Зонд НАСА зафиксировал зелёную вспышку на Юпитере

Космический аппарат «Юнона» прислал изображение неоново-зелёной вспышки, светящейся сквозь густые клубящиеся облака Юпитера, ещё 31 декабря 2020 года, но опубликовали его только сейчас. Снимок был сделан, когда зонд находился на расстоянии 32 тысяч километров от вершин облаков планеты. Эта зелёная точка — мощная молния недалеко от северного полюса газового гиганта.
По словам астрономов, молнии на Юпитере не редкость. Они похожи на то же природное явление на Земле, но с некоторыми отличиями. На нашей планете молнии возникают из водяных облаков и чаще всего случаются вблизи экватора, в то время как на Юпитере молнии, вероятно, также возникают в облаках, содержащих раствор аммиака, и чаще всего их можно увидеть вблизи полюсов.
Снимок был сделан во время 31-го пролёта «Юноны» вблизи Юпитера. Астроном Кевин Гилл обработал его, используя дополнительные данные, полученные при помощи прибора «Юнокам» на борту зонда, и после этого изображение приобрело нынешний вид. Снимок был опубликован НАСА 16 июня.
Это природное явление на газовом гиганте называется юпитерианской молнией. Впервые оно было замечено космическим кораблем «Вояджер-1», когда он пролетел мимо Юпитера в марте 1979 года.
И только когда планету посетил аппарат «Юнона», учёные определили, что юпитерианская молния похожа на молнию земную.
Шеннон Браун из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, Калифорния, сказал следующее:
Независимо от того, на какой планете вы находитесь, молнии действуют как радиопередатчики — посылают радиоволны, когда они мелькают в небе. Но до «Юноны» все сигналы молний, зарегистрированные космическими кораблями («Вояджер-1», «Вояджер-2», «Галилео», «Кассини»), ограничивались либо визуальным обнаружением, либо килогерцовым диапазоном радиоспектра, несмотря на поиск сигналов в мегагерцовом диапазоне.
«Юнона» исследует Юпитер с 2016 года, делая новые снимки загадочной планеты, которые, как надеются учёные, помогут им лучше понять этот удивительный мир.
Зонд запечатлел также электрических синих «фей» и «эльфов», танцующих в атмосфере Юпитера. Такие кратковременные световые явления происходят и на Земле во время грозы, но они впервые наблюдаются на далёкой планете.
НАСА сообщает, что в ближайшие месяцы «Юнона» продолжит свои пролёты вблизи Юпитера, особенно над его ночной стороной.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Поясняю. Молнии возникают на всех вращающихся планетах с атмосферой (не зависимо от ее состава). Принцип возникновения - как у натертой эбонитовой палочки. Атмосфера трется о поверхность планеты (вращение, ветры и т.д.) и возникает разность потенциалов в воздухе (обычно в точках концентрации) и на поверхности. Как только разница потенциалов накапливается больше "напряжения пробоя" - сверкает молния, разряжая атмосферу (и начинается новое накопление). Если точек концентрации в атмосфере много (облака, пыльные реки и т.д.) то может быть много разрядов в разное время, а может быть один "ветвящийся по небу". А вот цвет разряда зависит от атмосферы, через которую он идет. На земле разряд идет через воздух, где почти 80% азота дают разряду голубоватый цвет. На Юпитере разряд через атмосферу водородо-гелиевую цвет (голубовато-зеленый + оранжево-белый) и в зависимости от концентрации этого коктейля молния может быть серой, желтоватой, зеленоватой, голубоватой. Словом, цвет зависит от состава атмосферы в месте разряда. А вот накапливается заряд, напомню, от трения атмосферы и поверхности, вне зависимости от того, какие газы атмосферу составляют.
Есть, кстати, еще способ накопления заряда - "космический ветер" (свет, заряженные частицы и т.д. прилетающие в атмосферу). При наличии магнитного поля у планеты будут разряды в высоких слоях атмосферы - на земле полярные сияния, цвет которых так же зависит от состава атмосферы в местах разряда (с высотой состав газов в атмосфере меняется и сияния могут быть цветными, в том числе зелеными)