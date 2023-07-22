Туалеты в немецких электричках: руками ничего не трогать

Где-то туалеты выглядят, словно ты в Авгиевых конюшнях, где-то — стерильно, как в операционной.

И в этом ключе очень показательны туалеты в транспорте в разных странах и разных видах транспорта. Помните советские уборные в поездах даже не дальнего следования? Вот и я о том же.

Хорошо, кстати, что ситуация в РЖД в плане туалетов радикально изменилась, и ты больше почти не наблюдаешь тех ужасных гадюшников. А вот в пригородных электричках, особенно в глубинке, ситуация еще не настолько радужная.

Как же обстоит дело в немецких провинциальных пригородных электричках?