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Обнаружена экзопланета, которая очень похожа на Землю и от нее исходит повторяющийся радиосигнал

Обнаружена экзопланета, которая очень похожа на Землю и от нее исходит повторяющийся радиосигнал

Автор:
06 апреля 2023 10:38
Сообщество : Космос
Метки: интересно   космос   наука   планета   сигнал   факты   фото   
830
2

Астрономы засекли повторяющийся радиосигнал из космоса и проследили его до каменистой экзопланеты размером с Землю. Но это не передача от инопланетного разума. Суть открытия в другом — это может быть признаком магнитного поля у далёкой планеты. А магнитное поле — это щит для атмосферы и база для зарождения биологической жизни. До этого никто ещё не находил землеподобных экзопланет с признаками магнитного поля. Планета YZ Ceti b стала первой.

Сразу отметим, что исследование изобилует допусками и не может считаться завершённым. Обнаруженный повторяющийся радиосигнал от планеты YZ Ceti b из системы звезды YZ Ceti в созвездии Кита немного не совпадает с периодом орбиты экзопланеты. Этому тоже может быть объяснение. Например, магнитное поле экзопланеты имеет наклон и это вносит неточность в период повторения радиовсплесков.

В то же время данных достаточно, чтобы построить примерную модель происходящего в системе YZ Ceti. Планета YZ Ceti b делает один оборот вокруг своей звезды примерно за двое суток. Эта звезда не такая яркая и горячая как наше Солнце, но двое суток — это очень и очень близко, чтобы там была жидкая вода и условия для зарождения биологической жизни. Зато появляется возможность для регистрации сильного взаимодействия магнитных полей звезды и планеты.

На больших орбитах это сделать невозможно. По крайней мере, если использовать современные астрономические приборы и методики. Однако если планета расположена совсем рядом со звездой, то плазменный ветер светила будет вызывать значительные возмущения магнитного поля планеты, что, как предполагают учёные, они смогли наблюдать в системе YZ Ceti.

Данные наблюдений учёные представили в статье в журнале Nature Astronomy. Если они подтвердятся, это станет открытием первой каменистой землеподобной экзопланеты с собственным магнитным полем. На этой конкретной планете жизни в нашем понимании нет, и не будет, но открытие приведёт к разработке методики обнаружения магнитных полей у экзопланет в целом, а это ещё одна возможность для направленного поиска жизни во Вселенной.

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Метки: интересно   космос   наука   планета   сигнал   факты   фото   
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15  комментариев
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4k
Григорий 2 часа назад
а потом через 40-50 лет они выяснят, что сигнал был наводкой от микроволновки
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2k
Бомбардир 41 минуту назад
Раз в два дня Новый год. Круто!
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8k
Роман 49 минут назад
какой громкий заголовок!
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22k
Mike Miller 52 минуты назад
Магнитное поле засекли по радиосигналу? Круто, чё)))))
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3k
Nigilist 57 минут назад
"На Тау Ките, живут в красоте ...
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2k
Alex 2 часа назад
Как туда свалить?
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9k
krivsan 2 часа назад
ну хорошо,сколько тысяч лето со скоростью света туда лететь???все остальное не имеет смысла
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29k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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32k
Юр21 2 часа назад
Короче, планета похожая на Землю - но жизни на ней нет... Автор, открой учебник астрономии за 11 класс и я гарантирую ты обалдеешь, там нарисованы куча планет похожих на Землю тем что они круглые, но жизни там нет.
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