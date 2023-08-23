В Дагестане змея укусила ребенка прямо на глазах у матери

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Жительница Дагестана снимала, как ее сын прогуливался по дороге. В какой-то момент на него неожиданно напала змея и укусила за ногу.
Родители! Не забывайте проявлять бдительность и не отвлекайтесь на телефоны, пока проводите время на прогулке со своими детьми.
С мальчиком всё хорошо, он жив.
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Метки: Видео Дагестан горе мамаша змея недосмотрела ребенок укус
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Две змеи пьянющие выползают из бара. Доползли до ступенек и кубарем по ним покатились. Уже на земле одна змея спрашивает у другой: "-Слушай, а мы с тобой ядовитые или нет, я что-то забыла?" Вторая отвечает: "- Нет, не ядовитые, а что?" Первая: "- Да я, пока по ступенькам катилась, язык прикусила..."
А если шутки в сторону, то здоровья ребенку.
Медицинская организация)