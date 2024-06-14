Таймеры в туалетах для туристов

Туалеты с таймерами над кабинками, чтобы показывать, сколько человек просидел на унитазе, теперь поставили около пещерного комплекса Гроты Юньган, одной из самых популярных достопримечательностей Китая.

Где появились туалеты со счетчиком

Этим гротам в провинции Шаньси более 1600 лет, они соединяют в один комплекс 45 крупных пещер и более 59 ТЫСЯЧ каменных скульптур в стилях Центральной, Западной Азии и Европы. В общем, человеку с любыми интересами точно есть, на что посмотреть.