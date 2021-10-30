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Самый северный город на краю России: как живут люди в Певеке

Самый северный город на краю России: как живут люди в Певеке (4 фото)

Автор:
30 октября 2021 09:12
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   город   жизнь   люди   певек   путешествия   фото   
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Небольшой городок Певек раскинулся на Чукотке, с одной его стороны — океан, с другой — тундра. Реалии крайнего российского города Певека далеки от легкой и беззаботной жизни.

Там проживают около 5000 человек, и каждый из них ведет ежедневную борьбу с суровыми условиями местности.


Жизнь на краю

Город, расположенный на краю страны, полюбить нелегко в силу многих причин. Одна из них — трудности с логистикой. Добраться сюда тяжело не только местным и редким туристам, но и службам, которые доставляют еду и необходимые вещи. В силу отдаленного расположения цены на продукты высокие: фрукты местные приобретают только на праздники, а десяток яиц дешевле 300 рублей не найти.

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Население редко может позволить себе отпуск. В лучшем случае — раз в два года. Билет до столицы стоит около 40 тысяч рублей, так что немногие жители Певека могут позволить себе такие траты. На Юг тоже ездят очень редко, так что некоторые проводят безвылазно в городе десятилетия. Развлечений в городе тоже не слишком много: есть комплекс, где можно поиграть в бильярд, там же устраивают концерты и дискотеки. В городе есть три кафе, однако кухня там дорогая.


С погодными условиями люди мирятся, хоть и скрипя зубами. Солнца там катастрофически мало, а морозы иногда суровее, чем -45 °C. Для перемещения по улице жители надевают две пары штанов, несколько свитеров и теплый пуховик. Иногда в городе случается настоящее лето, как правило, раз в несколько лет. В таком случае жители наслаждаются 40-градусной жарой, отдыхая возле местных водоемов практически круглосуточно, тогда город накрывает полярный день.

Правила Певека

Время от времени с Северного Ледовитого океана дует сильный ветер. Местные называют его южаком, и потоки воздуха представляют реальную угрозу. Перед приходом южака температура воздуха резко повышается на несколько десятков градусов, а люди замирают, будто в ожидании праздника. Далее на город с шумом налетает снежная волна, при виде которой кажется, что наступил конец света. В это время опасно находиться на улице, в школе отменяют занятия, а у взрослых образуются неожиданные выходные — все для того, чтобы переждать буйство стихии.

Местные жители — люди, которые были воспитаны суровыми условиями места, в котором они живут. Их характер отличается силой духа и оптимизмом. Они признаются, что место не оставило попросту выбора — приходится быть сильными. К редким приезжим с материка у них, как у природы, высокие требования — те должны соответствовать нраву.

Бывает, что в город приходят белые медведи. Тогда жителям доводится сидеть дома до приезда спасателей, которые отгоняют незваных гостей на безопасное расстояние от населенного пункта. Несмотря на все минусы, люди радуются северному сиянию, прекрасным закатам и красотам тундры, уверяя, что, побывав на Чукотке однажды, она останется в сердце навсегда.

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Метки: в мире   город   жизнь   люди   певек   путешествия   фото   
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7  комментариев
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San_Fajanse 43 минуты назад
я хочу туда, на пару лет, просто прочувствовать и понять, а я уже много где работал, вахтовик, собственной персоной
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1k
Вадик Бондаренко 7 минут назад
Походу житель Сочи писал, *Для перемещения по улице жители надевают две пары штанов, несколько свитеров и теплый пуховик*, скажу так что в Сибири, не так далеко даже в Омске и Новосибирске если подштанники не оденешь зимой то можешь я*ки в музей сдавать.
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1k
Павел 15 минут назад
На*ер так жить. Представляю, сейчас сидит там какой нибудь парнишка и думает: "угораздило же меня родиться в этой дыре". И ведь весь ужас в том, что большинство и уехать не могут, потому что нищие видимо. Интересно, как там с уровнем самоубийств. А может им лучше и не знать, какая жизнь на юге проходит мимо них. У них и так депрессия от недостатка солнца, а тут вообще вскроются всей деревней.
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0
Nikita Kleschin 46 минут назад
Южак уходил в глубь тундры, заваливал все поселки снегом. Снега было по крыши,приходилось откапывать двери. Обрывал эл.провода,посёлки оставались без электричества,но были свои маленькие диз.электростанции. Есть что вспомнить
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43k
Ибака Грозный 47 минут назад
"Население редко может позволить себе отпуск. В лучшем случае раз в два года"-я себе в Москве такого не могу позволить....
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29k
Snork Snorkoff 48 минут назад
Что за убогий и тупой текст?
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81k
Броненосец Потелкам 52 минуты назад
Сурово....
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