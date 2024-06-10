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В джунглях нашли пару, которая 50 лет прожила без цивилизации

В джунглях нашли пару, которая 50 лет прожила без цивилизации

Автор:
10 июня 2024 10:30
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Жизнь   без цивилизации   джунгли   люди   фото   
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Супруги Дано и Робин с конца 1970-х годов живут посреди джунглей в доме, который они построили собственноручно в долине Вайалуа (Гавайи, США). Их жилье расположено в 20 милях от ближайшего города, вдали от светофоров и крупных магазинов.

Пара вырабатывала свой подход к ведению домашнего хозяйства на протяжении десятилетий и теперь не оглядывается назад: они не видели телевизора уже более 30 лет и избегают Google, насколько это возможно.

Дано и Робин живут благодаря природным ресурсам, найденным на двух акрах земли вокруг их дома. Готовят кофе из собранных какао-бобов, выращивают овощи и фрукты, охотятся на оленей и лечатся травами.

Недавно к ним в гости приехал американский режиссер Питер Сантенелло, у которого 2,95 миллиона подписчиков на YouTube. Блогер провел с парой типичный день вне сети и поделился выводами.

"Даже не осознавал, насколько это необычный образ жизни, но бывают моменты, когда целыми неделями не вижу ни одного другого человека, кроме Робин", — рассказывает Дано, который родился и вырос в Сан-Диего.

Как выяснилось, супруги познакомились в гавайских джунглях: Робин уже жила вдали от цивилизации со своей двухлетней дочерью от предыдущего брака, а Дано случайно наткнулся на ее дом, когда гулял по окрестностям и заинтересовался тем, что женщина держит коз.

"Я подошел и сказал: "Робин, можно мне немного козьего молока к кофе, пожалуйста?". С этого все и началось", — вспоминает мужчина день их знакомства.

Сейчас пара воспитывает четверых детей. Одна из их дочерей уже приобрела свой дом в Новой Зеландии, а другая — квартиру в Портленде.

После того как репортаж Питера Сантенелло появился на YouTube сотни людей начали делиться своими мыслями о таком образе жизни.

  • "Ого, это мечта всей моей семьи";
  • "Мир стал таким сумасшедшим. В свои 60 лет я ничего не знаю о том, как прокормить свою семью и выжить в таких условиях, если придется";
  • "Это то, к чему я стремлюсь. Тишина и покой. Связь с природой. Это вершина жизни".

Видео собрало почти 1,5 миллиона просмотров, тысячи комментариев и лайков.


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Метки: Видео   Жизнь   без цивилизации   джунгли   люди   фото   
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9  комментариев
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7k
Старичок 2 часа назад
точно, точно. без цивилизации. эл. лампы сами изготовили, как и выработка эл. энергии.
какой звиздежь ради лайков.
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4
taptun 14 минут назад
:) Удивил автор, у нас отъехать от города километров на 50 и будет все тоже самое, только без посудомоек, стиралок и холодильников местами. Ну ладно ладно 60 км, а так намного интереснее чем у них в рамках вопроса о цивилизации.
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5k
Искандер 18 минут назад
Тут , типа нашей телепередачи- "Последний герой", по моему называлася. Когда несколько человек производят какие-то действия, а несколько десятков, их обслуживают!
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35k
Korolev 56 минут назад
Кофе из какао-бобов это как?
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34k
Владимир Час назад
Водопровод, электричество явно есть, посуда нормальная, одежда, стол вон под горшки, да и сами горшки явно фабричные.. Да, "живут без цивилизации". Избегают гугла насколько это возможно, но ютуб посматривают иногда, ага.
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444
Dmitry 2 часа назад
"Готовят кофе из собранных какао-бобов..." - магия во всей красе
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5k
Горожанин 2 часа назад
Видно, что главные герои эволюционируют. У них появились явные черты неандертальцев.
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
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