Женщина подружилась с ядовитой змеей, которая заползла в её машину

Лиза Курнелис из Австралии четыре раза пыталась убрать дикую и ядовитую змею из своего автомобиля, но все равно продолжает ездить с опасной рептилией.

Женщина даже дала змее имя и ездит с ней по городу. Она с марта делит свою машину с краснобрюхой черной змеей, которую она назвала "Пушистик". Лиза рассказала, что профессиональные ловцы змей четыре раза пытались удалить большую рептилию, и все их попытки не увенчались успехом. Поэтому она решила изменить свой подход.

Австралийка заявила, что учится сосуществовать со змеей в своем автомобиле, поскольку она не покидает его. Женщина надевает защитное снаряжение во время вождения, чтобы обезопасить себя от укусов змей.