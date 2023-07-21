Что будет, если в Германии отлить под забором или в подворотне

В Германии, так же как и у нас, отлить за углом — нарушение общественного порядка. По головке за это не гладят, пальчиком не грозят. А сразу наказывают.

Наказание за нужду в общественном месте устанавливает параграф 183a закона StGB.

Так, в разных землях штраф за то, что человек справляет нужду в неположенном месте колеблется от 35 и до нескольких сотен евро. Это если отлить в парке, в лесу, т.е. вне жилой застройки.

А вот если в этой же земле вас застукали в жилом районе, штраф больше ровно в три раза.

В исторических, охраняемых государством местах этот штраф может доходить до 5000 евро.