Ученые из Австралии зафиксировали необычные повторяющиеся сигналы из космоса

Сигнал неоднороден и повторяется с интервалом около 54 минут.
Маниша Калеб и Эмиль Ленк зафиксировали необычный сигнал, с которым не сталкивались ранее. С помощью телескопа Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) в штате Западная Австралия им удалось получить импульсы, природа которых пока не ясна.
"Недавно мы обнаружили радиотранзиент, который не похож ни на что, что астрономы видели раньше. Он не только имеет цикл продолжительностью почти час (самый долгий из когда-либо наблюдавшихся), но в течение нескольких наблюдений мы видели, как он иногда испускает длинные яркие вспышки, иногда быстрые и слабые импульсы, а иногда вообще ничего не испускает", - рассказывают исследователи.
Происхождение сигнала с таким длительным периодом остается глубокой загадкой, и исследователи предполагают, что он мог исходить от медленно вращающейся нейтронной звезды. но это лишь предположение, т.к. их цикл не может быть столь длительным. Также не исключают возможность того, что объект, испускающий импульсы, является белым карликом – остатком сгоревшей звезды размером с Землю, у которой израсходовано топливо. Однако «неизвестно, каким образом белые карлики могли бы генерировать радиосигналы, которые поступают на Землю».
Еще одно объяснение — объект относится к бинарной системе, в которой нейтронная звезда или белый карлик вращается вокруг другой невидимой звезды. Однако все три версии приблизительные, нуждающиеся в дальнейшем изучении.
Объект носит название ASKAP J1935+2148. Он находится в плоскости Млечного Пути, примерно в 15 820 св. годах от Земли В исследовании, опубликованном в издании Nature Astronomy., говорится, что он демонстрирует 3 варианта излучения:
- яркое импульсное состояние с импульсами линейной поляризации длительностью 10-50 секунд;
- слабое импульсное состояние (примерно в 26 раз слабее яркого состояния) с импульсами циркулярной поляризацией длительностью приблизительно 370 миллисекунд;
- яркое импульсное состояние с сильно циркулярной поляризацией. состояние покоя или гашения без импульсов.
Маниша Калеб сообщает, что если бы сигналы не исходили из одной точки, исследователи не поверили бы в то, что они производятся одним и тем же объектом. Дальнейшее изучение сигналов поможет ученым разобраться в происходящем, отследить источник и, возможно, уточнить физику звезд.
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