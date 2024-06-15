Илона Маска обвинили в домогательствах и создании враждебной рабочей среды

Сначала уволенные пытались судиться с самой компанией, но представители SpaceX их вежливо послали и выкатили встречный иск, который до сих пор находится в суде. Теперь же оскорбленные пошлыми шуточками экс-сотрудники решили побороться с самим Маском. Иск был подан 12 июня в суд штата Калифорния в Лос-Анджелесе, согласно копии, предоставленной адвокатами.

«Маск думает, что он выше закона. Наши восемь отважных клиентов выступили против него и были за это уволены», — заявила в своем заявлении Лори Берджесс, адвокат истцов. «Мы с нетерпением ждем возможности привлечь Маска к ответственности за свои действия в суде».