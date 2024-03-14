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В компании SpaceX сообщили, что потеряли прототип корабля Starship в ходе третьего испытательного полёта

В компании SpaceX сообщили, что потеряли прототип корабля Starship в ходе третьего испытательного полёта

Автор:
14 марта 2024 19:31
Сообщество : Космос
Метки: SpaceX   Starship   Super Heavy   Видео   Илон Маск   испытательный полёт   
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Тем не менее сегодняшний полёт прошёл куда успешнее двух предыдущих.

Сегодня на космодроме Бока-Чика в Техасе состоялся третий испытательный запуск прототипа корабля Starship. Тяжёлая ракета-носитель Super Heavy смогла на этот раз вывести корабль на орбиту. Starship достиг высоты в 230 км, а затем начал снижение, но на 49 минуте полёта, во время вхождения в атмосферу на высоте 77 км, загорелся и разрушился потерял связь с Землёй.

Отмечается, что в сравнении с предыдущими испытаниями Starship, третий запуск получился самым успешным. Впервые Starship удалось почти полностью совершить запланированный полёт. Предыдущие два тестовых запуска кончились взрывами корабля еще на взлёте. Теперь же все системы отработали штатно. Ракета отделилась и вышла на посадочную траекторию, но, правда, упала в воду не совсем в том положении, в каком задумывалось. В общем, работать сотрудникам Маска есть над чем.

Starship — сверхтяжелая многоразовая двухступенчатая система из ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Ракета-носитель Super Heavy — самая мощная из когда-либо созданных в мире, она способна выводить на орбиту до 150 метрических тонн при многоразовом использовании и до 250 метрических тонн при однократном. Компания Илона Маска SpaceX в будущем планирует совершать полёты на орбиту, после которых и корабль, и ракета-носитель смогут возвращаться на Землю невредимыми. Также Илон Маск мечтает, что когда-нибудь Starship сможет совершать межпланетные перелёты. Ближайшая цель — Марс.

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Метки: SpaceX   Starship   Super Heavy   Видео   Илон Маск   испытательный полёт   
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17  комментариев
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39k
АнтонПолднев 47 минут назад
"Омайгата" маловато было, вот и не получилось.
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4k
Максим Макашев Минуту назад
В компании SpaceX сообщили, что потеряли прототип корабля Starship
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опять мужики развлекаются?
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72k
Пётровыч 21 минуту назад
Всё получится, можно только пожелать упорного труда и удачи!
Что на счёт Марса, то на Марс космические корабли уже давно летают. Наверное имелось ввиду полёт с людьми, но есть одно "НО" лететь до Марса около 1 года, за это время они получать сильную дозу радиации, а если поставят на Марсе купол и будут там выращивать картошку, то заработают лучевую болезнь. Но если во время полёта на Марс на солнце произойдёт вспышка и полетит в сторону корабля, то космонавты просто умрут, это же касается и поверхности Марса. Так что первым поселенцам надо будет быстро копать себе подземные пещеры в 2-3 метра глубиной, что бы спастись от радиации.
Но есть выход, и он пока что один, это роботы, в принципе они уже там.
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503
Дуся Кулакова 21 минуту назад
рано или поздно все у него получится. молодец - чертов гений! в отличии от роскосмоса, бывший глава на батуте собирался на луну лететь насколько я помню.
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92k
sapér Vodička 51 минуту назад
Скоко лямов просрали ?
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59k
turyst 52 минуты назад
Ну хоть тут обошлись без футов и прочих миль.
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7k
klop Час назад
Очередной распил бабла.
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14k
Григорий Бабкин Час назад
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14k
Григорий Бабкин Час назад
Ну почему сразу "потеряли"? Может спи*здил кто.
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32k
Юрьевич 2 часа назад
Прогресс есть! Молодец Маск!
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8k
Alex 2 часа назад
Ха-ха, лошары.
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36k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
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5k
Горожанин 2 часа назад
Маска жалко.

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