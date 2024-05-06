Компания SpaceX показала свой скафандр для выхода в открытый космос

В компании Илона Маска новую космическую экипировку называют революционной.
Аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX презентовала скафандры, предназначенные для выхода в открытый космос. Новое космическое снаряжение получило название Extravehicular Activity Suit ("костюм для внекорабельной деятельности", сокращенно EVA). Свою разработку в компании называют революционной — новые скафандры станут заменой громоздкому снаряжению прошлых лет, считают в SpaceX.
Сообщается, что EVA основан на костюмах, которые сейчас используются экипажами аппаратов Crew Dragon. От своих громоздких предшественников они отличаются компактными размерами, гибкостью и комфортом. В костюм встроена система терморегуляции, система жизнеобеспечения, а напечатанный на 3D-принтере шлем покрыт антибликовым покрытием для защиты глаз, камерой и проекционным дисплеем, отображающим информацию о состоянии скафандра при выходе в открытый космос.
Новые костюмы уже прошли все необходимые на Земле тесты в вакуумных условиях, где капсула корабля Crew Dragon подвергалась полной разгерметизации вместе с четырьмя манекенами. В реальных условиях снаряжение обещают проверить совсем скоро — во время миссии Polaris Dawn, которую возглавит миллиардер Джаред Айзекман в середине 2024 года. Выход в открытый космос планируется осуществить на высоте в 500 км над Землёй.
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Эксперты пишут, что пока непонятно, как долго астронавты смогут находиться в открытом космосе в новомодном EVA. Но очевидно, на первых порах как минимум по этому параметру будут серьёзно уступать российскому "Орлану" или американскому EMU, которые способны находиться в открытом космосе 7-8 часов.
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Самое главное вернулся?
Да вот на чём он основан, судя по названию.
Да и по виду
С таким скафандром, SpaceX должен выходить на подиум.