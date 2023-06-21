Зонд НАСА зафиксировал зелёную вспышку на Юпитере

По словам астрономов, молнии на Юпитере не редкость. Они похожи на то же природное явление на Земле, но с некоторыми отличиями. На нашей планете молнии возникают из водяных облаков и чаще всего случаются вблизи экватора, в то время как на Юпитере молнии, вероятно, также возникают в облаках, содержащих раствор аммиака, и чаще всего их можно увидеть вблизи полюсов.

Снимок был сделан во время 31-го пролёта «Юноны» вблизи Юпитера. Астроном Кевин Гилл обработал его, используя дополнительные данные, полученные при помощи прибора «Юнокам» на борту зонда, и после этого изображение приобрело нынешний вид. Снимок был опубликован НАСА 16 июня.