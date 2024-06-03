Жители готовы бежать: целый остров в Карибском море может оказаться под водой

Небольшой остров у берегов Панамы медленно погружается в море, вынуждая местное население переехать на материк.

Крошечный карибский остров Гарди Сугдуб (Gardi Sugdub) регулярно затапливает море. Расположенный в трех километрах от побережья Панамы, остров был населен коренным народом Куна более 100 лет и стал первым местом, откуда латиноамериканцы были переселены правительством. Теперь 1200 жителей должны покинуть свою родину, прежде чем она полностью исчезнет под водой.

Около 300 семей пакуют свои вещи, готовясь к кардинальным переменам. Люди, которые посвятили свою жизнь морю и туризму, на следующей неделе будут переселены на материк.