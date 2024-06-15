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Илона Маска обвинили в домогательствах и создании враждебной рабочей среды

Илона Маска обвинили в домогательствах и создании враждебной рабочей среды

Автор:
15 июня 2024 05:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: SpaceX   Илон Маск   СУД   коллеги   работа   харассмент   
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После того как Маску все-таки дали рекордную премию в Tesla, восемь бывших сотрудников SpaceX подали в суд на предприимчивого миллиардера.

Их уволили из ракетной компании еще в 2022 году после весьма провокационного письма о том, что Маск «управляет своей компанией как в темные века: обращается с женщинами как с сексуальными объектами, которые оцениваются по размеру их бюстгальтера, бомбардирует рабочее место непристойными сексуальными подшучиваниями. А если сотрудникам это не нравится, они могут искать работу в другом месте». 


Сначала уволенные пытались судиться с самой компанией, но представители SpaceX их вежливо послали и выкатили встречный иск, который до сих пор находится в суде. Теперь же оскорбленные пошлыми шуточками экс-сотрудники решили побороться с самим Маском. Иск был подан 12 июня в суд штата Калифорния в Лос-Анджелесе, согласно копии, предоставленной адвокатами. 


«Маск думает, что он выше закона. Наши восемь отважных клиентов выступили против него и были за это уволены», — заявила в своем заявлении Лори Берджесс, адвокат истцов. «Мы с нетерпением ждем возможности привлечь Маска к ответственности за свои действия в суде».


Гвинн Шотвелл, президент и главный операционный директор SpaceX, заявила, что это все ложь и провокация и вообще Илон — один из лучших людей, которых она знает. Она сообщила журналистам, что SpaceX полностью расследует все жалобы на притеснения и принимает соответствующие меры. 

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Метки: SpaceX   Илон Маск   СУД   коллеги   работа   харассмент   
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4  комментария
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151k
parallax Полчаса назад
Помнится Джонни Депп тоже был домашним "тираном и деспотом". А адвокаты с журнашлюшками на этом неплохо заработали.
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1k
Corkscrew 5 минут назад
Обвинения в сексуальных домогательствах - практика, ставшая уже стандартной на западе, для устранения неугодных.
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1k
Просто чувак в интернете 15 минут назад
Да нахрен они ему сдались. Я думаю с этим вопросом у него точно проблем нет. Чувак долларовый миллиардер, там по щелчку пальцев автобус моделей подвозят.
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1k
rgubaev 17 минут назад
Если бы я жил там, то всеми своими "оцениваниеми размера бюстгальтера" и "непристойными сексуальными шуточками" уже сидел бы, наверняка, посмертно.
Как хорошо, что я России.
P.S. Куда катится этот мир...
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