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Таймеры в туалетах для туристов

Таймеры в туалетах для туристов

Автор:
14 июня 2024 08:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: КИтай   в мире   таймеры   туалет   туристы   фото   
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Такое уже было – но в коммерческой компании для работников. А теперь разработка туалета с таймером так полюбилась в Китае, что пошла в народ. То есть их стали устанавливать в общественные места.

Туалеты с таймерами над кабинками, чтобы показывать, сколько человек просидел на унитазе, теперь поставили около пещерного комплекса Гроты Юньган, одной из самых популярных достопримечательностей Китая.

Где появились туалеты со счетчиком

Этим гротам в провинции Шаньси более 1600 лет, они соединяют в один комплекс 45 крупных пещер и более 59 ТЫСЯЧ каменных скульптур в стилях Центральной, Западной Азии и Европы. В общем, человеку с любыми интересами точно есть, на что посмотреть.

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Логично, что тут очень много туристов. В прошлом году тут побывало 3 миллиона человек, что принесло доход в 200 миллионов юаней (28 миллионов долларов).

И зачем там ставить таймер?

Потому что три миллиона человек, а туалетов на всех не хватает. Туристический поток после ковида только растет, инфраструктура не успевает.

Вот туристический агент вместо новых туалетов поставил таймеры, чтобы рациональнее использовать имеющиеся кабинки. При этом есть такая дискриминация – таймеры поставили В ЖЕНСКИХ туалетах.

Ведь мужчины могут по-маленькому пойти в писсуар, а девушкам всегда надо заходить в кабинку к унитазу, потому туда всегда очереди больше. И при этом из еще и таймером позорят.

Таймеры не начинают пикать ни на какой минуте пребывания, просто красным цветом отсчитывают твое время пребывания внутри кабинки.

Наверное «тактичные» китайцы еще могут отчитать, что ты там пять минут просидела «это же надо столько писать».

А китайцам нормально

Многие были смущены, что кто-то знает, сколько по времени они какают. Мнения разделились так: тем, кто был и пользовался унитазом со счетчиком, очень не понравилось.

А тем, кто там не был, в соцсетях Китая некоторым идея понравилась.

Потому что иногда там запираются подростки и молодежь и сидит на унитазе без штанов, играют в мобильные игры. Чтобы у нас такое делали – я не представляю, а говорят, что в Китае реально это проблема.

Наверное, у них убираются хорошо, что туалеты не пахнут и там комфортно зависать.

Но в целом все говорят одинаково: просто поставьте больше кабинок! Это никак не решит проблему глобально кроме того, что людям будет некомфортно.


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Метки: КИтай   в мире   таймеры   туалет   туристы   фото   
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Takerey 18 минут назад
Ну, честно говоря мне бы не понравилось. Ситуации бывают разные. А если действительно живот прихватило? или еще какие проблемы со здоровьем и жкт имеются? Понимание ,Что люди вокруг еще и точно знают сколько ты там сидишь, не добавляет психологического комфорта и ускорения процессу.
А вот в туалетах типа "дырка в полу" ничего плохогол не вижу. В МСК до сих пор в некоторых старых стационарных общественных туалетах такая система. Действительно, мыть удобно, обычно они в разы чище, Чем "унитазные", да и гигиеничней. И проще полноценно присесть на корточки, чем зависать над грязным унитазом в позе орла (если нет сидушек одноразовых, конечно". Для экстренного однократного посещения вполне сгодится.
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