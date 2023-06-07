Как якутский отшельник уже 20 лет живет в лесу

Как живет отшельник из Якутии, и почему он решил перебраться в лес.
Казалось бы, в условиях российского климата невозможно представить себе таких аскетов, но отшельники есть и у нас. В Якутии, одном из самых холодных регионов мира, уже больше уже 20 лет живет отшельник Самуил. Он живет в тайге, а ближайшая деревня от его дома в 30 километрах.
Самуил перебрался в лес больше 20 лет назад, после того как вся его семья погибла. Он сам построил дом из бревен, утеплил его паклей, а вместо окон использовал целлофан, который, честно сказать, не очень держит температуру. Жить отшельником в Якутии непросто, особенно в холодное время года. Зимой вся его жизнь выглядит как постоянная борьба за тепло. С самого утра Самуил заготавливает дрова, которыми отапливает дом круглые сутки. Такая физическая работа — лучший способ согреться в морозы. Другой физический труд, которым Самуил занят практически ежедневно, — это заготовка воды. Отшельник набирает ее в ближайшем озере: зимой от откалывает лед, а потом растапливает его.
Самуил говорит, что главный плюс якутских морозов — это то, что вся еда прекрасно хранится прямо на улице, так что холодильник ему не нужен. Правда, даже здесь нужно быть осторожным, ведь пищу нужно хорошо прятать от медведей и других животных. Кстати, медведей Самуил встречает очень часто, но они никогда его не трогают: по всей видимости, им достаточно пищи в лесу.
Обычно Самуил ест один или два раза в день в зависимости от того, сколько у него осталось продуктов. Основной вид мяса, доступный отшельнику, — это зайчатина. Зайцев он ловит на ловушки. Самые близкие друзья Самуила — собаки, с которыми он охотно делится своей пищей. В свободное время он любит играть на баяне, и даже научился играть на обычной посуде, которая есть в его доме. Главные лекарства якутского отшельника — это чай из еловых иголок или листьев осины: такие настои отлично помогают справиться с простудой. Также Самуил регулярно печет якутский хлеб, муку для него он приносит в лес из деревни. Но так как до деревни путь очень долгий (она находится в 30 километрах), отшельник ходит туда только в теплое время года. В конце видео к Самуилу приезжают гости — авторы канала, они привезли ему презенты и помогли заготовить дрова.
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