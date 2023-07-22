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Туалеты в немецких электричках: руками ничего не трогать

Туалеты в немецких электричках: руками ничего не трогать

Автор:
22 июля 2023 10:24
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Германия   в мире   все для людей   туалет   удобство   фото   электричка   
1383
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Всегда считал, что по туалету, его чистоте, степени удобства, эстетичности и частоте уборки можно судить об уровне места, где находишься. А также о степени аккуратности и опрятности людей, живущих или пользующихся этим местом.

Где-то туалеты выглядят, словно ты в Авгиевых конюшнях, где-то — стерильно, как в операционной.

И в этом ключе очень показательны туалеты в транспорте в разных странах и разных видах транспорта. Помните советские уборные в поездах даже не дальнего следования? Вот и я о том же.

Хорошо, кстати, что ситуация в РЖД в плане туалетов радикально изменилась, и ты больше почти не наблюдаешь тех ужасных гадюшников. А вот в пригородных электричках, особенно в глубинке, ситуация еще не настолько радужная.

Как же обстоит дело в немецких провинциальных пригородных электричках?

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Здесь с туалетами абсолютно всё в порядке! И аккуратно, и чисто, и, что главное — удобно.

Почти все поезда здесь давно перевели на максимально бесконтактную систему, чтобы человек как можно меньше взаимодействовал руками с оборудованием туалета. Т.к. это первые точки активной передачи всего, чего угодно. В свете недавне пандемии особенно актуально.

В итоге все смывы, подача воды в умывальник и даже кнопки вызова помощи устроены таким образом, чтобы нажатие происходило не пальцами.

Нога, колено, локоть. Риск передать или подхватить заразу минимален.

В Америке, кстати, эта система распространена очень давно. И в этом ключе немцы подхватили отличную идею.

Теперь ждем, когда у нас все будет переведено на подобный принцип пользования общественными местами.

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Метки: Германия   в мире   все для людей   туалет   удобство   фото   электричка   
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7  комментариев
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14k
Ничоси Час назад
Пока будут срать мимо унитаза, никакая автоматика не спасет
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Bayker 38 секунд назад
Это не ногами нажимать, нахер бы его туда установили для ног.
Это если человеку станет плохо и он упадет на пол, то мог позвать на помощь.
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Борис Карабанов Час назад
Удобно, конечно, включать С ноги и С локтя, но нам, увы ни к чему, ибо никакая автоматика всё равно не запретит нагадить мимо унитаза.
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15k
Shtoppi Час назад
видимо там так чисто и опрятно, потому что каклобеженки еще на этом поезде не ездили )))))
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