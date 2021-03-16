Заклинатель змей едва не лишился глаз после укуса питона

Добавим, что тёмные тигровые питоны охотятся на местные виды млекопитающих, птиц и рептилий Флориды, а также на чёрных крыс.



Они не ядовиты и обычно содержатся в качестве домашних животных, потому что куда более послушны, чем другие крупные змеи.



По словам National Geographic, они могут достигать 7-метровой длины (и даже более) и весить около 90 кг.



Эти существа также прекрасные пловцы и могут оставаться под водой до 30 минут, прежде чем всплыть на поверхность для того, чтобы глотнуть новую порцию свежего воздуха.



Отметим, что на данный момент во Флориде не было зафиксировано ни одного случая убийства людей тёмными тигровыми питонами.



Тем не менее, Всемирная организация здравоохранения заявляет, что от змей в год погибает до 138 тысяч человек.