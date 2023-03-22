Миссия DART: итоги испытания по изменению траектории астероида

«Астероиды — одни из основных источников информации о том, из чего были созданы все планеты и луны в нашей Солнечной системе», — сказал аспирант Эдинбургского университета Брайан Мерфи.

То есть облако пыли, оставшееся после того, как DART врезался в Диморф, может рассказать нам о том, что произошло, когда сформировалась наша Солнечная система. Также можно получить больше данных о химическом составе астероида.

Команда исследователей использовала Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории для наблюдения за миссией DART. Они в течение месяца наблюдали за эволюцией облака обломков и пыли с помощью прибора Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE). И обнаружили, что сразу после столкновения пыль приобрела голубой цвет — это указывало на то, что она состояла из очень мелких частиц. Но со временем частицы начали собираться вместе и образовывать сгустки, спирали и длинный хвост, уходящий от солнечного излучения. Хвост и спирали казались более красными, чем исходное облако пыли, что позволяет предположить, что они состоят из более крупных частиц.