Туалеты в немецких электричках: руками ничего не трогать

Всегда считал, что по туалету, его чистоте, степени удобства, эстетичности и частоте уборки можно судить об уровне места, где находишься. А также о степени аккуратности и опрятности людей, живущих или пользующихся этим местом.
Где-то туалеты выглядят, словно ты в Авгиевых конюшнях, где-то — стерильно, как в операционной.
И в этом ключе очень показательны туалеты в транспорте в разных странах и разных видах транспорта. Помните советские уборные в поездах даже не дальнего следования? Вот и я о том же.
Хорошо, кстати, что ситуация в РЖД в плане туалетов радикально изменилась, и ты больше почти не наблюдаешь тех ужасных гадюшников. А вот в пригородных электричках, особенно в глубинке, ситуация еще не настолько радужная.
Как же обстоит дело в немецких провинциальных пригородных электричках?
Здесь с туалетами абсолютно всё в порядке! И аккуратно, и чисто, и, что главное — удобно.
Почти все поезда здесь давно перевели на максимально бесконтактную систему, чтобы человек как можно меньше взаимодействовал руками с оборудованием туалета. Т.к. это первые точки активной передачи всего, чего угодно. В свете недавне пандемии особенно актуально.
В итоге все смывы, подача воды в умывальник и даже кнопки вызова помощи устроены таким образом, чтобы нажатие происходило не пальцами.
Нога, колено, локоть. Риск передать или подхватить заразу минимален.
В Америке, кстати, эта система распространена очень давно. И в этом ключе немцы подхватили отличную идею.
Теперь ждем, когда у нас все будет переведено на подобный принцип пользования общественными местами.
Источник:
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Это если человеку станет плохо и он упадет на пол, то мог позвать на помощь.
Вот не поверите, но еще при Украине в тех же туалетах на заправках всегда была идеальная чистота. Был очень удивлен (не в лучшую сторону) чистотой туалетов на том же лукоиле (огромный, новый заправочный комплекс), что сразу за крымским мостом.
До сих пор на крымских заправках чисто (в т.ч. и на заправках рядом с мостом по трассе, но со стороны Крыма), на некоторых заправках по трассам есть бесплатный душ, в который не страшно заходить, уже не говоря о сенсорах открытия дверей, смыва и включения кранов.
Ну а на материке, если мягко сказать, - срач, где не то то помыться, но и просто в туалет заходить иногда брезгуешь.
Так что тут вы сильно ошибаетесь в плане чистоты общественных туалетов.