В компании SpaceX сообщили, что потеряли прототип корабля Starship в ходе третьего испытательного полёта

Отмечается, что в сравнении с предыдущими испытаниями Starship, третий запуск получился самым успешным. Впервые Starship удалось почти полностью совершить запланированный полёт. Предыдущие два тестовых запуска кончились взрывами корабля еще на взлёте. Теперь же все системы отработали штатно. Ракета отделилась и вышла на посадочную траекторию, но, правда, упала в воду не совсем в том положении, в каком задумывалось. В общем, работать сотрудникам Маска есть над чем.