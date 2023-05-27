В иерусалимских туалетах нашли древнейшие случаи заражения кишечными лямблиями

Следы паразитов обнаружили в отложениях возрастом более 2600 лет
Группа ученых из Великобритании, Израиля и США изучила образцы отложений, собранные в Иерусалиме во время раскопок двух древних выгребных ям. В обоих туалетах, использовавшихся более 2600 лет назад, они обнаружили кишечных лямблий — паразитических простейших, вызывающих лямблиоз. Как сообщается в статье, опубликованной в журнале Parasitology, это самые ранние случаи заражения кишечными лямблиями, когда-либо найденные в мире.
В начале XX века гистологический метод позволил ученым обнаружить в почках древнеегипетской мумии яйца трематоды (Schistosoma haematobium), что стало отправной точкой для палеопаразитологии как научного направления. Источником информации для исследователей обычно выступают копролиты или палеофекалии, пробы отложений, извлеченные из погребений (как правило — из области таза умершего), а также мумии людей и животных.
Несколько лет назад один из ценных источников подобной информации нашли в Иерусалиме. Так, археологи, проводившие охранно-спасательные раскопки в районе Армон ха-Нацив, исследовали остатки богатой усадьбы, рядом с которой в древности был разбит сад. На его территории, среди прочего, они обнаружили известняковую плиту с отверстием по центру, под которой находилась выгребная яма. По мнению исследователей, этот туалет датируется VII веком до нашей эры.
Впоследствии палеопаразитологи изучили образцы древних фекалий, извлеченные при раскопках этого туалета. Эта работа позволила выявить, что люди, пользовавшиеся отхожим местом, страдали от четырех разных паразитов: человеческой аскариды (Ascaris lumbricoides), власоглава (Trichuris trichiura), бычьего (Taenia saginata) или свиного (T. solium) цепня, а также остриц (Enterobius vermicularis).
Теперь Пирс Митчелл (Piers Mitchell) из Кембриджского университета совместно с коллегами из Великобритании, Израиля и США представил результаты нового исследования образцов отложений, извлеченных из этого древнего туалета. Кроме того, ученые проанализировали материалы из другой выгребной ямы, обнаруженной во время раскопок так называемого дома Ахиэля, разрушенного в 586 году до нашей эры (предположительно его построили в VIII веке до нашей эры).
На этот раз исследователи обратились к иммуноферментному анализу (ELISA), чтобы выяснить, присутствовали ли на Ближнем Востоке в доримскую эпоху такие паразиты, как кишечная лямблия (Giardia duodenalis), дизентерийная амеба (Entamoeba histolytica) и криптоспоридии (Cryptosporidium). В результате этой работы палеопаразитологи обнаружили, что в обоих выгребных ямах присутствовали кишечные лямблии — возбудители лямблиоза.
По данным ученых, полученные результаты представляют собой древнейшие в мире свидетельства заражения людей этими кишечными паразитами. Ранее в этом регионе их находили у жителей Малой Азии римской эпохи, а также жителей Палестины эпохи Средневековья и периода османского владычества. Кроме того, от кишечных лямблий страдали древние индейцы Северной Америки, жившие на территории штата Теннеси больше двух тысяч лет назад, чьи фекалии удалось найти в одной из пещер.
Ранее на N + 1 рассказывали, что французским ученым удалось найти яйцо паразитического червя возрастом около 300 тысяч лет. Это открытие они сделали, когда изучали натечные образования из итальянской пещеры Базура. Палеопаразитологи определили, что яйцо принадлежит гельминту из семейства тениид.
Источник:
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста