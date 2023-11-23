На Солнце обнаружен огромный «архипелаг» солнечных пятен в 15 раз шире Земли

Огромные облака наэлектризованного газа, выбрасываемые в космос в результате этих явлений, движутся со скоростью сотни километров в секунду и попадают в систему магнитных полей Земли.

Это может повлиять на такие технологии на нашей планете, как электросети, связь, GPS-навигация, авиаперелеты и спутники, а также вызвать красивые полярные сияния.

По данным сайта Space Weather, который регулярно отслеживает взаимодействие Солнца и Земли, эта группа солнечных пятен была предсказана еще до того, как ее зафиксировала Обсерватория солнечной динамики.

«Группа солнечных пятен настолько велика, что оказывает влияние на колебания всего Солнца, — говорится в сообщении. — Гелиосейсмологи использовали толчки для обнаружения этой группы солнечных пятен, когда она еще находилась на дальней стороне Солнца. Последние сейсмические карты подтверждают, что мы увидели не все пятна: часть их еще огибает край Солнца».