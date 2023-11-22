Хватит смелости сходить в японский прозрачный туалет?

Сделано это было потому, что японцы боятся общественных туалетов. После того, как они рисуют всякие сомнительные комиксы про то, что происходит внутри, совсем не удивительно…

В общем, девушки часто признаются, что лучше будут страдать, чем зайдут в общественный туалет из страха перед извращенцами. А в прозрачном туалете видно сразу, что внутри никого нет.

Второй огромный плюс – снаружи видно, что внутри все чисто и не испачкано. А в закрытой кабинке вас всегда может ждать «сюрприз».