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Заклинатель змей едва не лишился глаз после укуса питона

Заклинатель змей едва не лишился глаз после укуса питона (4 фото)

Автор:
16 марта 2021 11:05
Сообщество : Истории
Метки: видео   заклинатель змей   змея   истории   питон   удав   укус   фото   
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Укротитель змей чуть не потерял глаз после того, как его во время съёмки видео о дикой природе в стиле Стива Ирвина укусил за лицо питон.
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Метки: видео   заклинатель змей   змея   истории   питон   удав   укус   фото   
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Ivan 9 минут назад
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