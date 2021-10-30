Самый северный город на краю России: как живут люди в Певеке

Население редко может позволить себе отпуск. В лучшем случае — раз в два года. Билет до столицы стоит около 40 тысяч рублей, так что немногие жители Певека могут позволить себе такие траты. На Юг тоже ездят очень редко, так что некоторые проводят безвылазно в городе десятилетия. Развлечений в городе тоже не слишком много: есть комплекс, где можно поиграть в бильярд, там же устраивают концерты и дискотеки. В городе есть три кафе, однако кухня там дорогая.

С погодными условиями люди мирятся, хоть и скрипя зубами. Солнца там катастрофически мало, а морозы иногда суровее, чем -45 °C. Для перемещения по улице жители надевают две пары штанов, несколько свитеров и теплый пуховик. Иногда в городе случается настоящее лето, как правило, раз в несколько лет. В таком случае жители наслаждаются 40-градусной жарой, отдыхая возле местных водоемов практически круглосуточно, тогда город накрывает полярный день.