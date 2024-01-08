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Илона Маска обвинили в регулярном употреблении грибов и прочих запрещённых веществ

Илона Маска обвинили в регулярном употреблении грибов и прочих запрещённых веществ

Автор:
08 января 2024 18:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: SpaceX   Tesla   Илон Маск   Наркотики   вещества   миллиардер   
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Самый богатый человек на земле всё отрицает. Иначе может остаться без солидных госконтрактов.

Илон Маск - один из самых известных людей на планете. И самый богатый.

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На нём завязано 6 компаний с активами на триллион долларов. Для сравнения - весь бюджет США на 2024 год составляет 1,6 триллиона. Кроме того, Маск создал десятки тысяч рабочих мест и развернулся сразу в нескольких сферах: космосе, социальных сетях, автомобилестроении и платёжных системах. Человек неординарен и дьявольски трудоспособен. Некоторые вообще считают его гением. Ну а другие ругают за увлечение криптовалютами и частый троллинг всех и вся. Особенно его любят полоскать в СМИ.

Началось всё с того, что в 2018 году Маск пришёл на шоу Джо Рогана. Сначала они бахнули вискаря, потом ведущий предложил Илону кое-чем затянуться.

После этого Nasa, для которой компании Маска выполняют часть космической программы, чуть не разорвало с ним контракты. Заинтересовались Маском и в Пентагоне. Визионер и провидец давно и плотно работает с этим военным ведомством. Например, запускает для них спутники на орбиту. Также у него есть допуск к секретным данным.

Чиновники обоих ведомств обязали Маска в течение регулярно проходить обследования и сдавать тесты на наркотики.

Ну а недавно «выстрелила» The Wall Street Journal и сообщила, что в последние три года миллиардер посещал закрытые вечеринки - с коксом, грибами, ЛСД и ещё бог знает с чем. В общем, кошмар нарколога. И это якобы очень беспокоит совет директоров Tesla и SpaceX.

Миллиардер считает это обыкновенным вбросом и чёрным пиаром.

После той единственной затяжки с Роганом я согласился по просьбе NASA пройти трехлетнее выборочное тестирование на наркотики. Не было обнаружено даже следов наркотиков или алкоголя.

Бизнесмен добавил, что журналисты WSJ не привели ни одного доказательства того, что он употребляет. Одни громкие заявления. Так что газетёнка «не годится даже для того, чтобы выстилать ею клетку попугая».

Сотрудники WSJ от комментариев скромно воздержались. Но и вбросов по поводу Маска больше не делали.

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Метки: SpaceX   Tesla   Илон Маск   Наркотики   вещества   миллиардер   
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4  комментария
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Евгений Полчаса назад
Не, ну все, как по нотам, когда нужны рычаги влияния на влиятельных мира сего: The Wall Street Journal громко прокукарекала, а потом, как в анекдоте скажут - А мы чё, наше дело сказать. И неважно, что он будет чист, главное - осадок останется.
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adssaf afasffdsga 6 минут назад
Ага, без госконтрактов. Бабло они через что отмывать будут?
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Василий Афиногенов 22 минуты назад
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Василий Афиногенов 22 минуты назад
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