FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 1520 постов • 698 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука 
Данные телескопа "Кеплер" помогли обнаружить группу планет-изгоев

Данные телескопа "Кеплер" помогли обнаружить группу планет-изгоев (4 фото + 2 видео)

Автор:
07 июля 2021 15:04
Сообщество : Наука
Метки: ynews   исследование   космический телескоп   космос   открытие   поиск экзопланет   телескоп Кеплер   экзопланеты   
518
4
2
Ученые до сих пор изучают данные, полученные с помощью космического телескопа НАСА "Кеплер". Так, недавно обнаружены четыре загадочные "свободно плавающие" планеты, которые, по всей видимости, находятся в одиночестве в глубоком космосе и не связаны ни с одной звездой-хозяином.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: ynews   исследование   космический телескоп   космос   открытие   поиск экзопланет   телескоп Кеплер   экзопланеты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
costa 40 минут назад
Тут один долбойоп по прозвищу Лабуда гордился храмом...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
Показать ещё
OUKITEL C21 Pro - доступный смартфон со стильным дизайном OUKITEL C21 Pro - доступный смартфон со стильным дизайном Космический телескоп нашел 300 миллионов планет, пригодных для жизни Космический телескоп нашел 300 миллионов планет, пригодных для жизни Элементы космического корабля в метеорите: правда или фейк? Элементы космического корабля в метеорите: правда или фейк? Ученые создали четвероногий марсоход Ученые создали четвероногий марсоход NASA разрабатывает телескоп для поиска опасных астероидов и комет NASA разрабатывает телескоп для поиска опасных астероидов и комет Gliese 3470 b – испаряющаяся экзопланета Gliese 3470 b – испаряющаяся экзопланета
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

538330



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Умер Владимир Меньшов: фигура вторая, печальная
2
176
Умер Владимир Меньшов: фигура вторая, печальная
Рукалицо: случаи, когда американцы выпалили то, за что должно быть стыдно
7
280
Рукалицо: случаи, когда американцы выпалили то, за что должно быть стыдно
﻿
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Дружба народов длится, пока есть общий ресурс
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#автомобили#Россия#аварии#картинки#прикол#Разное#спорт#приколы
#Юмор#факты#автомир#интересное#животные#кино#СССР#истории#природа#познавательно
#интересно#ynews#люди#дтп#подборка#фотографии#авто аварии#позитив#в мире#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться