Всё пошло не плану: проповедник дразнил смертоносных змей для связи с Богом

Джейми Кутс из США возглавлял общину, известную тем, что ее члены провоцировали смертоносных гремучих змей. Таким образом они проверяли свою связь с Богом. После того как лидера общины укусили восемь раз, его удача была на исходе.

Безрассудный проповедник слишком часто встречался со смертью, провоцируя гремучих змей, чтобы доказать свою связь с Богом. Джейми Кутс считал, что обладает некой божественной силой после того, как пережил восемь укусов за 20 лет. Его практика заключалась в том, что он танцевал на сцене со своими прихожанами, отпугивая смертоносных тварей. Они считали это доказательством того, что всегда могут рассчитывать на защиту Бога и что их вера обеспечит им безопасность. Однако однажды все пошло не плану и закончилось трагедией.

Во время службы Кутс держал в руках несколько гремучих змей и бросил их на сцену, чтобы усугубить ситуацию и показать, как далеко он может зайти не имея страха.