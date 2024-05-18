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Женщина подружилась с ядовитой змеей, которая заползла в её машину

Женщина подружилась с ядовитой змеей, которая заползла в её машину

Автор:
18 мая 2024 10:01
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Видео   в мире   дружба   змея   фото   ядовитая змея   
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Лиза Курнелис учится сосуществовать со змеей в своем автомобиле, поскольку рептилия не покидает его. Первые четыре попытки достать опасное животное из машины не увенчались успехом.

Лиза Курнелис из Австралии четыре раза пыталась убрать дикую и ядовитую змею из своего автомобиля, но все равно продолжает ездить с опасной рептилией.

Женщина даже дала змее имя и ездит с ней по городу. Она с марта делит свою машину с краснобрюхой черной змеей, которую она назвала "Пушистик". Лиза рассказала, что профессиональные ловцы змей четыре раза пытались удалить большую рептилию, и все их попытки не увенчались успехом. Поэтому она решила изменить свой подход.

Австралийка заявила, что учится сосуществовать со змеей в своем автомобиле, поскольку она не покидает его. Женщина надевает защитное снаряжение во время вождения, чтобы обезопасить себя от укусов змей.

Лиза добавила, что впервые заметила змею в апреле, но считает, что она попала в авто за несколько недель до этого.

"Да, я ставила коробку в машину, а она сидела на заднем сиденье. Я думаю, что она находилась там в течение трех недель до этого, потому что я повсюду находила змеиные экскременты", — рассказала австралийка.

Лаза предполагает, что рептилия забралась в ее автомобиль на стройплощадке, когда она оставила дверь машины открытой. Женщина осознает, что змея потенциально может причинить ей вред, но она отметила, что у нее не было другого выбора, кроме как продолжать жить с "Пушистиком" в машине.

Сославшись на совет одного из ловцов змей, который попытал счастье, Курнелис ездит в толстых шерстяных штанах и других приспособлениях, чтобы защитить себя от змеи, которую могут раздражать датчики и сигнализация в автомобиле.

"Мне очень повезло, что она меня не укусила, но если она все-таки укусит, то эти шерстяные рабочие штаны, которые я ношу, примут на себя большую часть яда", — сказала австралийка.

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Метки: Видео   в мире   дружба   змея   фото   ядовитая змея   
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5  комментариев
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17k
ss 47 минут назад
Какой-то театр абсурда...
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7k
Атомный Крот Минуту назад
Должно помочь
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60k
alertol 6 минут назад
Открою секрет видимо, некоторые змеи не агрессивные, да у них есть яд, но они не будут атаковать если не чувствуют угрозу...
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7k
мемфрид 37 минут назад
Фантастические идиоты...
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18k
GROMOZEKA 2 часа назад
Еб@нутым нет покоя
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3012 постов (2925 в горячем)

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