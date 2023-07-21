Что будет, если в Германии отлить под забором или в подворотне

Разумеется, по куполу никто не наваляет и даже замечание прохожий не сделает. Здесь это преступление и вторжение в личную жизнь.
Думаете, ничего, ведь у них демократия, вседозволенность и нетрадиционные ценности? Ошибаетесь!
Они просто сразу же позвонят в полицию (а полиция в городах очень даже оперативна) и дальше начнется веселье. Ну или сразу начнется, если попадетесь на глаза полиции, так сказать, веселье.
В Германии, так же как и у нас, отлить за углом — нарушение общественного порядка. По головке за это не гладят, пальчиком не грозят. А сразу наказывают.
Наказание за нужду в общественном месте устанавливает параграф 183a закона StGB.
Так, в разных землях штраф за то, что человек справляет нужду в неположенном месте колеблется от 35 и до нескольких сотен евро. Это если отлить в парке, в лесу, т.е. вне жилой застройки.
А вот если в этой же земле вас застукали в жилом районе, штраф больше ровно в три раза.
В исторических, охраняемых государством местах этот штраф может доходить до 5000 евро.
Если же это сделать, так сказать, «с особым цинизмом», то можно получить … до одного года тюрьмы!
Что для этого нужно сделать? Например, отливать при детях. Или повернувшись, в открытую, явно демонстрируя процесс, в местах массового скопления людей и при большом количестве не желающих это наблюдать зрителей.
Источник:
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