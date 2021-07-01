В Большом толковом словаре русского языка говорится, что грибной дождь – это дождь, который идет при ярком солнечном свете. Но как с ним связаны грибы? Их рост летом и осенью идет постоянно, непрерывно. Но, к примеру, после сильного ливня влаги может оказаться слишком много. И грибы просто начнут гнить. Только таким образом, при исключительно ровной теплой погоде, предполагающей умеренный уровень влажности, будут обеспечены оптимальные условия для роста и развития грибов.

От теплого дождика зависит то, сколько их вырастет, и какими они будут по размеру. В сушь грибы мелкие, и отыскать их – это уже удача. А когда земля равномерно пропитана влагой, то грибы быстро заполняют все поляны в лесу. Эту особенность заприметили еще наши предки, уловив, что за грибами лучше всего отправляться после мелких теплых дождиков. Так они и получили название грибного дождя.