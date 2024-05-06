Компания SpaceX показала свой скафандр для выхода в открытый космос

Сообщается, что EVA основан на костюмах, которые сейчас используются экипажами аппаратов Crew Dragon. От своих громоздких предшественников они отличаются компактными размерами, гибкостью и комфортом. В костюм встроена система терморегуляции, система жизнеобеспечения, а напечатанный на 3D-принтере шлем покрыт антибликовым покрытием для защиты глаз, камерой и проекционным дисплеем, отображающим информацию о состоянии скафандра при выходе в открытый космос.





Новые костюмы уже прошли все необходимые на Земле тесты в вакуумных условиях, где капсула корабля Crew Dragon подвергалась полной разгерметизации вместе с четырьмя манекенами. В реальных условиях снаряжение обещают проверить совсем скоро — во время миссии Polaris Dawn, которую возглавит миллиардер Джаред Айзекман в середине 2024 года. Выход в открытый космос планируется осуществить на высоте в 500 км над Землёй.