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Хватит смелости сходить в японский прозрачный туалет?

Хватит смелости сходить в японский прозрачный туалет?

Автор:
22 ноября 2023 08:38
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Прозрачный   Япония   в мире   креатив   туалет   фантазия   фото   
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Вот такие туалеты ставят в парках и общественных местах в Японии. Все равно лучше, чем ничего? Но почему не поставили обычный, в котором не чувствуешь, что справляешь нужду посреди улицы?

А вот почему.

На самом деле стекла в этих туалетах умные, они сами становятся матовыми, когда человек заходит внутрь.

Сделано это было потому, что японцы боятся общественных туалетов. После того, как они рисуют всякие сомнительные комиксы про то, что происходит внутри, совсем не удивительно…

В общем, девушки часто признаются, что лучше будут страдать, чем зайдут в общественный туалет из страха перед извращенцами. А в прозрачном туалете видно сразу, что внутри никого нет.

Второй огромный плюс – снаружи видно, что внутри все чисто и не испачкано. А в закрытой кабинке вас всегда может ждать «сюрприз».

Поставили такие туалеты в 2020 году в период Олимпиады в Японии. Но результат эксперимента сложно назвать однозначно удачным.


Как работает прозрачный туалет

Придумал строить такие туалеты архитектор Сигеру Бан. Он был очарован технологией подвижного стекла, которое становится то матовым, то прозрачным под воздействием электрического тока.

Простая физика, но как гениально! Славься наука. Когда дверь открыта, то по стеклу проходит электрический ток, он выравнивает кристаллы в стекле, позволяя им пропускать через себя больше света. И так стекло становится прозрачным.

Я не готова рискнуть. Кто знает, стали ли стекла достаточно матовыми, и меня не разглядывают снаружи. Чудо техники, для которого я пока еще не очень прогрессивная.


Японцы и сами оказались не таким прогрессивными. Хотя науке они доверяют. Просто одна фобия перед небезопасными общественными туалетами теперь сменилась у них другой, что в один момент случится замыкание или сбой системы, и туалет решит, что он сейчас пустой. И станет прозрачным.

В общем, заманить народ в общественные туалеты Японии не то чтобы удалось. Но вот сделать их более крутыми и чистыми – на 100% да. Так что, нужно просто притвориться, что план изначально и был таким.

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Метки: Прозрачный   Япония   в мире   креатив   туалет   фантазия   фото   
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