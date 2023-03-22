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Миссия DART: итоги испытания по изменению траектории астероида

Миссия DART: итоги испытания по изменению траектории астероида

Автор:
22 марта 2023 14:43
Сообщество : Космос
Метки: Ynews   астероид   дарт   космические тела   космос   наука   результаты эксперимента   эксперименты   
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26 сентября 2022 года космический аппарат DART намеренно врезался в астероид Диморф. Это было сделано для проверки того, можно ли изменить траекторию и перенаправить потенциально опасный астероид подальше от Земли. В целом эксперимент признали успешным: орбита Диморфа изменилась. Но не так, как предполагали учёные.

Итак, космический аппарат размером с холодильник на скорости 22 000 км/ч врезался в астероид шириной 160 метров.

После столкновения произошёл сильный выброс вещества и образовался пылевой хвост длиной в десятки тысяч километров. Взрыв был необычным, облака пыли извергались из астероида в течение почти двух недель, и в дополнение к импульсу от удара он получил дополнительный импульс благодаря эффекту отдачи от выброса пород.

Сообщается, что Диморф потерял 0,3-0,5% от своей массы. Изменились и его масса, и скорость его вращения вокруг астероида-спутника (Дидим), и орбита. Однако если расчёты предсказывали сокращение орбиты Диморфа на 10 минут, то в реальности изменение было в 3,5 раза сильнее — орбита астероида сократилась на 33 минуты.


Ученые из Эдинбургского университета поделились фотографиями пылевых облаков, образовавшихся после взрыва. Они использовали свои наблюдения для изучения состава астероида и последствий столкновения.

«Астероиды — одни из основных источников информации о том, из чего были созданы все планеты и луны в нашей Солнечной системе», — сказал аспирант Эдинбургского университета Брайан Мерфи. 


То есть облако пыли, оставшееся после того, как DART врезался в Диморф, может рассказать нам о том, что произошло, когда сформировалась наша Солнечная система. Также можно получить больше данных о химическом составе астероида.


Команда исследователей использовала Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории для наблюдения за миссией DART. Они в течение месяца наблюдали за эволюцией облака обломков и пыли с помощью прибора Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE). И обнаружили, что сразу после столкновения пыль приобрела голубой цвет — это указывало на то, что она состояла из очень мелких частиц. Но со временем частицы начали собираться вместе и образовывать сгустки, спирали и длинный хвост, уходящий от солнечного излучения. Хвост и спирали казались более красными, чем исходное облако пыли, что позволяет предположить, что они состоят из более крупных частиц.



Прибор MUSE также позволил учёным изучить химический состав Диморфа по пыли, которую он выбрасывал. Это возможно благодаря тому, что определённые длины волн солнечного света отражаются определёнными молекулами, такими как вода (H₂O) и кислород (O₂), и это позволяет их идентифицировать. Эти две молекулы, в частности, указывают на наличие льда внутри астероида, однако ни одну из них обнаружить не удалось.

Другая группа учёных из обсерватории и планетария Армы использовала другой инструмент VLT для изучения последствий столкновения. Они обнаружили, что свет, отражённый поверхностью астероида, сразу после столкновения стал менее поляризованным и более беспорядочно ориентированным.


Астероид отразил больше света после удара, то есть его внутренняя часть более гладкая, чем шероховатая внешняя. Тот факт, что внутренняя часть имеет более гладкую текстуру и более правильную молекулярную структуру, чем внешняя, может объясняться тем, что она не подвергалась воздействию солнечного ветра и радиации.

Другая вероятность состоит в том, что DART полностью разрушил верхний слой Диморфа, что привело к образованию мелких частиц пыли. Дело в том, что при определённых обстоятельствах более мелкие фрагменты более эффективно отражают свет и менее эффективно его поляризуют.


Если вам интересна тема астероидов, обратите внимание на интерактивный инструмент НАСА Eyes on Asteroids. Он позволяет следить за астероидами, летящими к Земле.

Здесь показаны следующие пять ближайших сближений астероидов с Землей. Например, сегодня, 22 марта, ожидается, что объект шириной 36 метров пролетит мимо нашей планеты на расстоянии чуть более 5 миллионов километров.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   астероид   дарт   космические тела   космос   наука   результаты эксперимента   эксперименты   
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15  комментариев
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9k
Фомич 2 часа назад
В целом эксперимент признали успешным: орбита Диморфа изменилась. Но не так, как предполагали учёные.

Прочел заголовок и первая мысль "Астероид летел мимо, а теперь орбиту подправили и идет к Земле".
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3k
АБЕЗЬЯН 43 минуты назад
Так в итоге миссия по изменению траектории астероида превратилась в миссию по изучению пыли.
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11k
Трив 45 минут назад
Думаю, очень опасная технология, если исходит только от одной страны. США играть в спасателя мира в реальности не станут. И астероид когда-нибудь вдруг упадёт на Россию, а они и как бы ни причём.
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29k
Ego sum qui sum 2 часа назад
это они еще Брюса Виллиса на астероид не закинули
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1k
Алексей Гулевич 2 часа назад
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 3 часа назад
чем был ХОЛОДИЛЬНИК нашпигован?)
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383
Dima ☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
салом )
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32k
Dobry vojak Svejk 3 часа назад
Вот так грохнем один раз по астероиду, а это вовсе и не астероид, а чей-нибудь зонд или того хуже - корабль инопланетный))) Наверное так и начинаются космические войны ))
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24k
Влад 3 часа назад
Понятно, инопланетяне не прилетят, их подбили.
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347
Damvrot Hohlam Влад 3 часа назад
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