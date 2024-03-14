В компании SpaceX сообщили, что потеряли прототип корабля Starship в ходе третьего испытательного полёта

Тем не менее сегодняшний полёт прошёл куда успешнее двух предыдущих.
Сегодня на космодроме Бока-Чика в Техасе состоялся третий испытательный запуск прототипа корабля Starship. Тяжёлая ракета-носитель Super Heavy смогла на этот раз вывести корабль на орбиту. Starship достиг высоты в 230 км, а затем начал снижение, но на 49 минуте полёта, во время вхождения в атмосферу на высоте 77 км, загорелся и
разрушился потерял связь с Землёй.
Отмечается, что в сравнении с предыдущими испытаниями Starship, третий запуск получился самым успешным. Впервые Starship удалось почти полностью совершить запланированный полёт. Предыдущие два тестовых запуска кончились взрывами корабля еще на взлёте. Теперь же все системы отработали штатно. Ракета отделилась и вышла на посадочную траекторию, но, правда, упала в воду не совсем в том положении, в каком задумывалось. В общем, работать сотрудникам Маска есть над чем.
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Starship — сверхтяжелая многоразовая двухступенчатая система из ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Ракета-носитель Super Heavy — самая мощная из когда-либо созданных в мире, она способна выводить на орбиту до 150 метрических тонн при многоразовом использовании и до 250 метрических тонн при однократном. Компания Илона Маска SpaceX в будущем планирует совершать полёты на орбиту, после которых и корабль, и ракета-носитель смогут возвращаться на Землю невредимыми. Также Илон Маск мечтает, что когда-нибудь Starship сможет совершать межпланетные перелёты. Ближайшая цель — Марс.
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опять мужики развлекаются?
Что на счёт Марса, то на Марс космические корабли уже давно летают. Наверное имелось ввиду полёт с людьми, но есть одно "НО" лететь до Марса около 1 года, за это время они получать сильную дозу радиации, а если поставят на Марсе купол и будут там выращивать картошку, то заработают лучевую болезнь. Но если во время полёта на Марс на солнце произойдёт вспышка и полетит в сторону корабля, то космонавты просто умрут, это же касается и поверхности Марса. Так что первым поселенцам надо будет быстро копать себе подземные пещеры в 2-3 метра глубиной, что бы спастись от радиации.
Но есть выход, и он пока что один, это роботы, в принципе они уже там.