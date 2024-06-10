Ученые из Австралии зафиксировали необычные повторяющиеся сигналы из космоса

"Недавно мы обнаружили радиотранзиент, который не похож ни на что, что астрономы видели раньше. Он не только имеет цикл продолжительностью почти час (самый долгий из когда-либо наблюдавшихся), но в течение нескольких наблюдений мы видели, как он иногда испускает длинные яркие вспышки, иногда быстрые и слабые импульсы, а иногда вообще ничего не испускает", - рассказывают исследователи.

Происхождение сигнала с таким длительным периодом остается глубокой загадкой, и исследователи предполагают, что он мог исходить от медленно вращающейся нейтронной звезды. но это лишь предположение, т.к. их цикл не может быть столь длительным. Также не исключают возможность того, что объект, испускающий импульсы, является белым карликом – остатком сгоревшей звезды размером с Землю, у которой израсходовано топливо. Однако «неизвестно, каким образом белые карлики могли бы генерировать радиосигналы, которые поступают на Землю».

Еще одно объяснение — объект относится к бинарной системе, в которой нейтронная звезда или белый карлик вращается вокруг другой невидимой звезды. Однако все три версии приблизительные, нуждающиеся в дальнейшем изучении.