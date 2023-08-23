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В Дагестане змея укусила ребенка прямо на глазах у матери

В Дагестане змея укусила ребенка прямо на глазах у матери

Автор:
23 августа 2023 08:45
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Дагестан   горе мамаша   змея   недосмотрела   ребенок   укус   
2868
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Жительница Дагестана снимала, как ее сын прогуливался по дороге. В какой-то момент на него неожиданно напала змея и укусила за ногу.

Родители! Не забывайте проявлять бдительность и не отвлекайтесь на телефоны, пока проводите время на прогулке со своими детьми.

С мальчиком всё хорошо, он жив.

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Метки: Видео   Дагестан   горе мамаша   змея   недосмотрела   ребенок   укус   
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12  комментариев
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16k
куджо 2 часа назад
уффф, я аж напрягся, я сам то боюсь змей ... а тут ребенок
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3k
Хачик 47 минут назад
Напомнило...)))
Две змеи пьянющие выползают из бара. Доползли до ступенек и кубарем по ним покатились. Уже на земле одна змея спрашивает у другой: "-Слушай, а мы с тобой ядовитые или нет, я что-то забыла?" Вторая отвечает: "- Нет, не ядовитые, а что?" Первая: "- Да я, пока по ступенькам катилась, язык прикусила..."
А если шутки в сторону, то здоровья ребенку.
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5k
jfk Час назад
две недели назад на ореховском водопаде в Сочи были, сижу под потоком и вдруг мне все руками начинают махать и указывать куда-то. Из-за шума воды ничего не слышу, подплываю, говорят змея рядом со мной сверху [мат] на камни))
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397
Кузнецов Алексей Час назад
Змеи редко кусают выделяя яд , обычно для зашиты , реже для пропитания , тут просто пыталась отпугнут , НО жуть конечно !! Пацану здоровья .
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95
Кристофер Роббин Кузнецов Алексей 52 минуты назад
Я думал, что яд выделается рефлекторно и змея не может управлять этим процессом. Другое дело если она до этого кого-то кусала и выпустила яд. То второй укус будет менее ядовитым.
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397
Кузнецов Алексей Кристофер Роббин 45 минут назад
Обычно змея нападает на человека или животное только при самозащите и около 70% случаев укусов приходятся на поражение ног. Агрессивность змей возрастает во время брачного периода или линьки, но факт укуса змеей не всегда вызывает отравление организма. Например, при укусе гадюки змея в 25% случаев не выделяет яд, а коралловые змеи и кобры – примерно в 50% (kerchgb3.ru
Медицинская организация)
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608
Ivan Shotgun Час назад
Слава богу, что жив!!!
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5k
Rubiroid_47 2 часа назад
Похоже Разноцветный полоз, Краснокнижная тварь.
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