Илона Маска обвинили в регулярном употреблении грибов и прочих запрещённых веществ

После этого Nasa, для которой компании Маска выполняют часть космической программы, чуть не разорвало с ним контракты. Заинтересовались Маском и в Пентагоне. Визионер и провидец давно и плотно работает с этим военным ведомством. Например, запускает для них спутники на орбиту. Также у него есть допуск к секретным данным.

Чиновники обоих ведомств обязали Маска в течение регулярно проходить обследования и сдавать тесты на наркотики.