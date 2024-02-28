Как одна женщина наказала завод на 1 млн долларов из-за 3 листочков туалетной бумаги

Это был самый настоящий день рождения туалетной бумаги. Её изобретатель настолько гордился своим детищем, что на каждой салфетке прямо по центру вытиснил своё имя. Новый и довольно удобный товар произвёл эффект разорвавшейся бомбы. На некоторое время увлекательный роман из двух слов "Джозеф Гайетти" стали самым читаемым в мире. Сегодня пальму первенства у него со 100% отрывом отобрал состав "освежителя воздуха".

Но мы немного отвлеклись от темы.

Несмотря на прорыв в гигиене, туалетная бумага Гайетти была не очень удобная. Вытаскивать салфетки из бумажной пачки было проблематично, их разносило сквозняками, они постоянно к месту и не к месту рассыпались. Кроме того они были сделаны из довольно тонкой бумаги, вследствие чего изобретение оказалось слишком "прорывным".

Тем не менее этими салфетками человечество пользовалось около 30-ти лет. Ровно до тех пор, пока не появилась следующая новация в гигиене - рулонная туалетная бумага... с верхом комфорта и удобства - перфорацией для более эффективного отрыва.