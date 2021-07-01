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Грибной дождик – какой он?

Грибной дождик – какой он? (2 фото)

Автор:
01 июля 2021 11:47
Сообщество : Факты
Метки: гриб   дождь   название   погода   почемучка   примета   происхождение   солнце   
704
2

Сейчас, летом, дожди бывают самыми разными: теплыми, стремительными, грозовыми, моросящими, мощными и не только. А почему дождь грибной, и в связи с чем эта разновидность осадков получила такое название?

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Метки: гриб   дождь   название   погода   почемучка   примета   происхождение   солнце   
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4  комментария
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6k
кот базилий 36 минут назад
Я думал когда грибы с неба падают, как звездопад
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2k
Алекс Чебурашкин Полчаса назад
а вот сырный морковный клубничный)))))))))))))
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985
Татьяна Юсова Полчаса назад
Принято считать, что грибной дождь идет тогда, когда светит солнце.
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