Данные телескопа "Кеплер" помогли обнаружить группу планет-изгоев

Телескоп "Кеплер" был запущен в 2009 году и ушел "на пенсию", когда в 2018 году у него закончилось топливо. Ученые до сих пор анализируют его данные. Он был запущен НАСА специально с целью идентификации планет за пределами нашей солнечной системы, известных как экзопланеты.



Исследователи из Университета Манчестера использовали данные, полученные в 2016 году во время фазы миссии K2 "Кеплера", продолжения его первоначальной миссии. Во время двухмесячной кампании K2 "Кеплер" каждые 30 минут наблюдал за скоплением миллионов звезд около центра нашей Галактики, чтобы обнаружить редкие явления гравитационного микролинзирования.



Во время гравитационного микролинзирования точка обзора, близкая звезда и более яркая и более далекая звезда сближаются на несколько недель или месяцев. Гравитация более близкой звезды действует как линза и увеличивает дальнюю звезду в процессе прохождения.



Исследовательская группа обнаружила 27 кратковременных сигналов-кандидатов на микролинзирование, которые варьировались во времени от часа до 10 дней. Многие из них ранее были замечены в данных, полученных с Земли. Однако четыре самых коротких события - это новые открытия, которые согласуются с планетами с массой, аналогичной Земле.



Эти новые события не показывают сопутствующего более длительного сигнала, которого можно было бы ожидать от звезды-хозяина, предполагая, что эти новые события могут быть свободно плавающими планетами.



"Эти сигналы чрезвычайно трудно найти, - говорит профессор Макдональд. - Наши наблюдения направили пожилой, больной телескоп с нечетким зрением на одну из самых густонаселенных частей неба, где уже есть тысячи ярких звезд разной яркости и тысячи астероидов, скользящих по нашему полю. Из этой какофонии мы пытаемся извлечь крошечные характерные повышения яркости, вызванные планетами, и у нас есть только один шанс увидеть сигнал, прежде чем он исчезнет. Это примерно так же просто, как искать единственное мигание светлячка посреди автомагистрали, используя только портативный телефон".