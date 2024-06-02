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Всё пошло не плану: проповедник дразнил смертоносных змей для связи с Богом

Всё пошло не плану: проповедник дразнил смертоносных змей для связи с Богом

Автор:
02 июня 2024 09:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Джейми Кутс   в мире   змея   проповедник   свяь с богом   фото   
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Джейми Кутс верил, что обладает некой божественной силой после того, как пережил восемь укусов за 20 лет. Его община использовала рептилий для более тесной связи с Богом.


Джейми Кутс из США возглавлял общину, известную тем, что ее члены провоцировали смертоносных гремучих змей. Таким образом они проверяли свою связь с Богом. После того как лидера общины укусили восемь раз, его удача была на исходе.


Безрассудный проповедник слишком часто встречался со смертью, провоцируя гремучих змей, чтобы доказать свою связь с Богом. Джейми Кутс считал, что обладает некой божественной силой после того, как пережил восемь укусов за 20 лет. Его практика заключалась в том, что он танцевал на сцене со своими прихожанами, отпугивая смертоносных тварей. Они считали это доказательством того, что всегда могут рассчитывать на защиту Бога и что их вера обеспечит им безопасность. Однако однажды все пошло не плану и закончилось трагедией.


Во время службы Кутс держал в руках несколько гремучих змей и бросил их на сцену, чтобы усугубить ситуацию и показать, как далеко он может зайти не имея страха.

Но когда он снова взял их в руки, одна из разъяренных змей укусила его за тыльную сторону ладони. Проповедник покинул сцену, чтобы сходить в туалет, он вернулся и продолжил выступление как ни в чем не бывало, несмотря на то что побледнел и сильно вспотел. Члены его общины позвонили в службу спасения, но он сказал им, что пойдет домой, ляжет на диван и будет молиться. Он отказался от медицинской помощи и сказал, что с ним все в порядке.


Однако через некоторое время парамедики приехали проведать его и обнаружили, что скандальный проповедник мертв.


За год до своей смерти, в 2014 году, Кутс был пойман на перевозке трех гремучих змей и двух медянок через Ноксвилл, штат Теннесси. В 1995 году 28-летняя Мелинда Браун из Парроттсвилла, штат Теннесси, умерла после того, как ее укусила древесная гремучая змея в церкви скандального проповедника.

Издание отмечает, что община продолжает свое существование и все еще использует змей, в том числе и ту, что убила Кутса. Новым лидером стал его сын Коди.

Их религиозные убеждения основаны на отрывке из Евангелия от Марка, который гласит: "Они должны брать змей; и если выпьют что смертоносное, не повредит им; возложат руки на больных, и они выздоровеют".

Видеоролик об этом инциденте, опубликованный на канале Final Affliction в начале этой недели, собрал более 25 000 просмотров и сотни комментариев.


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Метки: Видео   Джейми Кутс   в мире   змея   проповедник   свяь с богом   фото   
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6  комментариев
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40k
Андрей Иванов 2 часа назад
Вспоминается:
Чёрный копатель наткнулся на немецкий фугас в 500 кг и тут же доложил об этом товарищу Сталину
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381
Sergei Timofeich Полчаса назад
Там что не церквушка,то своя секта,полная свобода для идиотов и шизиков....
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300
Евгений Бобр 55 минут назад
Странные люди.
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26k
SolomonA Час назад
Змея такая: "Мужик, ты задолбал уже. Я тебе что - телеграф для связи с Богом? Давай уже напрямую.."
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19k
GROMOZEKA 2 часа назад
Ну всё получилось!
Он использовал змей, для связи с Богом и они ему её устроили в лучшем виде
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