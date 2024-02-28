Как одна женщина наказала завод на 1 млн долларов из-за 3 листочков туалетной бумаги

Этой женщине многие жители нашей планеты, по крайней мере те, кто не обитает в джунглях и заброшенных океанских островах, должны быть благодарны. Очень благодарны.
Вообще, "бумажный" период в наших уборных начался относительно недавно. Не знаю чем и как обеспечивали гигиену наши предки (об этой проблеме в своё на серьёзных щах рассуждал Франсуа Рабле в "Гаргантюа и Пантагрюэль"), но явно не майками и уж тем более не пушистыми котятами, как предлагал Рабле.
Первым же, кто придумал использовать бумагу в уборных... была... нет, не Сара Джессика Миллер, а довольно успешный бизнесмен из Нью-Йорка, некто Джозеф Гайетти. В 1856 году он запатентовал, а через год выпустил в продажу пачки "медицинской бумаги".
Это был самый настоящий день рождения туалетной бумаги. Её изобретатель настолько гордился своим детищем, что на каждой салфетке прямо по центру вытиснил своё имя. Новый и довольно удобный товар произвёл эффект разорвавшейся бомбы. На некоторое время увлекательный роман из двух слов "Джозеф Гайетти" стали самым читаемым в мире. Сегодня пальму первенства у него со 100% отрывом отобрал состав "освежителя воздуха".
Но мы немного отвлеклись от темы.
Несмотря на прорыв в гигиене, туалетная бумага Гайетти была не очень удобная. Вытаскивать салфетки из бумажной пачки было проблематично, их разносило сквозняками, они постоянно к месту и не к месту рассыпались. Кроме того они были сделаны из довольно тонкой бумаги, вследствие чего изобретение оказалось слишком "прорывным".
Тем не менее этими салфетками человечество пользовалось около 30-ти лет. Ровно до тех пор, пока не появилась следующая новация в гигиене - рулонная туалетная бумага... с верхом комфорта и удобства - перфорацией для более эффективного отрыва.
Так появилась рулонная туалетная бумага в практически современном виде.
Как видите, ей стукнуло 133 годика!
Однако от современной было одно небольшое отличие: рулон бумаги намертво, толстым слоем клея, крепился к деревянной втулке, внутри которой было проделано отверстие, чтобы рулончик можно было вешать на специальный крепёж.
Со временем деревянную втулку заменили на полую картонную, однако способ фиксации бумаги на втулке остался неизменным: последние два-три витка туалетной бумаги были намертво приклеены клеем к втулке.
- Ну и что тут такого? - скажете вы. - Ну и приклеены, и что дальше?
А вот что! Дело в том, что у любой туалетной бумаги есть очень нехорошее свойство - заканчиваться очень даже не вовремя, как в том самом анекдоте. Если ты идёшь в уборную осознанно, с ощущением фундаментального подхода к будущему выполнению долга перед собственным организмом и есть свободное время, чтобы обратить внимание на оставшийся ресурс бумаги в рулончике, ничего страшного. Захватил новый рулончик с полки и никаких проблем.
Но иногда... иногда забываешь. И после выполненного долга сидишь на белом друге и крутишь в руках картонную втулку, на которой ещё есть бумага, но использовать-то её не получится.
Она приклеена!
И такая ситуация была до 1956 года, когда... на арене истории бытовых и гигиенических удобств появляется та самая женщина - американка Сара Джессика Миллер.
Дело в том, что американцы - очень требовательные люди как потребители. Если вещь что-то должна делать, но этого не делает, либо она причиняет неудобства - это повод обратиться в суд с многомиллионным иском:
- однажды женщина взяла стаканчик горячего кофе и обожгла им руку. На стаканчике не было написано, что кофе горячий. Она подала иск в суд и отсуди 1 миллион долларов;
- другая женщина подсушивала мокрые волосы после душа, засунув голову в духовой шкаф и сожгла причёску. А в инструкции не было написано, что нельзя так сушить голову. Иск - выигрыш 1 миллион;
- третья также решила подсушить свою только что вымытую кошку в микроволновке... дальше всё та же схема - иск - 1 миллион.
С тех пор на каждом стаканчике пишется: кофе горячий, в инструкции к духовке написано не сушить голову, к микроволновке: не сушить домашних животных.
Сара Джессика Миллер решила засудить производителя туалетной бумаги за то, что ей не предоставили право на... использование ВСЕГО продукта целиком. Она, как потребитель, была лишена права использовать последние 2-3 оборота туалетной бумаги, и это, помимо бытового неудобства, причинило ей серьёзные моральные и нравственные страдания.
Поэтому с производителя она потребовала стандартную сумму для каждой недовольной американской домохозяйки - 1 миллион долларов.
На суде юристы компании пытались возражать, мол, не надо забывать брать новый рулончик. Однако суд встал на сторону потребителя: раз он заплатил за весь рулон, то ВСЯ бумага из рулона должна быть использована полностью... до самого последнего листочка.
Дело было решено в пользу обиженной женщины, она получила 1 миллион долларов, из которых почти 500 тысяч забрали себе довольные адвокаты. Производители же туалетной бумаги в срочном порядке изменили "конструкцию" рулончиков.
С тех пор каждый рулон пипифакса крепился к картонной втулке тонкой полоской несильного клея, чтобы любой забывчивый человек мог получить "последний шанс". Это оказалось дешевле, чем писать на каждом рулоне: не забудьте взять запасной, или что-то мотивирующее на самой втулке.
Так что, держа утром картонную втулку от использованного рулончика, вспомните имя той женщины, которая дала цивилизованному человечеству право на "последний листок".
Источник:
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Сейчас даже не пишут.