Сейчас, летом, дожди бывают самыми разными: теплыми, стремительными, грозовыми, моросящими, мощными и не только. А почему дождь грибной, и в связи с чем эта разновидность осадков получила такое название?
В Большом толковом словаре русского языка говорится, что грибной дождь – это дождь, который идет при ярком солнечном свете. Но как с ним связаны грибы? Их рост летом и осенью идет постоянно, непрерывно. Но, к примеру, после сильного ливня влаги может оказаться слишком много. И грибы просто начнут гнить. Только таким образом, при исключительно ровной теплой погоде, предполагающей умеренный уровень влажности, будут обеспечены оптимальные условия для роста и развития грибов.
От теплого дождика зависит то, сколько их вырастет, и какими они будут по размеру. В сушь грибы мелкие, и отыскать их – это уже удача. А когда земля равномерно пропитана влагой, то грибы быстро заполняют все поляны в лесу. Эту особенность заприметили еще наши предки, уловив, что за грибами лучше всего отправляться после мелких теплых дождиков. Так они и получили название грибного дождя.
Грибной дождик может идти как несколько часов, так и растянуться на несколько дней. И хотя первые грибочки после него показывают свои шляпки уже спустя несколько часов, готовиться к тихой охоте лучше все-таки спустя несколько дней, а то и неделю. Так, маслята полностью созревают в среднем за 3 дня. Подосиновикам для достижения полной зрелости нужно уже 4-5 дней, а белый гриб растет целую неделю. Прибавлению в размерах и, соответственно, в весе способствует не только тепло, но и достаточная влажность, которую и обеспечивают тихие грибные дожди.
А вы любите ходить на тихую охоту?
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