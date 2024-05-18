Женщина подружилась с ядовитой змеей, которая заползла в её машину

Лиза Курнелис учится сосуществовать со змеей в своем автомобиле, поскольку рептилия не покидает его. Первые четыре попытки достать опасное животное из машины не увенчались успехом.
Лиза Курнелис из Австралии четыре раза пыталась убрать дикую и ядовитую змею из своего автомобиля, но все равно продолжает ездить с опасной рептилией.
Женщина даже дала змее имя и ездит с ней по городу. Она с марта делит свою машину с краснобрюхой черной змеей, которую она назвала "Пушистик". Лиза рассказала, что профессиональные ловцы змей четыре раза пытались удалить большую рептилию, и все их попытки не увенчались успехом. Поэтому она решила изменить свой подход.
Австралийка заявила, что учится сосуществовать со змеей в своем автомобиле, поскольку она не покидает его. Женщина надевает защитное снаряжение во время вождения, чтобы обезопасить себя от укусов змей.
Лиза добавила, что впервые заметила змею в апреле, но считает, что она попала в авто за несколько недель до этого.
"Да, я ставила коробку в машину, а она сидела на заднем сиденье. Я думаю, что она находилась там в течение трех недель до этого, потому что я повсюду находила змеиные экскременты", — рассказала австралийка.
Лаза предполагает, что рептилия забралась в ее автомобиль на стройплощадке, когда она оставила дверь машины открытой. Женщина осознает, что змея потенциально может причинить ей вред, но она отметила, что у нее не было другого выбора, кроме как продолжать жить с "Пушистиком" в машине.
Сославшись на совет одного из ловцов змей, который попытал счастье, Курнелис ездит в толстых шерстяных штанах и других приспособлениях, чтобы защитить себя от змеи, которую могут раздражать датчики и сигнализация в автомобиле.
"Мне очень повезло, что она меня не укусила, но если она все-таки укусит, то эти шерстяные рабочие штаны, которые я ношу, примут на себя большую часть яда", — сказала австралийка.
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