питали к животным. Будучи одной из самых важных египетских богинь, Бастет даровала удачу людям, которые держали и защищали кошек.
Однако кошки в Египте были не просто символом удачи. Египтяне считали их воплощением богов и поклонялись им. Поэтому убийство кошки, даже случайное, было строго запрещено. Наказанием за это тяжкое преступление была смерть. Любовь и уважение египтян к своим кошкам были настолько сильны, что хозяева часто мумифицировали их после смерти. Кроме того, семьи оплакивали смерть своих кошек, как если бы умер член семьи. Хозяев и их питомцев часто хоронили вместе.
По всей Европе были распространены и другие суеверия, связанные с чёрными кошками. В Англии и других странах такая кошка на корабле могла принести удачу. Пираты верили, что кошки могут предсказывать будущее их корабля. Например, если чернушка пришла на корабль и осталась на нём, это означало удачу. Если же кошка заходила на корабль, а потом сходила с него, это был плохой знак – корабль утонет. Жёнам рыбаков, уходящих в море, также было полезно иметь дома таких котеек в качестве талисманов.
В Японии до сих пор существуют положительные суеверия, связанные с чёрными кошками и кошками в целом. Они являются символами удачи и процветания. Статуэтка кошки Манэки-нэко стоит почти на всех предприятиях, подняв одну лапу вверх и помахивая ею в знак удачи. Существуют как белые, так и чёрные Манэки-нэко. Многие молодые одинокие женщины в Японии заводят чёрных кошек, потому что верят, что это поможет привлечь женихов.
К счастью, наука пришла на смену суевериям в большинстве стран мира, и теперь люди понимают, что негативное отношение к чёрным кошкам не имеет под собой абсолютно никаких оснований. Тем не менее, даже в современном обществе некоторые люди боятся чёрных кошек – до жути боятся, если те перейдут дорогу, поворачивают назад, плюют через плечо и хватаются за чёрный цвет, чтобы нейтрализовать негативное действие. Соответственно, чёрные кошки по-прежнему подвергаются повышенному риску жестокого обращения.
Любители кошек во всем мире могут подтвердить тот факт, что, когда вы дарите кошкам любовь и ласку, то вне независимости от цвета их шерсти, они никогда не смогут принести вам ничего, кроме долгих лет искренней привязанности, нежности и радости.
Источник:
- В США арестовали отца, который довёл до смерти 6-летнего сына
- "Чтобы провести интернет - нужно перекрыть всю улицу": пользователи рассказали, что их больше всего удивило в других странах
- Девушку раскритиковали за откровенное платье на свадьбе
- Пёс и кот путешествуют вместе с хозяевами
- "Виделись один раз": женщины рассказали о своих отношениях со свекровями