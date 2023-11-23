На Солнце обнаружен огромный «архипелаг» солнечных пятен в 15 раз шире Земли

Обсерватория НАСА Solar Dynamics Observatory сделала снимки поверхности Солнца, на которых изображено скопление пятен, напоминающее большой архипелаг островов. Ученые опасаются, что этот «архипелаг» может бомбардировать нашу планету солнечными вспышками, способными вызвать отключения электричества.
Снимки сделаны Обсерваторией солнечной динамики (Solar Dynamics Observatory), которая уже более десяти лет наблюдает за Солнцем из космоса.
Солнечные пятна — это более холодные участки на поверхности Солнца, возникающие в результате сильных изменений его магнитного поля. На изображениях они выглядят небольшими, однако в совокупности «архипелаг» в поперечнике в 15 раз больше диаметра Земли и составляет около 200 000 км.
Ученые предупреждают, что из области солнечных пятен могут происходить сильные вспышки энергии в сторону Земли, вызывающие геомагнитные бури, которые представляют опасность для энергосистем и спутников.
На этом 24-часовом видеоролике, снятом Обсерваторией солнечной динамики, показаны пятна на Солнце 18 ноября
Солнечные пятна выглядят темными на поверхности Солнца, поскольку они холоднее, чем другие области. Эти темные пятна размером с планету связаны с солнечными вспышками и корональными выбросами массы (КВМ) — гигантскими и сильными взрывами энергии на Солнце, которые в совокупности называются солнечными бурями.
Солнечные вспышки и КВМ находятся в центре внимания астрономов из-за опасений, что они вызывают явления космической погоды, влияющие на Землю.
Огромные облака наэлектризованного газа, выбрасываемые в космос в результате этих явлений, движутся со скоростью сотни километров в секунду и попадают в систему магнитных полей Земли.
Это может повлиять на такие технологии на нашей планете, как электросети, связь, GPS-навигация, авиаперелеты и спутники, а также вызвать красивые полярные сияния.
По данным сайта Space Weather, который регулярно отслеживает взаимодействие Солнца и Земли, эта группа солнечных пятен была предсказана еще до того, как ее зафиксировала Обсерватория солнечной динамики.
«Группа солнечных пятен настолько велика, что оказывает влияние на колебания всего Солнца, — говорится в сообщении. — Гелиосейсмологи использовали толчки для обнаружения этой группы солнечных пятен, когда она еще находилась на дальней стороне Солнца. Последние сейсмические карты подтверждают, что мы увидели не все пятна: часть их еще огибает край Солнца».
По данным сайта earthsky.org, в ближайшие дни на Землю могут быть направлены самые сильные солнечные вспышки двух типов — M и X.
М-вспышки могут вызвать кратковременные отключения радиосвязи в полярных районах Земли и небольшие радиационные бури, в то время как Х-вспышки могут вызвать «планетарные отключения радиосвязи» и длительные радиационные бури.
Крис Виклунд, метеоролог из штата Миннесота, отметил, что солнечные пятна «постоянно вспыхивают» и что ближайшие две недели «могут быть очень интересными», поскольку частицы долетают до Земли. Он назвал это явление самой большой областью солнечных пятен, которую он видел в течение текущего солнечного цикла.
Солнечный цикл — это цикл, через который магнитное поле Солнца проходит примерно каждые 11 лет, после чего оно полностью меняется, и северный и южный полюса Солнца меняются местами.
Текущий солнечный цикл под номером 25 начался в 2019 году и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.
По данным НАСА, с изменением магнитного поля Солнца меняется и активность на его поверхности. В начале солнечного цикла (солнечный минимум) на Солнце наблюдается наименьшее количество солнечных пятен, но со временем солнечная активность и количество солнечных пятен увеличиваются (солнечный максимум).
Хотя во время солнечного минимума бурная поверхность Солнца приобретает более спокойный и почти идиллический вид, это напускное спокойствие может привести к солнечным бурям. Солнечные бури во время солнечного минимума происходят из-за возникновения солнечных вспышек — взрывов на Солнце, когда высвобождается энергия, накопленная в «закрученных» магнитных полях.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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