Всё пошло не плану: проповедник дразнил смертоносных змей для связи с Богом

Джейми Кутс верил, что обладает некой божественной силой после того, как пережил восемь укусов за 20 лет. Его община использовала рептилий для более тесной связи с Богом.
Джейми Кутс из США возглавлял общину, известную тем, что ее члены провоцировали смертоносных гремучих змей. Таким образом они проверяли свою связь с Богом. После того как лидера общины укусили восемь раз, его удача была на исходе.
Безрассудный проповедник слишком часто встречался со смертью, провоцируя гремучих змей, чтобы доказать свою связь с Богом. Джейми Кутс считал, что обладает некой божественной силой после того, как пережил восемь укусов за 20 лет. Его практика заключалась в том, что он танцевал на сцене со своими прихожанами, отпугивая смертоносных тварей. Они считали это доказательством того, что всегда могут рассчитывать на защиту Бога и что их вера обеспечит им безопасность. Однако однажды все пошло не плану и закончилось трагедией.
Во время службы Кутс держал в руках несколько гремучих змей и бросил их на сцену, чтобы усугубить ситуацию и показать, как далеко он может зайти не имея страха.
Но когда он снова взял их в руки, одна из разъяренных змей укусила его за тыльную сторону ладони. Проповедник покинул сцену, чтобы сходить в туалет, он вернулся и продолжил выступление как ни в чем не бывало, несмотря на то что побледнел и сильно вспотел. Члены его общины позвонили в службу спасения, но он сказал им, что пойдет домой, ляжет на диван и будет молиться. Он отказался от медицинской помощи и сказал, что с ним все в порядке.
Однако через некоторое время парамедики приехали проведать его и обнаружили, что скандальный проповедник мертв.
За год до своей смерти, в 2014 году, Кутс был пойман на перевозке трех гремучих змей и двух медянок через Ноксвилл, штат Теннесси. В 1995 году 28-летняя Мелинда Браун из Парроттсвилла, штат Теннесси, умерла после того, как ее укусила древесная гремучая змея в церкви скандального проповедника.
Издание отмечает, что община продолжает свое существование и все еще использует змей, в том числе и ту, что убила Кутса. Новым лидером стал его сын Коди.
Их религиозные убеждения основаны на отрывке из Евангелия от Марка, который гласит: "Они должны брать змей; и если выпьют что смертоносное, не повредит им; возложат руки на больных, и они выздоровеют".
Видеоролик об этом инциденте, опубликованный на канале Final Affliction в начале этой недели, собрал более 25 000 просмотров и сотни комментариев.
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