Заклинатель змей едва не лишился глаз после укуса питона

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Укротитель змей чуть не потерял глаз после того, как его во время съёмки видео о дикой природе в стиле Стива Ирвина укусил за лицо питон.
32-летний Ник Бишоп (Nick Bishop) рассказывал о метровой рептилии, которую он нашёл в Национальном парке Эверглейдс во Флориде, США, когда та решила его атаковать.
В снятом ролике дрессировщик из Лос-Анджелеса держит змею, пока тёмный тигровый питон, которого обычно можно повстречать в Юго-Восточной Азии, чтобы защитить себя, несколько раз вонзает свои клыки в руку мужчины.
«Он меня укусил», — говорит Бишоп в видео, обращаясь к своим зрителям.
«Он меня укусил», — говорит Бишоп в видео, обращаясь к своим зрителям.
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Но уже через мгновение, пока дрессировщик разговаривал с камерой, змея приблизилась к его лицу, чтобы в конечном итоге вонзиться своими клыками в область лица любителя животных, расположенную прямо над его глазом.
К счастью, мужчине удалось отделаться лёгким испугом и сохранить свой глаз: клыки рептилии впились ему в бровь, а не в глазное яблоко.
К счастью, мужчине удалось отделаться лёгким испугом и сохранить свой глаз: клыки рептилии впились ему в бровь, а не в глазное яблоко.
В дальнейшем на кадрах отчётливо видна сочащаяся алая жидкость, вытекающая из раны, которую оставила после себя на лице Бишопа змея.
Несмотря на нападение, ютубер попытался пошутить, чтобы немного разбавить возникшую в воздухе напряжённость:
«Ну, мы называем это любовью», — проговоривает он.
«Я знал, что она собирается нанести удар, это то, что они обычно делают. Я просто понятия не имел, что он будет целится в моё лицо, пока не стало слишком поздно», — позже рассказал Ник.
«Обычно я себя не снимаю, и это главная причина, почему. Подобные несчастные случаи случаются, но мне повезло. Всё могло закончится намного хуже», — отметил он.
Несмотря на нападение, ютубер попытался пошутить, чтобы немного разбавить возникшую в воздухе напряжённость:
«Ну, мы называем это любовью», — проговоривает он.
«Я знал, что она собирается нанести удар, это то, что они обычно делают. Я просто понятия не имел, что он будет целится в моё лицо, пока не стало слишком поздно», — позже рассказал Ник.
«Обычно я себя не снимаю, и это главная причина, почему. Подобные несчастные случаи случаются, но мне повезло. Всё могло закончится намного хуже», — отметил он.
Добавим, что тёмные тигровые питоны охотятся на местные виды млекопитающих, птиц и рептилий Флориды, а также на чёрных крыс.
Они не ядовиты и обычно содержатся в качестве домашних животных, потому что куда более послушны, чем другие крупные змеи.
По словам National Geographic, они могут достигать 7-метровой длины (и даже более) и весить около 90 кг.
Эти существа также прекрасные пловцы и могут оставаться под водой до 30 минут, прежде чем всплыть на поверхность для того, чтобы глотнуть новую порцию свежего воздуха.
Отметим, что на данный момент во Флориде не было зафиксировано ни одного случая убийства людей тёмными тигровыми питонами.
Тем не менее, Всемирная организация здравоохранения заявляет, что от змей в год погибает до 138 тысяч человек.
Они не ядовиты и обычно содержатся в качестве домашних животных, потому что куда более послушны, чем другие крупные змеи.
По словам National Geographic, они могут достигать 7-метровой длины (и даже более) и весить около 90 кг.
Эти существа также прекрасные пловцы и могут оставаться под водой до 30 минут, прежде чем всплыть на поверхность для того, чтобы глотнуть новую порцию свежего воздуха.
Отметим, что на данный момент во Флориде не было зафиксировано ни одного случая убийства людей тёмными тигровыми питонами.
Тем не менее, Всемирная организация здравоохранения заявляет, что от змей в год погибает до 138 тысяч человек.
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