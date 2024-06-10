В джунглях нашли пару, которая 50 лет прожила без цивилизации

Супруги Дано и Робин с конца 1970-х годов живут посреди джунглей в доме, который они построили собственноручно в долине Вайалуа (Гавайи, США). Их жилье расположено в 20 милях от ближайшего города, вдали от светофоров и крупных магазинов.
Пара вырабатывала свой подход к ведению домашнего хозяйства на протяжении десятилетий и теперь не оглядывается назад: они не видели телевизора уже более 30 лет и избегают Google, насколько это возможно.
Дано и Робин живут благодаря природным ресурсам, найденным на двух акрах земли вокруг их дома. Готовят кофе из собранных какао-бобов, выращивают овощи и фрукты, охотятся на оленей и лечатся травами.
Недавно к ним в гости приехал американский режиссер Питер Сантенелло, у которого 2,95 миллиона подписчиков на YouTube. Блогер провел с парой типичный день вне сети и поделился выводами.
"Даже не осознавал, насколько это необычный образ жизни, но бывают моменты, когда целыми неделями не вижу ни одного другого человека, кроме Робин", — рассказывает Дано, который родился и вырос в Сан-Диего.
Как выяснилось, супруги познакомились в гавайских джунглях: Робин уже жила вдали от цивилизации со своей двухлетней дочерью от предыдущего брака, а Дано случайно наткнулся на ее дом, когда гулял по окрестностям и заинтересовался тем, что женщина держит коз.
"Я подошел и сказал: "Робин, можно мне немного козьего молока к кофе, пожалуйста?". С этого все и началось", — вспоминает мужчина день их знакомства.
Сейчас пара воспитывает четверых детей. Одна из их дочерей уже приобрела свой дом в Новой Зеландии, а другая — квартиру в Портленде.
После того как репортаж Питера Сантенелло появился на YouTube сотни людей начали делиться своими мыслями о таком образе жизни.
- "Ого, это мечта всей моей семьи";
- "Мир стал таким сумасшедшим. В свои 60 лет я ничего не знаю о том, как прокормить свою семью и выжить в таких условиях, если придется";
- "Это то, к чему я стремлюсь. Тишина и покой. Связь с природой. Это вершина жизни".
Видео собрало почти 1,5 миллиона просмотров, тысячи комментариев и лайков.
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какой звиздежь ради лайков.
крч расходимся ...