В джунглях нашли пару, которая 50 лет прожила без цивилизации

Пара вырабатывала свой подход к ведению домашнего хозяйства на протяжении десятилетий и теперь не оглядывается назад: они не видели телевизора уже более 30 лет и избегают Google, насколько это возможно.

Дано и Робин живут благодаря природным ресурсам, найденным на двух акрах земли вокруг их дома. Готовят кофе из собранных какао-бобов, выращивают овощи и фрукты, охотятся на оленей и лечатся травами.