Чёрная кошка: суеверия и приметы

Его ранний страх перед кошками, возможно, породил первобытное недоверие к животным, которое большинство, но не всё человечество преодолело, когда кошек стало меньше. Хотя никто не знает, какого цвета был смилодон, почему-то именно чёрным кошкам пришлось отдуваться за всех своих сестёр других цветов.

Ещё норманны верили, что, подобно чёрному ворону, чёрная кошка – знак скорой смерти. Они считали, что если такая кошка переходит дорогу, это к несчастью. Со временем страх перед чёрными кошками распространился по всей Европе, и, к сожалению, начались массовые убийства бедняжек.