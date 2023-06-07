Как якутский отшельник уже 20 лет живет в лесу

Обычно Самуил ест один или два раза в день в зависимости от того, сколько у него осталось продуктов. Основной вид мяса, доступный отшельнику, — это зайчатина. Зайцев он ловит на ловушки. Самые близкие друзья Самуила — собаки, с которыми он охотно делится своей пищей. В свободное время он любит играть на баяне, и даже научился играть на обычной посуде, которая есть в его доме. Главные лекарства якутского отшельника — это чай из еловых иголок или листьев осины: такие настои отлично помогают справиться с простудой. Также Самуил регулярно печет якутский хлеб, муку для него он приносит в лес из деревни. Но так как до деревни путь очень долгий (она находится в 30 километрах), отшельник ходит туда только в теплое время года. В конце видео к Самуилу приезжают гости — авторы канала, они привезли ему презенты и помогли заготовить дрова.