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Компания SpaceX показала свой скафандр для выхода в открытый космос

Компания SpaceX показала свой скафандр для выхода в открытый космос

Автор:
06 мая 2024 18:57
Сообщество : Космос
Метки: SpaceX   Видео   Илон Маск   инновации   презентация   скафандр   
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В компании Илона Маска новую космическую экипировку называют революционной.

Аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX презентовала скафандры, предназначенные для выхода в открытый космос. Новое космическое снаряжение получило название Extravehicular Activity Suit ("костюм для внекорабельной деятельности", сокращенно EVA). Свою разработку в компании называют революционной — новые скафандры станут заменой громоздкому снаряжению прошлых лет, считают в SpaceX.

Сообщается, что EVA основан на костюмах, которые сейчас используются экипажами аппаратов Crew Dragon. От своих громоздких предшественников они отличаются компактными размерами, гибкостью и комфортом. В костюм встроена система терморегуляции, система жизнеобеспечения, а напечатанный на 3D-принтере шлем покрыт антибликовым покрытием для защиты глаз, камерой и проекционным дисплеем, отображающим информацию о состоянии скафандра при выходе в открытый космос.


Новые костюмы уже прошли все необходимые на Земле тесты в вакуумных условиях, где капсула корабля Crew Dragon подвергалась полной разгерметизации вместе с четырьмя манекенами. В реальных условиях снаряжение обещают проверить совсем скоро — во время миссии Polaris Dawn, которую возглавит миллиардер Джаред Айзекман в середине 2024 года. Выход в открытый космос планируется осуществить на высоте в 500 км над Землёй.

Эксперты пишут, что пока непонятно, как долго астронавты смогут находиться в открытом космосе в новомодном EVA. Но очевидно, на первых порах как минимум по этому параметру будут серьёзно уступать российскому "Орлану" или американскому EMU, которые способны находиться в открытом космосе 7-8 часов.

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Метки: SpaceX   Видео   Илон Маск   инновации   презентация   скафандр   
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12  комментариев
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50k
Максим Т. Час назад
А в других КБ дурачки сидят, оказывается. И не один десяток лет...
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1k
grihon Минуту назад
Ок, а в космос кто-нибудь вышел?
Самое главное вернулся?
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109
levikus 13 минут назад
Это просто какой то п.и.э.д.е.ц
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18k
GROMOZEKA 23 минуты назад
« Сообщается, что EVA основан на костюмах»

Да вот на чём он основан, судя по названию.
Да и по виду

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4k
РАТНИК Полчаса назад
На Луну слабо высадиться и вернуться на Землю ? Ах да , ведь технологий нет таких )))))
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Александр Полчаса назад
Защитное затемненное стекло раньше опускалось при необходимости, а тут оно постоянное что-ли?
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147k
parallax 44 минуты назад
М-да.
Мода в ущерб функциональности и безопасности.
С таким скафандром, SpaceX должен выходить на подиум.
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12k
MPEG-8 53 минуты назад
Скафандр для выхода по малому.
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33k
Владимир 56 минут назад
Современные скафандры защищены от удара микрометеоритов, а это вот масковое.. Это больше на концепт для игры компьютерной похоже.
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11k
Янус Полуэктович 58 минут назад
пусть создатель этого скафандра тогда сам первым в открытый космос и выходит)
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2066 постов (2072 в горячем)
Лесник
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