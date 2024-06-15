Илона Маска обвинили в домогательствах и создании враждебной рабочей среды

После того как Маску все-таки дали рекордную премию в Tesla, восемь бывших сотрудников SpaceX подали в суд на предприимчивого миллиардера.
Их уволили из ракетной компании еще в 2022 году после весьма провокационного письма о том, что Маск «управляет своей компанией как в темные века: обращается с женщинами как с сексуальными объектами, которые оцениваются по размеру их бюстгальтера, бомбардирует рабочее место непристойными сексуальными подшучиваниями. А если сотрудникам это не нравится, они могут искать работу в другом месте».
Сначала уволенные пытались судиться с самой компанией, но представители SpaceX их вежливо послали и выкатили встречный иск, который до сих пор находится в суде. Теперь же оскорбленные пошлыми шуточками экс-сотрудники решили побороться с самим Маском. Иск был подан 12 июня в суд штата Калифорния в Лос-Анджелесе, согласно копии, предоставленной адвокатами.
«Маск думает, что он выше закона. Наши восемь отважных клиентов выступили против него и были за это уволены», — заявила в своем заявлении Лори Берджесс, адвокат истцов. «Мы с нетерпением ждем возможности привлечь Маска к ответственности за свои действия в суде».
Гвинн Шотвелл, президент и главный операционный директор SpaceX, заявила, что это все ложь и провокация и вообще Илон — один из лучших людей, которых она знает. Она сообщила журналистам, что SpaceX полностью расследует все жалобы на притеснения и принимает соответствующие меры.
Источник:
- Илона Маска обвинили в регулярном употреблении грибов и прочих запрещённых веществ
- Илон Маск принял на работу 14-летнего мальчика
- Новая сверхтяжёлая ракета Илона Маска взорвалась вскоре после запуска
- Илон Маск назвал себя единственным человеком, кто смог бы доказать существование инопланетян
- Илон Маск получил Всемирную космическую премию
Как хорошо, что я России.
P.S. Куда катится этот мир...