В иерусалимских туалетах нашли древнейшие случаи заражения кишечными лямблиями



Группа ученых из Великобритании, Израиля и США изучила образцы отложений, собранные в Иерусалиме во время раскопок двух древних выгребных ям. В обоих туалетах, использовавшихся более 2600 лет назад, они обнаружили кишечных лямблий — паразитических простейших, вызывающих лямблиоз. Как сообщается в статье, опубликованной в журнале Parasitology, это самые ранние случаи заражения кишечными лямблиями, когда-либо найденные в мире.

В начале XX века гистологический метод позволил ученым обнаружить в почках древнеегипетской мумии яйца трематоды (Schistosoma haematobium), что стало отправной точкой для палеопаразитологии как научного направления. Источником информации для исследователей обычно выступают копролиты или палеофекалии, пробы отложений, извлеченные из погребений (как правило — из области таза умершего), а также мумии людей и животных.

Несколько лет назад один из ценных источников подобной информации нашли в Иерусалиме. Так, археологи, проводившие охранно-спасательные раскопки в районе Армон ха-Нацив, исследовали остатки богатой усадьбы, рядом с которой в древности был разбит сад. На его территории, среди прочего, они обнаружили известняковую плиту с отверстием по центру, под которой находилась выгребная яма. По мнению исследователей, этот туалет датируется VII веком до нашей эры.

Впоследствии палеопаразитологи изучили образцы древних фекалий, извлеченные при раскопках этого туалета. Эта работа позволила выявить, что люди, пользовавшиеся отхожим местом, страдали от четырех разных паразитов: человеческой аскариды (Ascaris lumbricoides), власоглава (Trichuris trichiura), бычьего (Taenia saginata) или свиного (T. solium) цепня, а также остриц (Enterobius vermicularis).