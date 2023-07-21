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Что будет, если в Германии отлить под забором или в подворотне

Что будет, если в Германии отлить под забором или в подворотне

Автор:
21 июля 2023 08:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: Германия   в мире   закон   людт   нравы   отлить под забор   туалет   фото   
1208
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Разумеется, по куполу никто не наваляет и даже замечание прохожий не сделает. Здесь это преступление и вторжение в личную жизнь.

Думаете, ничего, ведь у них демократия, вседозволенность и нетрадиционные ценности? Ошибаетесь!


Они просто сразу же позвонят в полицию (а полиция в городах очень даже оперативна) и дальше начнется веселье. Ну или сразу начнется, если попадетесь на глаза полиции, так сказать, веселье.

В Германии, так же как и у нас, отлить за углом — нарушение общественного порядка. По головке за это не гладят, пальчиком не грозят. А сразу наказывают.

Наказание за нужду в общественном месте устанавливает параграф 183a закона StGB.

Так, в разных землях штраф за то, что человек справляет нужду в неположенном месте колеблется от 35 и до нескольких сотен евро. Это если отлить в парке, в лесу, т.е. вне жилой застройки.

А вот если в этой же земле вас застукали в жилом районе, штраф больше ровно в три раза.

В исторических, охраняемых государством местах этот штраф может доходить до 5000 евро.

Если же это сделать, так сказать, «с особым цинизмом», то можно получить … до одного года тюрьмы!

Что для этого нужно сделать? Например, отливать при детях. Или повернувшись, в открытую, явно демонстрируя процесс, в местах массового скопления людей и при большом количестве не желающих это наблюдать зрителей.

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Метки: Германия   в мире   закон   людт   нравы   отлить под забор   туалет   фото   
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5  комментариев
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Андрей Иванов Час назад
Это для белых. Для арабов и негров - без последствий
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iskra 24 минуты назад
Тут надо знать, насколько Германия обеспечена общественными туалетами. Если туалет через каждые 100 метров,то штрафы вполне справедливы.
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921
ruslan d Полчаса назад
Ну на самом деле вопрос тонкий , одно дело на памятник нассать , а другое дело в кустах за углом когда уже искры из глаз ... Думаю сильно не накажут.
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hairov 53 минуты назад
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